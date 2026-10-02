Oficjalne ogłoszenie maksymalnych cen paliw przez ministra energii Miłosza Motykę.

Benzyna 95 za 6,73 zł, benzyna 98 za 7,59 zł, a diesel za 7,88 zł od 3 października 2026 r.

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej (CPN) po decyzji prezydenta.

Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków.

Spór o tańsze paliwa

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Program utrzymywania niskich cen paliw CPN uszczuplił jak dotąd dochody budżetu państwa w 2026 roku o ponad 5,2 mld zł.

Minister energii Miłosz Motyka zapewnił podczas konferencji prasowej w Brzesku, że rząd wydał odpowiednie rozporządzenia w sprawie zmniejszenia cen paliw.

Wszystkie ministerstwa wydały już odpowiednie rozporządzenia. Pracowaliśmy także w Rządowym Centrum Legislacji, jest przygotowane obwieszczenie, które niebawem pojawi się na stronach RCL. Z tego miejsca możemy potwierdzić, że od jutra przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej w okolicy południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało ceny maksymalne, obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce - podkreślił minister energii Miłosz Motyka na briefingu prasowym.

Ile zapłacimy za paliwo na stacjach od 3 października?

W sobotę rano na stacjach w całej Polsce zobaczymy nowe, niższe ceny. Zgodnie z oficjalnym komunikatem ministra energii Miłosza Motyki, od północy 3 października 2026 roku zaczną obowiązywać limity cenowe. Oznacza to, że żaden sprzedawca nie będzie mógł zażądać więcej niż:

6,73 zł za litr benzyny 95 ,

, 7,59 zł za litr benzyny 98 ,

, 7,88 zł za litr oleju napędowego.

Te maksymalne ceny paliw będą obowiązywać przez cały weekend oraz w poniedziałek, 5 października. Warto pamiętać, że są to stawki maksymalne. Interia Biznes przypomina, że teoretycznie stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, choć w praktyce ceny prawdopodobnie wyrównają do tego właśnie poziomu.

Minister Motyka opublikował na platformie X obwieszczenie o maksymalnej cenie paliw ciekłych.

Obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostało opublikowane. Pakiet #CenyPaliwaNiżej wchodzi w życie. Od jutra na stacjach w całej Polsce będzie taniej! pic.twitter.com/TxViAg6eLC— Miłosz Motyka (@motykamilosz) October 2, 2026

Czym jest program CPN i dlaczego wraca?

Obniżki są możliwe dzięki wznowieniu rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). To mechanizm, który pozwala Ministerstwu Energii na ustalanie maksymalnej wysokości marży detalicznej na stacjach. Ceny są wyliczane na podstawie specjalnego algorytmu, który bierze pod uwagę aktualne notowania paliw na rynku hurtowym oraz właśnie tę narzuconą odgórnie marżę.

Nowy podatek i niższa akcyza

Obecna obniżka to efekt kilku działań. Kluczowym elementem jest wspomniana nowa ustawa, potocznie nazywana "windfall tax". Nakłada ona dodatkowy podatek na firmy paliwowe, które osiągają nadmiarowe zyski. Pieniądze z tej daniny mają trafiać bezpośrednio do budżetu państwa i być wykorzystywane m.in. do łagodzenia skutków wysokich cen energii.

To nie wszystko. Warto przypomnieć, że już od piątku obowiązują także niższe stawki podatków zawartych w cenie paliwa. Rząd zdecydował o obniżeniu podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz o cięciu akcyzy. Zmiany te mają obowiązywać do końca 2026 roku. Według rządowych szacunków, same te ruchy powinny przełożyć się na spadek cen na stacjach o około 1,20 zł na litrze benzyny i 1,30 zł na litrze oleju napędowego. Połączenie wszystkich tych działań ma zapewnić stabilizację i odczuwalną ulgę dla kierowców w najbliższych miesiącach.

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