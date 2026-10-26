Garmin Edge 1060 to nowy komputer rowerowy z rewolucyjnym sterowaniem głosowym, pozwalającym na obsługę urządzenia bez odrywania rąk od kierownicy.

Urządzenie oferuje zaawansowane funkcje nawigacyjne, takie jak inteligentne warianty tras i ostrzeżenia o zagrożeniach drogowych zgłaszanych przez społeczność.

Komputer wyposażono w rozbudowane narzędzia treningowe (np. analizę Stamina) i imponującą baterię działającą do 60 godzin, a nawet funkcję ładowania zwrotnego.

Dostępny w Polsce za 3439 zł, Edge 1060 to sprzęt dla najbardziej wymagających rowerzystów, który podnosi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Rewolucja bez użycia rąk. Co potrafi nowy Garmin Edge 1060?

Amerykańska marka Garmin zaprezentowała swój najnowszy, flagowy komputer rowerowy. Model Edge 1060 na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, ale w środku kryje technologię, która może zmienić to, jak korzystamy z tego typu urządzeń na co dzień. Największą rewolucją w Garmin Edge 1060 jest wprowadzenie pełnego sterowania głosowego, co jest możliwe dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.

To trochę tak, jakbyśmy mieli na kierownicy asystenta głosowego. Wystarczy powiedzieć „Okay, Garmin”, żeby aktywować komendy. Dzięki temu można poprosić o wskazanie najbliższej kawiarni, sprawdzić swoje tętno albo zgłosić dziurę w jezdni bez dotykania ekranu. To rozwiązanie, które docenią wszyscy – od kolarzy szosowych skupionych na wyniku, po miłośników graveli eksplorujących nieznane ścieżki.

Jak podkreśla wiceprezes Garmin ds. sprzedaży i marketingu konsumenckiego Susan Lyman, celem było stworzenie urządzenia, które pozwoli rowerzystom w pełni skupić się na jeździe.

Komputer rowerowy Edge 1060 zaprojektowano tak, aby rowerzyści mogli w pełni skupić się na jeździe i zachować kontrolę nad urządzeniem od pierwszych kilometrów aż do mety. Sterowanie głosowe zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez konieczności odrywania rąk od kierownicy - podkreśla Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży i marketingu konsumenckiego

Co więcej, dzięki połączeniu ze smartfonem i aplikacją Garmin Messenger, komputer pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości głosowych. Komunikaty przychodzące, a także wskazówki nawigacyjne, są odtwarzane przez głośnik. Ten sam głośnik może też pełnić funkcję elektronicznego dzwonka.

Jakie nowe funkcje nawigacyjne i treningowe oferuje Garmin?

Sterowanie głosem to nie wszystko. Nowy komputer rowerowy ze sterowaniem głosowym wprowadza też inteligentne rozwiązania nawigacyjne, które mają ułatwić planowanie i poruszanie się w nieznanym terenie. Użytkownicy dostają do dyspozycji kilka ciekawych narzędzi:

Warianty trasy: Urządzenie zaproponuje kilka opcji dojazdu do celu, uwzględniając czas, przewyższenia czy nawet typ roweru.

Urządzenie zaproponuje kilka opcji dojazdu do celu, uwzględniając czas, przewyższenia czy nawet typ roweru. Podgląd trasy: Jeszcze przed startem można sprawdzić kluczowe informacje, jak dystans, natężenie ruchu czy zgłoszone przez innych zagrożenia.

Jeszcze przed startem można sprawdzić kluczowe informacje, jak dystans, natężenie ruchu czy zgłoszone przez innych zagrożenia. Ostrzeżenia na drodze: Komputer poinformuje o zgłoszonych przez społeczność Garmin zamknięciach dróg, dziurach czy nawet agresywnych zwierzętach na trasie.

Komputer poinformuje o zgłoszonych przez społeczność Garmin zamknięciach dróg, dziurach czy nawet agresywnych zwierzętach na trasie. Free Flow Routing: Funkcja dla tych, którzy chcą utrzymać tempo – wyznacza trasy z jak najmniejszą liczbą skrzyżowań i postojów.

Garmin nie zapomniał też o funkcjach treningowych. Edge 1060 analizuje naszą kondycję, podpowiada, jak rozłożyć siły (funkcja Stamina) i pomaga w realizacji planów treningowych, np. z platformy TrainingPeaks. Nowością jest też łatwiejsze dołączanie do przejazdów grupowych dzięki funkcji wykrywania GroupRide w okolicy.

Ile kosztuje Garmin Edge 1060 i dla kogo jest ten sprzęt?

Nowy komputer rowerowy Garmin Edge 1060 jest już dostępny w Polsce. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na 3439 zł. Bateria ma wystarczyć na 20 godzin pracy przy maksymalnym obciążeniu lub nawet do 60 godzin w trybie oszczędzania energii. Ciekawostką jest funkcja ładowania zwrotnego, która pozwala użyć komputera jako powerbanku do naładowania telefonu czy lampki rowerowej.

To bez wątpienia sprzęt z najwyższej półki. Cena i zaawansowane funkcje sprawiają, że jest to propozycja dla najbardziej wymagających amatorów, półprofesjonalistów i wszystkich entuzjastów rowerowych gadżetów. Sterowanie głosowe i rozbudowana nawigacja rowerowa to funkcje, które realnie podnoszą bezpieczeństwo i komfort jazdy, wyznaczając nowy standard dla tego typu urządzeń.

Złoty Laur 2026 - Leszek Balcerowicz