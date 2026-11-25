Nowa kolekcja torebek w programie

Zaczęło się od nietypowej promocji na antenie Telewizji Republika. W jednym z programów rozmowę przerwano, by zaprezentować widzom nową kolekcję torebek inspirowanych miłością Jana III Sobieskiego i Marysieńki.

Sprawa wywołała komentarze, skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a teraz także zapowiedź pozwu przeciwko przedstawicielce rządu.

Kotula zakwestionowała cenę i pochodzenie torebek

Katarzyna Kotula zwróciła uwagę, że na platformie Goryla.pl torebki z kolekcji Victarae kosztują nawet 999 zł. W przedsprzedaży miały być oferowane z obniżką o jedną trzecią. Pełnomocniczka rządu zakwestionowała zarówno ich wartość, jak i miejsce produkcji.

– Cud nad Wisłą, czyli wyrób torebkopodobny, zapewne za kilkadziesiąt złotych z chińskiej hurtowni, po przejściu przez studio TV Republika, kosztuje nagle 999 zł – napisała na platformie X. Zasugerowała też, że ofertą powinien zainteresować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rachoń odpowiada i zapowiada pozew

Na reakcję Michała Rachonia nie trzeba było długo czekać. Dyrektor programowy Republiki zarzucił Kotuli rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Podkreślił, że torebki marki Victarae są produkowane w Polsce.

– Torebki Victarae produkujemy w Polsce, w związku z czym pani Kotula swoje kłamstwa będzie musiała w jakiś sposób opisać w sądzie – napisał Rachoń. Dodał, że jeśli pełnomocniczka rządu przegra proces, będzie mogła wesprzeć Fundację Małych Stópek.

Kotula nie wycofała się jednak ze swoich wątpliwości. Zasugerowała, że chętnie zmieni stanowisko, jeśli pozna konkretne informacje o tym, kto i gdzie szyje torebki. Zwróciła uwagę, że samo posiadanie polskiej marki czy siedziby firmy w kraju nie musi oznaczać, że produkcja odbywa się w Polsce.

Skargi trafiły już do KRRiT. Chodzi o reklamę w programie

Spór o torebki to nie tylko wymiana uszczypliwości w mediach społecznościowych. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi dotyczące sposobu promowania produktów na antenie Republiki.

Chodzi o program „Miłosz Kłeczek – wysokie napięcie”. W trakcie wydania z 22 listopada prowadzący przerwał rozmowę z gośćmi, a dziennikarka Paulina Wójcik zaprezentowała torebkę z kolekcji inspirowanej historią Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Na ekranie pojawił się również kod QR prowadzący do sklepu internetowego. Ceny produktów wynoszą od 999 do 1499 zł.

Na sprawę zareagował także członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, który złożył skargę, wskazując na możliwość naruszenia przepisów dotyczących przekazów reklamowych w audycjach informacyjnych i publicystycznych. To oznacza, że oprócz zapowiadanego sporu sądowego sprawą może zająć się również regulator rynku mediów.

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Cud nad Wisłą, czyli wyrób torebkopodobny, zapewnne za kilkadziesiąt złotych z chińskiej hurtowni, po przejściu przez studio TV Republika, kosztuje nagle 999 zł. Wiadomo że najlepiej zarabia się na patriotyzmie i na babci. Drogi @UOKiKgovPL , chyba czas na zakupy. https://t.co/rRYBEWeZyn— Katarzyna Kotula (@KotulaKat) November 23, 2026