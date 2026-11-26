Polacy stają się "hiperracjonalni": dwukrotnie częściej sprawdzają historię cen i wolą kody rabatowe od ogólnych wyprzedaży na Black Friday 2026.

Elektronika wciąż króluje, ale konsumenci szukają konkretnych modeli, takich jak PlayStation czy MacBooki, zamiast ogólnych, impulsywnych okazji.

Rośnie zainteresowanie rynkiem wtórnym (OLX, CeX +38%), sprzętem do hobby (drukarki 3D +64%) oraz oprogramowaniem AI, zmieniając tradycyjne koszyki zakupowe.

Black Friday staje się początkiem świątecznej gorączki: wyszukiwania kalendarzy adwentowych wzrosły o 370%, a prezenty są szukane z niespotykaną precyzją.

Sprawa jest prosta: wielkie, krzykliwe banery z napisem „PROMOCJA” przestały działać jak dawniej. Zbliżający się wielkimi krokami Black Friday, który w tym roku przypada na 27 listopada, zastanie nas przy portfelach, ale z zupełnie innym podejściem do wydawania pieniędzy. Zainteresowanie hasłem „Black Friday” w pierwszej połowie listopada wzrosło blisko czterokrotnie w porównaniu z październikiem, ale sposób, w jaki szukamy okazji, to już zupełnie inna historia.

Jak Polacy kupują podczas Black Friday 2026?

Krótko mówiąc: mądrzej. Czasy impulsywnych zakupów pod wpływem chwili powoli odchodzą w zapomnienie. Jak komentuje Industry Manager w Google Polska Magdalena Bornoś-Paciorek, polski konsument stał się „hiperracjonalny”. Co to oznacza w praktyce? Zamiast wierzyć na słowo, że coś jest okazją, sami to weryfikujemy.

Najnowszy raport Google na Black Friday 2026 pokazuje, że polski konsument jest dziś wyjątkowo świadomy i wręcz hiperracjonalny. Widać to doskonale w statystykach wyszukiwań. Hasło „kod rabatowy” jest wyszukiwane niemal dwa razy częściej niż ogólne słowo „wyprzedaż”. Chcemy konkretnego narzędzia do obniżenia ceny, a nie tylko obietnicy. Co więcej, w drugim tygodniu listopada fraza „historia ceny” była wyszukiwana dokładnie dwa razy częściej niż rok temu i po raz pierwszy wyprzedziła klasyczne „porównywarki cen”. Do łask wróciły też zapytania o „najniższą cenę z 30 dni”, co jest bezpośrednim efektem unijnej dyrektywy Omnibus.

Co warto kupić na Black Friday? Elektronika rządzi, ale liczą się konkrety

Elektronika to wciąż niekwestionowany król wyprzedaży. Jednak i tutaj widać zmianę. Nie szukamy już ogólnie „taniego telefonu na Black Friday”. Interesują nas konkretne modele, które dokładnie porównujemy. Wśród haseł z dopiskiem „Black Friday” w ostatnich 30 dniach największym zainteresowaniem cieszy się PlayStation, które wyprzedza laptopy i telewizory.

Najszybciej rosnące zapytania w ostatnim miesiącu mówią same za siebie:

Redmi 15: wzrost o 375%

Sony PlayStation: wzrost o 212%

MacBook: wzrost o 176%

iPhone 18 Pro: wzrost o 97%

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się cała kategoria gier i konsol, która urosła o 24% w skali roku. Prawdziwym hitem jest gra Grand Theft Auto VI ze wzrostem wyszukiwań aż o 409%.

Nowe trendy zakupowe: rynek wtórny, AI i prezenty na święta

Black Friday to już nie tylko polowanie na nowy telewizor czy smartfon. Coraz chętniej przeznaczamy budżet na technologiczne hobby, sprzęt z drugiej ręki czy pierwsze prezenty pod choinkę. Wyszukiwania drukarek 3D wzrosły w ciągu miesiąca o 64%, a oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Gemini Notebook czy Claude, przestało być ciekawostką, a stało się normalnym produktem wkładanym do koszyka.

Analiza Google pokazuje, że tegoroczne zachowania konsumentów to także ogromny wzrost zainteresowania rynkiem wtórnym. Popularność platform takich jak OLX czy sieć sklepów CeX, specjalizująca się w używanej elektronice, wzrosła o 38% rok do roku.

Jednocześnie dla wielu z nas Black Friday to oficjalny początek świątecznej gorączki. W ciągu ostatnich czterech tygodni wyszukiwania kalendarzy adwentowych podskoczyły o 370%, a choinek o 185%. Widać to też po popularności sklepów – Smyk zanotował wzrost zainteresowania o 743%, a Lidl o 277%. Zmieniamy też sposób, w jaki pytamy o prezenty. Zamiast ogólnego „pomysłu na prezent”, wpisujemy w wyszukiwarkę bardzo precyzyjne pytania, np. „najlepsze na prezent dla chłopczyka 6 miesięcy do 100 zł”. Jak podsumowuje Magdalena Bornoś-Paciorek, „wyszukiwarka stała się dla Polaków codziennym doradcą zakupowym”.

GAJEWSKI: INTERNET PRZESTAŁ BYĆ BEZPIECZNYM MIEJSCEM