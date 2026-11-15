Duże zmiany w systemie bankowym od 2027 roku. Co oznaczają dla kredytobiorców?

WIBOR odchodzi do historii. Co zmieni się dla kredytobiorców?

WIBOR to wskaźnik referencyjny wykorzystywany do ustalania oprocentowania wielu kredytów w Polsce. Jego wysokość, wraz z marżą banku, wpływa na wysokość miesięcznych rat. Wzrost WIBOR-u może oznaczać większe obciążenie dla kredytobiorców, natomiast jego spadek przekłada się na niższe oprocentowanie.

Jak podaje „Gazeta Prawna”, dotychczasowy wskaźnik zostanie zastąpiony przez POLSTR. Zgodnie z harmonogramem reformy nowy wskaźnik powinien być stosowany w nowych umowach od stycznia 2027 roku. W przypadku wcześniej zawartych kontraktów przewidziano dłuższy okres przejściowy. WIBOR może być w nich wykorzystywany nawet do 2036 roku.

Część klientów może jednak zdecydować się na wcześniejsze przejście na POLSTR. Wówczas bank może zaproponować podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Eksperci ostrzegają przed aneksami. Chodzi o dodatkowe zapisy

Jak wskazuje cytowany przez MondayNews adwokat Jakub Bartosiak z kancelarii MBM Legal, podpisanie aneksu może mieć konsekwencje wykraczające poza samą zmianę wskaźnika. Problem pojawi się, jeśli dokument będzie zawierał dodatkowe oświadczenia dotyczące pierwotnej umowy.

Szczególną ostrożność powinny wzbudzić zapisy o zrzeczeniu się roszczeń wobec banku, potwierdzeniu prawidłowości wcześniejszych rozliczeń czy zaakceptowaniu dotychczasowych warunków kredytu.

Eksperci podkreślają, że bank może później powoływać się na takie oświadczenia podczas ewentualnego sporu sądowego. Nie oznacza to jednak, że samo podpisanie aneksu automatycznie odbiera kredytobiorcy prawo do dochodzenia roszczeń.

Czy można odmówić podpisania aneksu?

Kredytobiorca nie musi automatycznie akceptować dokumentu przedstawionego przez bank. Jak wyjaśnia dr Wanesa Choptiany-Mańka z Uniwersytetu WSB Merito, projektowane przepisy przewidują zabezpieczenia dla osób, które odmówią podpisania aneksu.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami taka decyzja nie powinna prowadzić do wypowiedzenia umowy, natychmiastowego żądania spłaty całego zadłużenia ani jednostronnego podwyższenia marży. Ostateczne rozwiązania będą jednak zależały od przyjętych przepisów.