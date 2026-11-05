Zaostrzenie przez banki kryteriów udzielania kredytów hipotecznych w III kwartale 2026 roku.

Główny powód: ostrożniejsze podejście do świadczenia 800+ po zaleceniach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Możliwy spadek zdolności kredytowej dla wielu rodzin z dziećmi.

Prognoza dalszego, wyraźnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w końcówce roku.

Trudniej o kredyt hipoteczny. Banki zaostrzają zasady

Koniec z luzowaniem polityki kredytowej. Po niemal dwóch latach łagodniejszego podejścia, banki znowu dokręcają śrubę przy kredytach mieszkaniowych. Jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego „Sytuacja na rynku kredytowym”, w trzecim kwartale 2026 roku instytucje finansowe wyraźnie zaostrzyły kryteria ich udzielania. To pierwsza taka sytuacja od siedmiu kwartałów.

Jaki jest główny powód takiego stanu rzeczy? Według ekspertów Narodowego Banku Polskiego chodzi przede wszystkim o zmiany w liczeniu zdolności kredytowej, a konkretnie o nowe podejście do świadczenia 800 plus. Ma to związek ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z czerwca 2026 roku, które nakazało bankom większą ostrożność w traktowaniu 800 plus jako stabilnego dochodu. To właśnie ten czynnik, jak wskazują analitycy, w największym stopniu wpłynął na zaostrzenie polityki przez banki, mimo że jednocześnie obniżały one marże kredytowe, by walczyć o klienta.

Czy 800 plus wlicza się do zdolności kredytowej?

Skąd w ogóle to całe zamieszanie? Nadzór przypomniał bankom o prostej, ale kluczowej sprawie: kredyt hipoteczny bierzemy zwykle na 20-30 lat, a świadczenie 800 plus przysługuje tylko do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Logika jest więc taka, że bank nie powinien automatycznie traktować tych pieniędzy jako stałego, pewnego dochodu przez cały okres kredytowania.

Co to oznacza w praktyce? UKNF oczekuje, że banki będą podchodzić do tematu bardziej analitycznie. Powinny brać pod uwagę nie tylko dodatkowy wpływ do budżetu, ale też koszty utrzymania i wychowania dziecka. Przede wszystkim jednak muszą ocenić, czy rodzina poradzi sobie ze spłatą raty, gdy świadczenie już wygaśnie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zakazał całkowicie wliczania świadczenia, ale zalecił, by zdolność kredytowa przy 800 plus była liczona znacznie ostrożniej i z uwzględnieniem przyszłej sytuacji finansowej rodziny.

Portal Parkiet.com wskazuje, że nowe wytyczne spowodowały spore zamieszanie na rynku. Według doniesień medialnych, część banków, chcąc uniknąć ryzyka, w ogóle przestała uwzględniać 800 plus przy ocenie zdolności kredytowej swoich klientów.

Co czeka rynek kredytów w końcówce roku?

Mimo zaostrzenia kryteriów, banki wcale nie spodziewają się szturmu na swoje oddziały. Wręcz przeciwnie. Z ankiety Narodowego Banku Polskiego wynika, że popyt na kredyty hipoteczne w trzecim kwartale już zaczął spadać, a w końcówce roku ten trend ma się jeszcze nasilić. Bankowcy tłumaczą to głównie tym, że Polacy coraz częściej finansują zakup nieruchomości z oszczędności lub po prostu znajdują lepsze oferty u konkurencji.

Co ciekawe, trudniej będzie nie tylko o kredyt na mieszkanie. Banki zaostrzyły również zasady przyznawania kredytów konsumpcyjnych, ograniczając maksymalne kwoty i podnosząc marże dla bardziej ryzykownych klientów.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w świecie biznesu. W trzecim kwartale 2026 roku banki łagodziły kryteria udzielania kredytów firmom, obniżając marże i wymagania dotyczące zabezpieczeń. Wszystko przez rosnącą konkurencję na rynku. W efekcie przedsiębiorcy, zarówno ci duzi, jak i z sektora małych i średnich firm, chętniej sięgają po finansowanie. Banki spodziewają się, że ten trend utrzyma się również w ostatnich miesiącach roku. Wygląda więc na to, że końcówka 2026 roku upłynie pod znakiem ochłodzenia na rynku kredytów dla przeciętnego obywatela, podczas gdy firmy będą miały łatwiejszy dostęp do pieniędzy.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz