PiS uderza w ministra finansów

Przemysław Czarnek ogłosił w piątek w Puławach, że PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego. Wiceszef partii przekonywał, że obecny stan finansów publicznych jest jednym z powodów, dla których minister powinien stracić stanowisko.

– Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki – mówił Czarnek.

Polityk PiS wskazywał przede wszystkim na planowany na 2027 rok deficyt budżetowy. Według informacji przedstawionych przez opozycję ma on wynieść ponad 282 mld zł. Czarnek mówił również o problemach rolnictwa i trudnej sytuacji przedsiębiorców.

Czarnek krytykuje ceny paliw

Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości podczas wizyty w Puławach mówił także o cenach paliw. Na stacji Orlen krytykował działania rządu dotyczące ich obniżenia i przekonywał, że ceny na stacjach nie zmieniły się w oczekiwanym przez niego stopniu.

PiS podnosiło również argument dotyczący sytuacji rolników. Czarnek krytykował m.in. wysokość dopłat do nawozów oraz koszty paliwa. Te kwestie połączył ze stanem finansów publicznych.

Rząd broni ministra Domańskiego

Na zarzuty opozycji szybko odpowiedzieli przedstawiciele koalicji rządzącej. Szef KPRM Jan Grabiec skrytykował decyzję PiS, wskazując, że tego samego dnia minister finansów wydał rozporządzenie dotyczące obniżenia VAT i akcyzy na paliwa.

„Trzeba być zupełnie odklejonym” – napisał Grabiec w serwisie X, komentując ruch PiS.

Także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział obronę ministra. Podkreślił, że Lewica jako część koalicji rządowej będzie wspierać ministrów odpowiedzialnych za prowadzoną politykę finansową.

Wniosek trafi do Sejmu

PiS zamierza teraz formalnie przedstawić wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego. Opozycja liczy, że debata nad jego działalnością stanie się okazją do szerszej dyskusji o stanie finansów państwa, gospodarce i polityce rządu.

Minister Domański może natomiast liczyć na poparcie ugrupowań tworzących większość rządową.

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