Xiaomi 18 Pro debiutuje z innowacyjnym Xiaomi Back Display – drugim, pełnowartościowym ekranem na tyle obudowy, który rewolucjonizuje selfie i interakcję z telefonem

Smartfony wyposażono w podwójny aparat 200 MP Leica ze sztuczną inteligencją, oferujący m.in. tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym i nagrywanie w 8K

Seria napędzana jest najnowszym procesorem Snapdragon® Dual 8 Elite, gwarantującym rekordową wydajność i długi czas pracy dzięki pojemnym bateriom z ultraszybkim ładowaniem 100W

Ceny Xiaomi 18 Pro w Polsce zaczynają się od 5999 zł, a w specjalnej promocji premierowej można zdobyć hulajnogę elektryczną lub odkurzacz za symboliczną złotówkę.

Dwa ekrany to nowa rewolucja? Czym jest Xiaomi Back Display

Wyobraź sobie, że nie musisz już obracać telefonu, żeby zrobić sobie idealne selfie głównym aparatem. Albo że możesz przypiąć kartę pokładową na lotnisku prosto na obudowę smartfona. Właśnie to umożliwia nowa seria Xiaomi 18 Pro dzięki dodatkowemu ekranowi umieszczonemu na pleckach urządzenia.

To nie jest zwykły, mały wyświetlacz do pokazywania godziny. Xiaomi Back Display to w pełni funkcjonalny ekran, niemal identyczny z tym głównym. Ma taką samą jasność, płynność i wyrazistość. Dzięki niemu zrobisz zdjęcie grupowe lub nagrasz vloga w jakości 8K, mając cały czas idealny podgląd kadru. Na ekranie wyświetlą się też powiadomienia o połączeniach, nawigacja czy informacja o przyjeżdżającej taksówce.

Xiaomi poszło o krok dalej i wbudowało w niego funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Jedną z ciekawszych jest AI Interpreter. Podczas rozmowy z obcokrajowcem, telefon tłumaczy rozmowę w czasie rzeczywistym, wyświetlając tekst w dwóch językach – po jednym na każdym z ekranów. To naprawdę może ułatwić komunikację twarzą w twarz.

Aparat 200 MP i potęga sztucznej inteligencji

Xiaomi od pięciu lat współpracuje z legendarną marką Leica i widać to w nowym modelu. Sercem smartfona jest system dwóch aparatów po 200 megapikseli każdy. Jeden to obiektyw główny, a drugi to teleobiektyw z peryskopowym zoomem, który radzi sobie świetnie nawet przy słabym świetle, wpuszczając go o 177% więcej niż inne topowe modele na rynku.

Co to oznacza w praktyce? Zdjęcia zrobione Xiaomi 18 Pro są niezwykle szczegółowe, nawet po dużym przybliżeniu. Możesz bez problemu kadrować fotografie, nie tracąc na jakości. Aparat świetnie sprawdza się też w trybie makro, pozwalając uchwycić detale z odległości zaledwie 12 cm. Wersja Pro Max dostała dodatkowo specjalną matrycę, która doskonale radzi sobie ze zdjęciami robionymi pod słońce.

Całość wspiera sztuczna inteligencja. Smartfon sam podpowie lepszy kadr, rozjaśni twarze na zdjęciach portretowych i zaoferuje artystyczne filtry, które naśladują wygląd starych klisz fotograficznych czy aparatów cyfrowych sprzed lat. Dla fanów wideo jest nagrywanie w 8K i profesjonalny format 10-bit Log.

Moc, jakiej jeszcze nie było. Nowy procesor i potężna bateria

W środku serii Xiaomi 18 Pro debiutują najnowsze procesory Snapdragon® Dual 8 Elite. To absolutna czołówka, jeśli chodzi o wydajność. Zbudowano je w nowoczesnej technologii 2 nm, dzięki czemu zużywają mniej energii i mniej się grzeją, nawet podczas intensywnego grania. W testach wydajności model 18 Pro Max osiągnął ponad 5 milionów punktów w popularnym benchmarku AnTuTu, co stawia go w ścisłej czołówce najszybszych smartfonów na świecie.

Za długi czas pracy odpowiada potężna bateria. W modelu Pro Max ma ona pojemność aż 7050 mAh, a w wersji Pro – 6000 mAh. Dzięki szybkiemu ładowaniu HyperCharge 100 W, baterię w Xiaomi 18 Pro Max naładujesz w kilkanaście minut. Oba modele obsługują też szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Ceny i dostępność w Polsce. Ile trzeba zapłacić za Xiaomi 18 Pro?

Nowe smartfony trafią do sprzedaży w Polsce 17 listopada 2026 roku. Będą dostępne w czterech kolorach: czarnym, białym, niebieskim i charakterystycznym, głębokim czerwonym (Velvet Red).

Ceny prezentują się następująco:

Xiaomi 18 Pro (12 GB + 256 GB) – 5999 zł

(12 GB + 256 GB) – 5999 zł Xiaomi 18 Pro (12 GB + 512 GB) – 6799 zł

(12 GB + 512 GB) – 6799 zł Xiaomi 18 Pro Max (12 GB + 256 GB) – 6799 zł

(12 GB + 256 GB) – 6799 zł Xiaomi 18 Pro Max (12 GB + 512 GB) – 7599 zł

Xiaomi przygotowało też specjalną ofertę premierową, która potrwa do 24 grudnia 2026 roku. Kupując model Xiaomi 18 Pro Max, będzie można dobrać hulajnogę elektryczną Xiaomi Scooter 5 Max za 1 zł. Z kolei przy zakupie podstawowego modelu Xiaomi 18 Pro za złotówkę dostępny będzie jeden z dwóch nowoczesnych odkurzaczy pionowych marki. To zdecydowanie jedna z najciekawszych promocji na start w tym roku.

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