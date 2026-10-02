Nowy Garmin Bike Festival Dolny Śląsk zadebiutuje 3-4 października w Szklarskiej Porębie, łącząc emocje wymagającego enduro i dynamicznych wyścigów gravelowych.

Sobotni Garmin Enduro Race to wymagająca pętla 38 km z 1400m przewyższenia i 6 technicznymi odcinkami specjalnymi w naturalnym górskim terenie.

Niedzielny Garmin Gravel Race oferuje dwa malownicze dystanse (36 km i 68 km) po szutrach, otwarte również dla rowerów MTB czy elektrycznych (poza klasyfikacją).

Zapisy na to debiutujące wydarzenie, idealne na zakończenie sezonu rowerowego, już trwają na oficjalnej stronie www.garminbikefestival.pl.

Nowa impreza na rowerowej mapie Polski. Co, gdzie i kiedy?

Początek października w Szklarskiej Porębie zapowiada się niezwykle intensywnie dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Właśnie wtedy, w weekend 3-4 października, zadebiutuje Garmin Bike Festival Dolny Śląsk. To świeża propozycja, która ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych imprez rowerowych w kraju. Organizatorzy postanowili połączyć w jednym wydarzeniu dwa światy: wymagające technicznie kolarstwo enduro oraz dynamicznie rozwijające się wyścigi gravelowe.

Bazą całego festiwalu będzie klimatyczny „4 Peron” przy dworcu kolejowym w Szklarskiej Porębie Górnej. To stąd zawodnicy będą startować na malownicze, ale i wymagające trasy poprowadzone u stóp Karkonoszy i w Górach Izerskich.

Garmin Enduro Race, czyli co czeka na zawodników w sobotę?

Sobota, 3 października, została zarezerwowana dla fanów adrenaliny i technicznej jazdy w dół. W ramach Garmin Enduro Race na uczestników czeka jedna, solidna pętla. Liczy ona 38 kilometrów i ma aż 1400 metrów przewyższenia, co sprawia, że te zawody rowerowe w Szklarskiej Porębie będą sporym wyzwaniem kondycyjnym.

Najważniejsze będą jednak zjazdy. Organizatorzy przygotowali sześć odcinków specjalnych z pomiarem czasu. Co istotne, za ich przygotowanie odpowiada lokalna ekipa Izersky Collective, która doskonale zna tutejsze ścieżki. Można więc spodziewać się tras wykorzystujących naturalne ukształtowanie terenu – charakterystyczne formacje skalne, korzenie i strome fragmenty, które wyróżniają ten region na tle innych miejsc w Polsce. To nie będzie wygładzona trasa w bike parku, a prawdziwe, górskie ściganie.

Wyścig gravelowy 2026. Jakie trasy przygotowano na niedzielę?

Niedziela, 4 października, upłynie pod znakiem szutrów. To dzień dla miłośników rowerów z kierownicą typu „baranek” i szybkiej jazdy po nieutwardzonych drogach. Uczestnicy Garmin Gravel Race będą mieli do wyboru dwa dystanse, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Krótszy dystans: 36 km

36 km Dłuższy dystans: 68 km

To właśnie na niedzielę zaplanowano główny wyścig gravelowy 2026, który poprowadzi zawodników przez szybkie szutrowe odcinki i da okazję do sprawdzenia się na słynnych podjazdach. Trasy obiecują niezapomniane widoki na rozległe górskie panoramy Karkonoszy i Gór Izerskich. Co ważne, organizatorzy otwierają się na szerokie grono rowerzystów. W zawodach mogą wystartować nie tylko posiadacze graveli. Na trasę można ruszyć także na rowerze MTB, crossowym, a nawet elektrycznym. Tacy uczestnicy nie będą klasyfikowani w ramach Garmin Gravel Race, ale otrzymają pełny pakiet startowy, będą mieli mierzony czas i na mecie odbiorą pamiątkowy medal.

Jak się zapisać i co trzeba wiedzieć?

Zapisy na obie konkurencje w ramach Garmin Bike Festival Dolny Śląsk już trwają. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: www.garminbikefestival.pl. Warto się pospieszyć, bo nowa, świetnie zapowiadająca się impreza w tak atrakcyjnej lokalizacji z pewnością przyciągnie wielu chętnych. To idealna okazja, by aktywnie zakończyć sezon rowerowy 2026.

Alfabet Millera - F jak finanse publiczne