Garmin MARQ 3 to nowa kolekcja sześciu luksusowych zegarków "tool watch", dostępna w Polsce od 10 969 zł, pozycjonująca się w segmencie premium.

Największą nowością jest wbudowana łączność satelitarna inReach, umożliwiająca wysyłanie sygnału SOS i wiadomości nawet bez zasięgu sieci komórkowej.

Zegarki wyposażono w większy, jaśniejszy ekran AMOLED 1,4 cala, globalne mapy TopoActive oraz funkcje zdrowotne, w tym aplikację EKG.

Kolekcja obejmuje sześć specjalistycznych modeli (np. dla pilotów, nurków, golfistów), wykonanych z tytanu Grade-5 i szafirowego szkła, oferując do 18 dni pracy na baterii.

Garmin MARQ 3 w Polsce. Co to za zegarki i ile kosztują?

Marka Garmin pokazała 13 października 2026 roku swoją najnowszą i najbardziej prestiżową kolekcję zegarków. Mowa o Garmin MARQ® trzeciej generacji, czyli serii sześciu wyspecjalizowanych, luksusowych modeli typu „tool watch”. Zostały one stworzone dla ludzi z konkretną pasją – od pilotów, przez nurków, aż po zapalonych golfistów. Każdy z nich wykonano z najwyższej jakości materiałów, takich jak tytan Grade-5 i odporne na zarysowania szkło szafirowe. To sprzęt, który ma wytrzymać najtrudniejsze warunki, a jednocześnie wyglądać jak produkt z najwyższej półki.

Najważniejsza informacja jest jednak taka, ile trzeba za to wszystko zapłacić. Cena nowych, luksusowych zegarków Garmin z kolekcji MARQ 3 generacji w Polsce startuje od 10 969 zł. To kwota, która wyraźnie pozycjonuje je w segmencie premium, gdzie konkurują nie tylko funkcjami, ale też prestiżem i jakością wykonania.

Co nowego w Garmin MARQ 3? Łączność satelitarna i większy ekran

Trzecia generacja to nie tylko odświeżony wygląd. Garmin postawił na kilka kluczowych ulepszeń, które mają uzasadnić wysoką cenę. Największe wrażenie robią nowe funkcje nawigacyjne i komunikacyjne. Największą nowością w serii Garmin MARQ 3 generacji jest wbudowana łączność satelitarna inReach, która pozwala wysyłać sygnał SOS i wiadomości nawet bez zasięgu sieci komórkowej. Do tego dochodzą fabrycznie zainstalowane mapy TopoActive całego świata, głośnik i mikrofon do prowadzenia rozmów z zegarka oraz wbudowana latarka LED.

Wszystkie informacje wyświetlane są na nowym, bezramkowym ekranie AMOLED o średnicy 1,4 cala – największym i najjaśniejszym w historii tej serii.

Z nieskrywaną przyjemnością przedstawiamy trzecią generację kolekcji MARQ, stworzoną z myślą o tych, którzy oczekują wyłącznie doskonałości. Te precyzyjnie wykonane zegarki łączą wyrafinowany, znany z poprzednich generacji styl kolekcji MARQ, z najbardziej zaawansowanymi funkcjami nawigacyjnymi i inteligentnymi rozwiązaniami, jakie dostępne są w ofercie Garmin – mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin do spraw sprzedaży konsumenckiej i marketingu.

Producent nie zapomniał też o funkcjach zdrowotnych. Zegarki wyposażono w aplikację EKG do wykrywania migotania przedsionków, a także standardowe już monitorowanie snu, stresu, tętna i natlenienia krwi.

Sześć zegarków dla sześciu pasji. Czym się różnią?

Kolekcja MARQ 3 składa się z sześciu modeli, z których każdy jest dopasowany do innej aktywności:

MARQ Adventurer – dla podróżników i miłośników wędrówek. Ma skórzany pasek i kompas na ramce zegarka, który pomaga w nawigacji.

– dla podróżników i miłośników wędrówek. Ma skórzany pasek i kompas na ramce zegarka, który pomaga w nawigacji. MARQ Athlete – dla sportowców. Wyposażony w zaawansowane wskaźniki treningowe, takie jak pomiar VO2 max i ekonomia biegu, które pomagają analizować wydolność.

– dla sportowców. Wyposażony w zaawansowane wskaźniki treningowe, takie jak pomiar VO2 max i ekonomia biegu, które pomagają analizować wydolność. MARQ Aviator – dla pilotów i pasjonatów lotnictwa. Oferuje funkcje lotnicze, dynamiczne mapy i łatwe sprawdzanie stref czasowych.

– dla pilotów i pasjonatów lotnictwa. Oferuje funkcje lotnicze, dynamiczne mapy i łatwe sprawdzanie stref czasowych. MARQ Commander – model o charakterze taktycznym. Posiada m.in. tryb noktowizji, tryb ukrycia (stealth) i kalkulator balistyczny.

– model o charakterze taktycznym. Posiada m.in. tryb noktowizji, tryb ukrycia (stealth) i kalkulator balistyczny. MARQ Diver – dla nurków. Jest wodoszczelny do 40 metrów i ma specjalny pasek z mikroregulacją, który można dopasować do pianki nurkowej.

– dla nurków. Jest wodoszczelny do 40 metrów i ma specjalny pasek z mikroregulacją, który można dopasować do pianki nurkowej. MARQ Golfer – dla golfistów. Zawiera mapy ponad 43 000 pól golfowych i funkcję Virtual Caddie, która pomaga w planowaniu uderzeń.

Garmin MARQ 3 – cena i dostępność w Polsce

Jak już wspomnieliśmy, tanio nie jest. Ceny luksusowych zegarków Garmin z nowej serii zaczynają się od 10 969 zł, a poszczególne modele mogą być droższe w zależności od wersji. Zegarki mają trafić do sprzedaży w Polsce 5 listopada 2026 roku. Na jednym ładowaniu mają pracować do 18 dni w trybie smartwatcha, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę tak duży i jasny ekran oraz zaawansowane funkcje.

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