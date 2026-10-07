Garmin Enduro 4 debiutuje w Polsce, oferując rekordowy czas pracy do 90 dni (w trybie smartwatcha) dzięki ładowaniu solarnemu, w cenie 3869 zł.

Zegarek został zaprojektowany dla sportowców ultrawytrzymałościowych i miłośników wielodniowych wypraw, zapewniając niezawodność w trudnych warunkach.

Wprowadzono nowe, inteligentne funkcje treningowe, takie jak tempo skorygowane o nachylenie terenu i wskaźniki wytrzymałości (Stamina), pomagające lepiej zarządzać wysiłkiem.

Mimo wytrzymałej konstrukcji (66g, tytan, Power Sapphire), zegarek posiada wydajniejszy silnik map (30% szybciej), wbudowaną latarkę LED i wygodną opaskę ComfortFit.

Garmin Enduro 4 w Polsce. Bateria na 90 dni i cena, która zwala z nóg

Fani sportów wytrzymałościowych mają nowy obiekt westchnień. 6 października 2026 roku marka Garmin oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy zegarek, który redefiniuje pojęcie wydajności. Model stworzony dla najbardziej wymagających sportowców i podróżników imponuje przede wszystkim czasem pracy. Nowy Garmin Enduro 4 to smartwatch GPS z ładowaniem solarnym, który ma zapewnić najdłuższy czas pracy na baterii ze wszystkich modeli producenta. To sprzęt, na którym można polegać w najtrudniejszych warunkach, co podkreśla Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu.

Wraz z większym zaangażowaniem oraz zwiększającą się popularnością aktywności o charakterze ultrawytrzymałościowym, Enduro 4 został zaprojektowany z myślą o sportowcach i podróżnikach, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu, na którym mogą polegać na każdym kilometrze, podczas każdego podbiegu i w obliczu każdego wyzwania. — mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu.

Rekordowa bateria i cena. Co oferuje nowy Garmin Enduro 4?

Najważniejsza informacja jest taka, że o ładowarce można praktycznie zapomnieć. Według deklaracji producenta, zegarek w trybie smartwatcha może działać nawet 90 dni. Z kolei przy włączonym GPS i maksymalnej dokładności śledzenia, czas pracy sięga 320 godzin. Tak długa praca baterii w smartwatchu to efekt połączenia pojemnego akumulatora z 1,4-calowym wyświetlaczem z soczewką solarną Power Sapphire™. Oczywiście, tak zaawansowany sprzęt ma swoją cenę. Sugerowana cena detaliczna Garmin Enduro 4 w Polsce została ustalona na 3869 zł.

Aby ułatwić zarządzanie energią, zegarek oferuje gotowe tryby. Użytkownik może wybrać ustawienie maksymalnej dokładności, idealne na krótsze zawody, lub tryb maksymalnego czasu pracy baterii, który sprawdzi się podczas wielodniowych wypraw.

Co nowego dla sportowców w Garmin Enduro 4?

Nowy model to nie tylko potężna bateria, ale też cały pakiet funkcji stworzonych dla biegaczy trailowych i miłośników długich wędrówek. Garmin wprowadził kilka kluczowych nowości, które mają realnie pomóc w treningu i podczas zawodów.

Najważniejsze nowe funkcje to:

Tempo skorygowane o nachylenie terenu – zegarek na bieżąco analizuje ukształtowanie trasy i pomaga utrzymać równe tempo wysiłku, niezależnie od tego, czy biegniemy po płaskim, czy wspinamy się pod górę.

– zegarek na bieżąco analizuje ukształtowanie trasy i pomaga utrzymać równe tempo wysiłku, niezależnie od tego, czy biegniemy po płaskim, czy wspinamy się pod górę. Wskaźniki wytrzymałości (Stamina) – funkcja pokazuje, ile "paliwa" zostało nam w baku i jak nasza wytrzymałość zmienia się w czasie. Pozwala to lepiej zarządzać siłami na trasie.

– funkcja pokazuje, ile "paliwa" zostało nam w baku i jak nasza wytrzymałość zmienia się w czasie. Pozwala to lepiej zarządzać siłami na trasie. Garmin Epic – to nowa opcja w aplikacji Garmin Connect, która pozwala łączyć kilka aktywności (np. z kilkudniowej wyprawy) w jedną spójną historię. Można do niej dodawać zdjęcia i udostępniać znajomym.

– to nowa opcja w aplikacji Garmin Connect, która pozwala łączyć kilka aktywności (np. z kilkudniowej wyprawy) w jedną spójną historię. Można do niej dodawać zdjęcia i udostępniać znajomym. Rozbudowane funkcje wioślarskie i trening z obciążeniem – zegarek dostarcza teraz więcej danych dla osób trenujących na ergometrze (m.in. VO₂ max) i pozwala monitorować wysiłek podczas marszu z ciężkim plecakiem.

Lżejszy, mocniejszy i z lepszymi mapami. Zmiany w budowie zegarka

Mimo potężnych możliwości, Garmin Enduro 4 jest zaskakująco lekki – waży zaledwie 66 gramów. Kopertę o średnicy 51 mm wykonano z polimeru wzmocnionego włóknem, a bezel z tytanu. Ekran chroni odporne na zarysowania szkło Power Sapphire. Taka konstrukcja ma wytrzymać najcięższe warunki, co potwierdza wodoszczelność na poziomie 10 ATM.

Ważną zmianą jest też wydajniejszy silnik map, który dzięki większej pamięci RAM działa o 30% szybciej niż w poprzedniku. Przeglądanie i przesuwanie map jest teraz znacznie płynniejsze. Zegarek wyposażono też we wbudowaną latarkę LED (światło białe i czerwone) oraz nowy, materiałowy pasek ComfortFit Fabric, który ma zapewniać wygodę i lepsze odprowadzanie wilgoci. Pamięć wewnętrzna o pojemności 64 GB pozwala zapisać więcej map i muzyki bezpośrednio na urządzeniu.

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