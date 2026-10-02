Xiaomi REDMI Note 17 w Polsce. Znamy ceny i specyfikację

Nowa seria Xiaomi REDMI Note 17 wchodzi do Polski z czterema modelami, oferującymi ceny od 1099 zł do 2399 zł, a sprzedaż rusza 17 września 2026 roku.

Smartfony wyróżniają się potężnymi bateriami (do 9210 mAh z superszybkim ładowaniem 100W) oraz certyfikowaną odpornością na upadki i wodę (IP66/IP68).

Producent gwarantuje 6 lat aktualizacji zabezpieczeń i długą żywotność baterii, która ma zachować 80% pojemności nawet po 6 latach użytkowania.

Na start przygotowano atrakcyjne promocje, w tym rabaty do 250 zł lub dodatkowe urządzenia Xiaomi (np. robot odkurzający) za symboliczną złotówkę.

Premiera serii REDMI Note 17 i najważniejsze nowości

Xiaomi oficjalnie wprowadza na europejski rynek swoją najnowszą linię smartfonów ze średniej półki. Podczas uroczystej premiery w Budapeszcie zaprezentowano cztery modele tworzące serię REDMI Note 17. W jej skład wchodzą smartfony REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G oraz, po raz pierwszy w historii, flagowy wariant REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Producent zapowiada, że nowa generacja to przede wszystkim skok w jakości wykonania, wytrzymałości i czasie pracy na jednym ładowaniu. Smartfony mają być bardziej odporne na upadki i wodę, a do tego oferować znacznie pojemniejsze baterie i szybsze ładowanie niż dotychczas. Wszystko to w odświeżonym, nowoczesnym wzornictwie.

Ile kosztują smartfony z serii REDMI Note 17 w Polsce?

Jedną z najważniejszych informacji dla klientów są oczywiście ceny. Xiaomi od lat przyzwyczaiło, że ich smartfony z serii REDMI Note oferują dobry stosunek jakości do ceny i tym razem ma być podobnie. Sprzedaż w Polsce rusza 17 września 2026 roku.

Ceny nowej serii REDMI Note 17 w Polsce są zróżnicowane i mają trafić do szerokiego grona odbiorców, zaczynając od 1099 zł za podstawowy model. Cennik poszczególnych wariantów na start wygląda następująco:

REDMI Note 17 – cena od 1099 zł

– cena od 1099 zł REDMI Note 17 5G – cena od 1399 zł

– cena od 1399 zł REDMI Note 17 Pro 5G – cena od 1799 zł

– cena od 1799 zł REDMI Note 17 Pro Max 5G – cena od 2399 zł

Warto zaznaczyć, że są to ceny startowe dla podstawowych wersji pamięciowych. Bogatsze konfiguracje będą odpowiednio droższe.

Trwałość i potężna bateria, czyli co wyróżnia nowe modele

Tym, co ma wyróżniać nowe smartfony na tle konkurencji, jest przede wszystkim wytrzymałość i czas pracy. Xiaomi chwali się nowym standardem jakości REDMI Titan Quality, który ma gwarantować, że telefon posłuży bezproblemowo przez lata. Modele Pro jako pierwsze w branży otrzymały certyfikat TÜV SÜD 5-Star Titan Quality, potwierdzający wysoką odporność na upadki (nawet z 3 metrów na granit), zalania (normy IP66 i IP68) oraz długą żywotność baterii.

Największe wrażenie robi jednak bateria w topowym modelu REDMI Note 17 Pro Max 5G, która ma pojemność aż 9210 mAh i według producenta ma wystarczyć nawet na trzy dni pracy. Do tego dochodzi superszybkie ładowanie 100 W, które pozwoli naładować telefon na cały dzień w zaledwie 20 minut. Pozostałe modele również mają solidne akumulatory: 8340 mAh w wersji Pro 5G i 7700 mAh w tańszych wariantach. Co ważne, producent gwarantuje, że akumulatory zachowają co najmniej 80% pojemności nawet po 1000 cyklach ładowania, co przekłada się na około sześć lat użytkowania. Dodatkowym atutem jest długie wsparcie – nawet sześć lat aktualizacji zabezpieczeń.

Promocje na start. Co można zyskać?

Xiaomi przygotowało specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup smartfonów z nowej serii tuż po premierze. W zależności od wybranego modelu, można liczyć na atrakcyjne rabaty lub dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. To dobry sposób, by przyciągnąć pierwszych klientów.

Oto jak wyglądają promocje przygotowane na polski rynek:

Kupując REDMI Note 17 Pro Max 5G (od 17.09 do 31.10.2026 r.), można dobrać za 1 zł odkurzacz Robot Vacuum S40C.

(od 17.09 do 31.10.2026 r.), można dobrać za 1 zł odkurzacz Robot Vacuum S40C. Przy zakupie REDMI Note 17 Pro 5G (od 17.09 do 31.10.2026 r.), za 1 zł można otrzymać frytkownicę beztłuszczową AirFryer 10L lub odkurzacz Stick Vacuum Cleaner 4.

(od 17.09 do 31.10.2026 r.), za 1 zł można otrzymać frytkownicę beztłuszczową AirFryer 10L lub odkurzacz Stick Vacuum Cleaner 4. Decydując się na REDMI Note 17 5G (od 17.09 do 11.10.2026 r.), można skorzystać z rabatu w wysokości 250 zł.

(od 17.09 do 11.10.2026 r.), można skorzystać z rabatu w wysokości 250 zł. Przy zakupie podstawowego modelu REDMI Note 17 (od 17.09 do 11.10.2026 r.), cena zostanie obniżona o 200 zł.

Dodatkowo producent oferuje możliwość dokupienia ubezpieczenia Xiaomi Care, które chroni urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami i awariami.

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