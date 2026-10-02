- Nowy Garmin Bike Festival Dolny Śląsk zadebiutuje 3-4 października w Szklarskiej Porębie, łącząc emocje wymagającego enduro i dynamicznych wyścigów gravelowych.
- Sobotni Garmin Enduro Race to wymagająca pętla 38 km z 1400m przewyższenia i 6 technicznymi odcinkami specjalnymi w naturalnym górskim terenie.
- Niedzielny Garmin Gravel Race oferuje dwa malownicze dystanse (36 km i 68 km) po szutrach, otwarte również dla rowerów MTB czy elektrycznych (poza klasyfikacją).
- Zapisy na to debiutujące wydarzenie, idealne na zakończenie sezonu rowerowego, już trwają na oficjalnej stronie www.garminbikefestival.pl.
Nowa impreza na rowerowej mapie Polski. Co, gdzie i kiedy?
Początek października w Szklarskiej Porębie zapowiada się niezwykle intensywnie dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Właśnie wtedy, w weekend 3-4 października, zadebiutuje Garmin Bike Festival Dolny Śląsk. To świeża propozycja, która ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych imprez rowerowych w kraju. Organizatorzy postanowili połączyć w jednym wydarzeniu dwa światy: wymagające technicznie kolarstwo enduro oraz dynamicznie rozwijające się wyścigi gravelowe.
Bazą całego festiwalu będzie klimatyczny „4 Peron” przy dworcu kolejowym w Szklarskiej Porębie Górnej. To stąd zawodnicy będą startować na malownicze, ale i wymagające trasy poprowadzone u stóp Karkonoszy i w Górach Izerskich.
Garmin Enduro Race, czyli co czeka na zawodników w sobotę?
Sobota, 3 października, została zarezerwowana dla fanów adrenaliny i technicznej jazdy w dół. W ramach Garmin Enduro Race na uczestników czeka jedna, solidna pętla. Liczy ona 38 kilometrów i ma aż 1400 metrów przewyższenia, co sprawia, że te zawody rowerowe w Szklarskiej Porębie będą sporym wyzwaniem kondycyjnym.
Najważniejsze będą jednak zjazdy. Organizatorzy przygotowali sześć odcinków specjalnych z pomiarem czasu. Co istotne, za ich przygotowanie odpowiada lokalna ekipa Izersky Collective, która doskonale zna tutejsze ścieżki. Można więc spodziewać się tras wykorzystujących naturalne ukształtowanie terenu – charakterystyczne formacje skalne, korzenie i strome fragmenty, które wyróżniają ten region na tle innych miejsc w Polsce. To nie będzie wygładzona trasa w bike parku, a prawdziwe, górskie ściganie.
Wyścig gravelowy 2026. Jakie trasy przygotowano na niedzielę?
Niedziela, 4 października, upłynie pod znakiem szutrów. To dzień dla miłośników rowerów z kierownicą typu „baranek” i szybkiej jazdy po nieutwardzonych drogach. Uczestnicy Garmin Gravel Race będą mieli do wyboru dwa dystanse, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.
- Krótszy dystans: 36 km
- Dłuższy dystans: 68 km
To właśnie na niedzielę zaplanowano główny wyścig gravelowy 2026, który poprowadzi zawodników przez szybkie szutrowe odcinki i da okazję do sprawdzenia się na słynnych podjazdach. Trasy obiecują niezapomniane widoki na rozległe górskie panoramy Karkonoszy i Gór Izerskich. Co ważne, organizatorzy otwierają się na szerokie grono rowerzystów. W zawodach mogą wystartować nie tylko posiadacze graveli. Na trasę można ruszyć także na rowerze MTB, crossowym, a nawet elektrycznym. Tacy uczestnicy nie będą klasyfikowani w ramach Garmin Gravel Race, ale otrzymają pełny pakiet startowy, będą mieli mierzony czas i na mecie odbiorą pamiątkowy medal.
Jak się zapisać i co trzeba wiedzieć?
Zapisy na obie konkurencje w ramach Garmin Bike Festival Dolny Śląsk już trwają. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: www.garminbikefestival.pl. Warto się pospieszyć, bo nowa, świetnie zapowiadająca się impreza w tak atrakcyjnej lokalizacji z pewnością przyciągnie wielu chętnych. To idealna okazja, by aktywnie zakończyć sezon rowerowy 2026.