Koniec listopada to ostateczny termin na wakacje składkowe za grudzień

Przedsiębiorcy mają czas tylko do końca listopada, aby skorzystać z tegorocznych wakacji składkowych. To ostatni dzwonek, by złożyć wniosek i zagwarantować sobie zwolnienie z opłacania składek za grudzień. Ta cenna ulga dla przedsiębiorców pozwala na chwilę finansowego oddechu pod koniec roku, dlatego warto nie zwlekać z decyzją i dopełnić formalności w najbliższych dniach.

Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto kwalifikuje się do ulgi?

Wakacje składkowe to forma wsparcia, która pozwala na jednorazowe zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, czyli popularne zwolnienie ze składek ZUS, oraz Fundusz Pracy. Z ulgi można skorzystać raz w roku, na jeden wybrany przez siebie miesiąc. Warto podkreślić, że środki na to zwolnienie pochodzą z budżetu państwa i stanowią formę pomocy publicznej.

Z tej formy wsparcia mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od momentu wprowadzenia ulgi w 2024 roku skorzystało z niej już ponad 1,4 miliona osób. Łączna kwota zwolnień przekroczyła imponującą sumę 4,8 miliarda złotych.

Jak sprawdzić status wniosku o wakacje składkowe? Informacje na PUE ZUS

Procedura składania wniosku o wakacje składkowe jest prosta i w dużej mierze zautomatyzowana, co znacznie ułatwia życie przedsiębiorcom. Po wysłaniu dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje sprawę automatycznie, a wszystkie informacje na temat jej statusu zamieszcza na koncie płatnika w systemie PUE ZUS. Co więcej, ZUS wysyła powiadomienie e-mailem lub SMS-em, gdy na koncie pojawi się nowa wiadomość, dzięki czemu nie trzeba stale sprawdzać statusu wniosku.

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Co zrobić, gdy ZUS odrzuci wniosek lub znajdzie w nim błędy?

Niekiedy zdarza się, że wniosek zawiera braki formalne lub wymaga dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku ZUS kontaktuje się bezpośrednio z przedsiębiorcą, aby uzupełnić niezbędne informacje. Im szybciej uda się wyjaśnić wszelkie wątpliwości, tym sprawniej cały proces zostanie zakończony.

Jeśli jednak wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie lub ulga będzie przyznana tylko częściowo, ZUS wyda w tej sprawie formalną decyzję. Zostanie ona udostępniona na platformie PUE ZUS. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z taką decyzją, ma pełne prawo do odwołania się od niej do sądu za pośrednictwem ZUS.

Wniosek złożony w grudniu dotyczy ulgi na styczeń. O czym warto pamiętać?

Warto pamiętać, że termin złożenia wniosku ma kluczowe znaczenie. Jak wyjaśnia ZUS, wniosek złożony w grudniu 2026 roku będzie już traktowany jako prośba o ulgę na kolejny rok kalendarzowy. Oznacza to, że zwolnienie zostanie przyznane za styczeń 2027 roku, a nie za miesiąc z bieżącego roku.

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