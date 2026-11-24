Xiaomi zaprezentowało trzy nowe urządzenia wearables na 2026 rok – smartwatch Watch S5, opaskę Smart Band 11 i innowacyjne słuchawki Clip – które są już w sprzedaży w Polsce, z cenami od 269 zł.

Smartwatch Xiaomi Watch S5 (od 1049 zł) łączy elegancki design z nowoczesnością, oferując pełne wsparcie dla płatności Google Wallet i do 14 dni pracy na baterii.

Bestsellerowa opaska Xiaomi Smart Band 11 (od 269 zł) to ewolucja z jaśniejszym ekranem, ulepszonym o niemal 100% czujnikiem tętna i wydłużoną baterią do 21 dni.

Zupełnie nowe słuchawki Xiaomi Clip (od 609 zł) to innowacyjne, otwarte modele zaczepiane na ucho, które zapewniają jakość Hi-Res Audio bez izolowania od otoczenia, idealne dla bezpieczeństwa i komfortu.

Wielka premiera Xiaomi. Co nowego pokazała firma i ile to kosztuje?

Początek 2026 roku to dla Xiaomi czas dużej ofensywy produktowej. Podczas globalnej premiery w Paryżu chiński gigant technologiczny zaprezentował swoje nowości na 2026 rok, w tym trzy wyczekiwane urządzenia z kategorii wearables: smartwatch Xiaomi Watch S5, inteligentną opaskę Xiaomi Smart Band 11 oraz zupełnie nowe słuchawki Xiaomi Clip. Wszystkie gadżety działają w oparciu o odświeżony system operacyjny Xiaomi HyperOS 4, który ma zapewnić jeszcze płynniejszą pracę i lepszą integrację między urządzeniami.

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba na nie długo czekać. Sprzęt jest już dostępny w oficjalnych kanałach sprzedaży w Polsce. Znamy też ceny, które dla wielu osób będą kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Polskie ceny nowych urządzeń Xiaomi (2026):

Xiaomi Watch S5 41 mm (wersja Black lub Light Blue): od 1049 zł

(wersja Black lub Light Blue): od 1049 zł Xiaomi Watch S5 41 mm (wersja Ceramic White): od 1149 zł

(wersja Ceramic White): od 1149 zł Xiaomi Smart Band 11 (bez NFC): od 269 zł

(bez NFC): od 269 zł Xiaomi Smart Band 11 NFC : od 329 zł

: od 329 zł Xiaomi Smart Band 11 (edycje specjalne Ceramic/Lavender): od 369 zł

(edycje specjalne Ceramic/Lavender): od 369 zł Xiaomi Clip: od 609 zł

Xiaomi Watch S5, czyli elegancja i technologia w jednym

Nowy smartwatch Xiaomi to próba połączenia klasycznego wyglądu z nowoczesnymi funkcjami. Na pierwszy rzut oka Xiaomi Watch S5 przypomina tradycyjny zegarek – ma stalową kopertę i sprytne, ruchome mocowania paska, które dopasowują się do nadgarstka. Dostępny jest w kilku wersjach, w tym w bardziej eleganckiej, z ceramiczną ramką i skórzanym paskiem.

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala jest bardzo jasny, więc odczytanie godziny czy powiadomień w pełnym słońcu nie powinno stanowić problemu. W środku zmieszczono baterię, która ma wystarczyć nawet na 14 dni pracy. Największą nowością w Xiaomi Watch S5 jest jednak pełne wsparcie dla płatności zbliżeniowych Google Wallet. Oznacza to, że zegarkiem można płacić w sklepach na całym świecie, a transakcje są zabezpieczone przez systemy Google. To funkcja, na którą czekało wielu użytkowników. Oprócz tego zegarek oferuje ponad 150 trybów sportowych i zaawansowane monitorowanie zdrowia, w tym snu i cyklu menstruacyjnego we współpracy z aplikacją Clue.

Xiaomi Smart Band 11 to następca hitu. Czy powtórzy sukces?

Seria Smart Band od lat jest absolutnym bestsellerem i Xiaomi doskonale o tym wie. Dlatego nowa opaska to ewolucja, a nie rewolucja. Opierając się na gigantycznym sukcesie poprzedników, Xiaomi Smart Band 11 ma aluminiową ramkę i jeszcze jaśniejszy ekran, co nadaje jej bardziej eleganckiego charakteru. Dostępna jest też cała gama nowych pasków, które pozwalają dopasować wygląd opaski do własnego stylu.

Najważniejsze pozostaje jednak bez zmian: to wciąż ma być proste, tanie i niezawodne urządzenie do monitorowania aktywności. Bateria w podstawowej wersji ma wytrzymać do 21 dni, a w wersji z NFC – do 18 dni. Producent chwali się też ulepszonym czujnikiem tętna, który ma być teraz dokładniejszy o niemal 100%. Opaska jest wodoodporna (klasa 5ATM), więc bez problemu można z nią pływać. Oczywiście wersja z modułem NFC pozwala na wygodne płatności zbliżeniowe.

Xiaomi Clip – powiew świeżości na rynku słuchawek

To najciekawsza i najbardziej nietypowa nowość z całej trójki. Xiaomi Clip to zupełnie nowe, otwarte słuchawki typu clip-on, które mają łączyć wygodę z dobrą jakością dźwięku bez izolowania od otoczenia. Zamiast wkładać je do kanału słuchowego, zaczepia się je na małżowinie. Dzięki temu słyszysz muzykę, ale jednocześnie nie odcinasz się od dźwięków miasta, biura czy domu – co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu.

Każda słuchawka waży zaledwie 5,5 grama, więc mają być niemal niewyczuwalne podczas noszenia. Mimo otwartej konstrukcji Xiaomi zapewnia, że jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie, z mocnym basem i czystymi wokalami. Słuchawki obsługują standard Hi-Res Audio Wireless i oferują do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu (do 38 godzin z etui). Ciekawostką jest samo etui, które wyglądem przypomina pudełeczko na biżuterię. To produkt dla tych, którzy szukają czegoś innego niż tradycyjne "pchełki" czy modele dokanałowe.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]