Nowy trenażer Garmin Tacx Nēra jest już dostępny w cenie 4299 zł, oferując zaawansowane funkcje dla kolarzy.

Jego innowacyjny mechanizm ruchu symuluje naturalną dynamikę jazdy, pozwalając na przemieszczanie roweru w czterech kierunkach dla większego realizmu.

Zapewnia precyzyjne pomiary z dokładnością ±1%, symuluje podjazdy do 20% i generuje moc do 2200 W, co sprawdzi się u amatorów i zawodowców.

Dostępny w dwóch wersjach (w tym "Zwift Ready" z Wi-Fi), jest gotowy do jazdy od razu, ułatwiając integrację z popularnymi aplikacjami treningowymi.

Firma Garmin, znana z produkcji elektroniki sportowej, wprowadza na rynek nowy, zaawansowany sprzęt dla kolarzy. Trenażer rowerowy Garmin Tacx Nēra to urządzenie, które ma przenieść domowe treningi na zupełnie nowy poziom realizmu. Producent zapowiada, że dzięki niemu jazda w czterech ścianach będzie bardziej komfortowa, angażująca i bliższa wrażeniom z prawdziwej szosy. Sprawdzamy, co dokładnie oferuje i ile trzeba za niego zapłacić.

Ile kosztuje nowy trenażer Garmin Tacx Nēra?

Zacznijmy od kluczowej informacji dla wielu zainteresowanych. Sugerowana cena detaliczna trenażera Garmin Tacx Nēra w Polsce wynosi 4 299,00 zł. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży. W tej cenie klienci otrzymują sprzęt, który według zapowiedzi ma wyróżniać się na tle konkurencji przede wszystkim zaawansowanym mechanizmem ruchu i precyzją pomiarów.

Jak mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży i marketingu konsumenckiego:

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć ofertę inteligentnych trenażerów rowerowych o model Tacx Nēra. Został on zaprojektowany z myślą o pasjonatach kolarstwa, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i jeszcze bardziej zaangażować się w treningi w pomieszczeniach.

Ruch w każdą stronę. Co sprawia, że nowy trenażer jest tak realistyczny?

Tym, co ma wyróżniać Tacx Nēra, jest wbudowany mechanizm ruchu. Nie chodzi tu tylko o proste bujanie na boki. Zintegrowane moduły pozwalają na przemieszczanie się roweru do przodu, do tyłu i na boki. W praktyce oznacza to, że podczas intensywnego pedałowania czy sprintów rowerzysta nie jest sztywno przytwierdzony do podłoża. Urządzenie ma naśladować naturalną dynamikę roweru, co przekłada się na większy komfort i bardziej realistyczne odczucia.

To nie wszystko. Sprzęt oferuje bardzo dokładne parametry treningowe. Pomiar mocy i kadencji w Garmin Tacx Nēra charakteryzuje się dokładnością na poziomie ±1%. Trenażer potrafi też symulować strome podjazdy o nachyleniu do 20% i pozwala na generowanie mocy do 2200 watów podczas sprintów. Dzięki temu sprawdzi się zarówno u amatorów, jak i u zaawansowanych zawodników przygotowujących się do wyścigów.

Gotowy do jazdy od razu. Dwie wersje i łatwa konfiguracja

Garmin postawił na prostotę. Trenażer jest dostępny w dwóch wariantach, aby maksymalnie ułatwić rozpoczęcie treningu. Pierwsza wersja ma fabrycznie zamontowaną kasetę, dzięki czemu jest gotowa do jazdy praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka.

Druga opcja to model „Zwift Ready”. Zamiast tradycyjnej kasety, ma on fabrycznie zainstalowany zestaw Zwift Cog and Click. To rozwiązanie pozwala na cichą i płynną wirtualną zmianę przełożeń w popularnych aplikacjach treningowych, takich jak Zwift czy ROUVY. To ukłon w stronę osób, które większość czasu spędzają w wirtualnym świecie kolarstwa. Co ważne, trenażer łączy się z aplikacjami przez Wi-Fi, co ma zapewnić stabilne i szybkie połączenie podczas wirtualnych wyścigów.

Na hulajnogę? Na rower? Tylko w kasku!