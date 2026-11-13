Legendarny prezes Nvidii, Jensen Huang, zrezygnował ze stanowiska po aferze obyczajowej, w której tle pojawiają się romanse i podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Chin.

Nagła dymisja wywołała panikę na giełdzie, powodując natychmiastowy spadek akcji Nvidii o ponad 12% i stawiając pod znakiem zapytania przyszłość giganta technologicznego.

Centralnym punktem skandalu jest domniemany związek Huanga z kobietą podejrzewaną o współpracę z chińskim wywiadem w sprawie przemytu zaawansowanych układów scalonych.

Tymczasowo firmą kieruje Colette Kress, a inwestorzy z niepokojem wyczekują wyników finansowych 17 listopada, które pokażą, jak afera wpłynie na stabilność Nvidii.

Nagła dymisja w Nvidii. Co się stało?

Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Jensen Huang, współzałożyciel i legendarny prezes Nvidii, z dnia na dzień pożegnał się z fotelem, który zajmował od 1993 roku. Choć oficjalny komunikat firmy jest bardzo lakoniczny i pełen podziękowań („Rada dyrektorów dziękuje Jensenowi za jego nieoceniony wkład w rozwój Nvidii i całej branży”), to prawdziwy powód jest znacznie poważniejszy.

Powodem nagłej rezygnacji Jensena Huanga jest afera obyczajowa, która wstrząsnęła firmą. Według doniesień medialnych, które pojawiły się w ostatnich dniach 2026 roku, menedżer miał być uwikłany w dwa romanse. Jeden z nich dotyczył Kimberly Powell, wiceprezeski Nvidii odpowiedzialnej za sektor opieki zdrowotnej. Drugi związek, znacznie bardziej problematyczny, miał łączyć go z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim wywiadem. Chodzi o Alice Huang, powiązaną z singapurską firmą Megaspeed International, która znalazła się na celowniku śledczych w sprawie przemytu zaawansowanych układów scalonych do Chin.

Kto teraz pokieruje technologicznym gigantem?

W obliczu tak poważnego kryzysu, rada dyrektorów Nvidii musiała działać natychmiast. Na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora generalnego powołano Colette Kress, która od 2013 roku pełni w firmie funkcję dyrektor finansowej. To weteranka branży technologicznej z blisko 25-letnim doświadczeniem w finansach, zdobytym w takich gigantach jak Cisco i Microsoft. Zgodnie z komunikatem, Kress będzie łączyć obie funkcje do czasu znalezienia stałego następcy.

Rada dyrektorów, która do tej pory nie miała przewodniczącego, powołała na to stanowisko Harveya Jonesa. To ważna postać w branży – wcześniej stał on na czele firmy Synopsys, w której Nvidia w 2025 roku kupiła udziały warte 2 miliardy dolarów. Zarząd zapowiedział, że poszukiwania nowego prezesa obejmą zarówno kandydatów wewnętrznych, jak i menedżerów spoza firmy, ale nie podał żadnego konkretnego terminu.

Co dalej z Nvidią? Niepewność na giełdzie i chiński problem

Informacja o dymisji prezesa wywołała panikę na giełdzie. Tuż po otwarciu czwartkowej sesji na Wall Street akcje Nvidii taniały o ponad 12 procent. Chociaż później straty nieco odrobiono, sytuacja pozostaje napięta. Rezygnacja Jensena Huanga budzi ogromną niepewność na rynku, co widać po gwałtownych spadkach akcji Nvidii na Wall Street.

Niepewność dotyczy nie tylko tego, kto na stałe pokieruje firmą, ale także jej przyszłej strategii, zwłaszcza wobec Chin. Jensen Huang od dawna publicznie krytykował amerykańskie ograniczenia w eksporcie zaawansowanych czipów, twierdząc, że szkodzą one amerykańskim firmom. Teraz, gdy w tle afery pojawia się wątek chińskiego szpiegostwa i nielegalnego transferu technologii, stanowisko firmy może się diametralnie zmienić.

Pierwszym wielkim testem dla nowego kierownictwa pod wodzą Colette Kress będzie publikacja najbliższych wyników finansowych, zaplanowana na 17 listopada. Inwestorzy na całym świecie będą się bacznie przyglądać, czy wstrząs na szczycie władzy nie zachwieje fundamentami spółki, która jest dziś jednym z najważniejszych graczy na rynku sztucznej inteligencji.

Alfabet Millera | P JAK PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ