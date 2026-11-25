Miliony w akcjach Nvidii. Trump osobiście interweniował

Sprawa wyszła na jaw, gdy dziennikarze stacji ABC News dotarli do oświadczenia majątkowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z ujawnionych dokumentów wynika, że prezydent Donald Trump miał na koniec 2025 roku akcje Nvidii warte co najmniej 12 milionów dolarów. Co więcej, to nie jest zamrożony kapitał. Money.pl wskazuje, że z danych za pierwsze trzy kwartały 2026 roku wynika, że na jego rachunkach maklerskich wciąż dochodziło do obrotu akcjami technologicznego giganta – odnotowano dziesiątki transakcji kupna i sprzedaży.

Jednak to nie same udziały budzą największe kontrowersje, a bezpośrednie działania prezydenta. W poniedziałkowym wywiadzie dla stacji CNBC Donald Trump przyznał, że osobiście rozmawiał z radą dyrektorów Nvidii. Celem rozmowy było przekonanie zarządu do przywrócenia na stanowisko prezesa Jensena Huanga, który zrezygnował zaledwie dwa tygodnie wcześniej w atmosferze skandalu. To bezprecedensowa sytuacja, w której urzędujący prezydent, mający prywatny interes finansowy w spółce, publicznie przyznaje się do wywierania wpływu na jej kluczowe decyzje personalne.

Afera szpiegowska i dymisja

Aferalna historia zaczęła się na dobre około dwa tygodnie temu, kiedy na jaw wyszły bardzo niepokojące informacje. Chodziło o domniemany romans prezesa Nvidii, Jensena Huanga, z byłą dyrektorką singapurskiej firmy Megaspeed, Alice Huang . Sprawa nie miała jednak wyłącznie obyczajowego charakteru.

Amerykańskie władze podejrzewają bowiem Alice Huang o szpiegowanie na rzecz Chin. Co więcej, jej firma, Megaspeed, znalazła się na celowniku Departamentu Handlu USA. Zarzuty są poważne: pomoc Chinom w omijaniu zakazu eksportu zaawansowanych układów scalonych, które są kluczowe do budowy systemów sztucznej inteligencji. W efekcie 12 listopada, w ogniu tych oskarżeń, Jensen Huang zrezygnował z kierowania Nvidią. Niedługo potem, jak podaje agencja Reuters, Departament Handlu oficjalnie wpisał Megaspeed i sześć innych firm z regionu na listę podmiotów objętych restrykcjami handlowymi.

Trump nie ma wpływu na swoje inwestycje?

Money.pl podkreśla, że w obliczu tak poważnych zarzutów o konflikt interesów, Biały Dom szybko zareagował. Oficjalne stanowisko jest niezmienne i powtarzane od dawna: prezydent nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się z jego portfelem inwestycyjnym. Rzecznik Białego Domu, Davis Ingle, w rozmowie z ABC News podkreślił, że aktywami Donalda Trumpa zarządzają całkowicie niezależne instytucje finansowe.

Portfel akcji i obligacji prezydenta Trumpa jest niezależnie zarządzany przez zewnętrzne instytucje finansowe. Wszystkie aktywa są utrzymywane na rachunkach dyskrecjonalnych i inwestowane za pośrednictwem komputerowych portfeli modelowych, które automatycznie odzwierciedlają uznane indeksy, takie jak Schwab 1000 – wyjaśnił rzecznik.

Dodał również, że ani prezydent, ani nikt z jego rodziny nie ma możliwości kierowania, wpływania czy nawet zgłaszania uwag co do sposobu inwestowania. Wszystkie decyzje, jak zapewnia Biały Dom, są podejmowane wyłącznie przez niezależnych zarządzających. To stanowisko ma na celu odcięcie prezydenta od podejrzeń, że jego publiczne działania i wypowiedzi mogą być podyktowane chęcią pomnożenia prywatnego majątku.

Akcje Nvidii wystrzeliły w górę

Interwencja prezydenta Trumpa i ostateczny powrót prezesa okazały się strzałem w dziesiątkę, przynajmniej z perspektywy inwestorów. Reakcja rynku była natychmiastowa i jednoznaczna. W poniedziałek, tuż po ogłoszeniu powrotu Jensena Huanga, akcje Nvidii zdrożały o imponujące 31 procent. To pokazuje, jak bardzo rynek uzależnia wartość firmy od jej charyzmatycznego lidera.

Ten gwałtowny zwrot doskonale tłumaczy Cathy Zheng, wykładająca finanse na Bryant University w stanie Rhode Island. W rozmowie z agencją PAP oceniła, że cała sytuacja mówi nam bardzo wiele o tym, gdzie inwestorzy upatrują prawdziwej wartości Nvidii.

Firma ma realną, trwałą wartość, ale w dużej mierze jest ona związana z samym Jensenem Huangiem: jego wizją, wiarygodnością i relacjami w całym łańcuchu dostaw. Reakcja inwestorów i liderów branży sugeruje, że ich zdaniem to, co wnosi Huang, przeważa nad obawami związanymi z jego osobistą sytuacją - zaznaczyła.

Wygląda na to, że dla rynku kapitałowego wizja i przywództwo Jensena Huanga są warte więcej niż ryzyko związane z aferą szpiegowską. To sentyment, który, jak widać, podzielał również prezydent Stanów Zjednoczonych, dla którego wzrost wartości akcji Nvidii oznacza pomnożenie prywatnego majątku o kolejne miliony dolarów.

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