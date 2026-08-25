Garmin fēnix 9 Pro (od 4729 zł) wyróżnia się wbudowaną łącznością satelitarną, umożliwiającą wezwanie pomocy i dzwonienie bez telefonu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach.

Podstawowy model Garmin fēnix 9 (od 4299 zł) zyskuje dwukrotnie jaśniejszy ekran AMOLED, szafirowe szkło i innowacyjną funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży.

Wersja Pro wyróżnia się tytanową obudową, jeszcze jaśniejszym ekranem i rekordowym czasem pracy baterii do 57 dni (z ładowaniem solarnym).

Zegarki Garmin fēnix 9 i 9 Pro to drogie, ale niezawodne narzędzia stworzone dla wymagających sportowców i podróżników, ceniących bezpieczeństwo i precyzję.

Ile kosztuje Garmin fēnix 9 i co nowego oferuje?

Garmin od lat wyznacza standardy w świecie zegarków sportowych, a seria fēnix to jego flagowy produkt. Najnowsza, dziewiąta generacja, która właśnie miała swoją premierę, kontynuuje tę tradycję. Podstawowy model to solidny krok naprzód. Producent wyposażył go w ekran AMOLED, który świeci dwa razy jaśniej niż w poprzedniku, a całość chroni odporne na zarysowania szafirowe szkło.

Jedną z ciekawszych nowości jest funkcja Garmin Epic. Mówiąc najprościej, pozwala ona połączyć kilka różnych aktywności – na przykład kilkudniową wyprawę w góry czy wieloetapowy wyścig rowerowy – w jedną, spójną historię. Można do niej dodać zdjęcia i udostępnić znajomym. To coś w rodzaju cyfrowego pamiętnika ze sportowych podróży. Oprócz tego zegarek zyskał nowe wskaźniki wytrzymałości, które pomagają lepiej rozkładać siły w trakcie treningu. Cena Garmin fēnix 9 w podstawowej wersji startuje od 4299 zł, a zegarki trafią do sprzedaży 28 sierpnia 2026 roku. Dostępne będą w trzech rozmiarach koperty: 43, 47 i 51 mm.

Czym Garmin fēnix 9 Pro różni się od zwykłej wersji?

Podczas gdy fēnix 9 to ewolucja, model fēnix 9 Pro to mała rewolucja. To właśnie tutaj Garmin umieścił funkcje, które naprawdę zmieniają zasady gry. Po pierwsze, koperta zegarka po raz pierwszy w historii serii została wykonana z tytanu. Dzięki temu jest niezwykle wytrzymała, a jednocześnie lżejsza, co ma ogromne znaczenie przy wielogodzinnych aktywnościach. Ekran jest jeszcze jaśniejszy niż w podstawowej wersji, a bateria w największym modelu z ładowaniem solarnym może działać nawet do 57 dni.

To jednak nie wszystko. Największą nowością w Garmin fēnix 9 Pro jest wbudowana łączność satelitarna i LTE, która pozwala dzwonić, wysyłać wiadomości i wzywać pomoc bez potrzeby posiadania przy sobie telefonu. To funkcja, która może uratować życie. Wyobraź sobie sytuację, w której jesteś sam w górach, ulegasz wypadkowi, a twój telefon jest zniszczony lub nie ma zasięgu. Dzięki łączności satelitarnej inReach w zegarku możesz wezwać pomoc, wysyłając sygnał SOS do całodobowego centrum koordynacji Garmin Response. To ogromny krok w stronę bezpieczeństwa. Cena modelu Pro zaczyna się od 4729 zł.

Czy warto kupić nowy zegarek Garmin fēnix 9?

Nowe zegarki Garmina nie są tanie, ale nigdy nie były. To sprzęt skierowany do konkretnej grupy odbiorców: sportowców, podróżników i osób, które od swojego wyposażenia oczekują absolutnej niezawodności. Jak mówi Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing, Susan Lyman: „Z nowymi smartwatchami fēnix, nasi klienci mogą na nowo zdefiniować granice tego, co uważali za możliwe”.

Jeśli trenujesz na poważnie i szukasz najlepszego narzędzia do monitorowania postępów, nowy smartwatch Garmin fēnix 9 będzie świetnym wyborem. Jeśli jednak twoje aktywności często prowadzą cię w miejsca oddalone od cywilizacji, gdzie o zasięg trudno, a bezpieczeństwo jest priorytetem, to fēnix 9 Pro staje się niemal obowiązkowym elementem wyposażenia. Możliwość wezwania pomocy prosto z nadgarstka, bez względu na to, gdzie jesteś, to funkcja, której wartości nie da się przecenić. To właśnie ona sprawia, że model Pro jest czymś więcej niż tylko zegarkiem.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]