Xiaomi REDMI Note 17 w Polsce. Znamy ceny i specyfikację

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-10-02 11:11

Nowa seria REDMI Note 17 oficjalnie wchodzi do Polski. Firma Xiaomi zaprezentowała cztery smartfony, których główną siłą mają być potężne baterie i duża wytrzymałość. Znamy już polskie ceny – najtańszy model kosztuje 1099 zł, a najdroższy REDMI Note 17 Pro Max 5G wyceniono na 2399 zł.

  • Nowa seria Xiaomi REDMI Note 17 wchodzi do Polski z czterema modelami, oferującymi ceny od 1099 zł do 2399 zł, a sprzedaż rusza 17 września 2026 roku.
  • Smartfony wyróżniają się potężnymi bateriami (do 9210 mAh z superszybkim ładowaniem 100W) oraz certyfikowaną odpornością na upadki i wodę (IP66/IP68).
  • Producent gwarantuje 6 lat aktualizacji zabezpieczeń i długą żywotność baterii, która ma zachować 80% pojemności nawet po 6 latach użytkowania.
  • Na start przygotowano atrakcyjne promocje, w tym rabaty do 250 zł lub dodatkowe urządzenia Xiaomi (np. robot odkurzający) za symboliczną złotówkę.

Premiera serii REDMI Note 17 i najważniejsze nowości

Xiaomi oficjalnie wprowadza na europejski rynek swoją najnowszą linię smartfonów ze średniej półki. Podczas uroczystej premiery w Budapeszcie zaprezentowano cztery modele tworzące serię REDMI Note 17. W jej skład wchodzą smartfony REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G oraz, po raz pierwszy w historii, flagowy wariant REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Producent zapowiada, że nowa generacja to przede wszystkim skok w jakości wykonania, wytrzymałości i czasie pracy na jednym ładowaniu. Smartfony mają być bardziej odporne na upadki i wodę, a do tego oferować znacznie pojemniejsze baterie i szybsze ładowanie niż dotychczas. Wszystko to w odświeżonym, nowoczesnym wzornictwie.

Ile kosztują smartfony z serii REDMI Note 17 w Polsce?

Jedną z najważniejszych informacji dla klientów są oczywiście ceny. Xiaomi od lat przyzwyczaiło, że ich smartfony z serii REDMI Note oferują dobry stosunek jakości do ceny i tym razem ma być podobnie. Sprzedaż w Polsce rusza 17 września 2026 roku.

Ceny nowej serii REDMI Note 17 w Polsce są zróżnicowane i mają trafić do szerokiego grona odbiorców, zaczynając od 1099 zł za podstawowy model. Cennik poszczególnych wariantów na start wygląda następująco:

  • REDMI Note 17 – cena od 1099 zł
  • REDMI Note 17 5G – cena od 1399 zł
  • REDMI Note 17 Pro 5G – cena od 1799 zł
  • REDMI Note 17 Pro Max 5G – cena od 2399 zł

Warto zaznaczyć, że są to ceny startowe dla podstawowych wersji pamięciowych. Bogatsze konfiguracje będą odpowiednio droższe.

Trwałość i potężna bateria, czyli co wyróżnia nowe modele

Tym, co ma wyróżniać nowe smartfony na tle konkurencji, jest przede wszystkim wytrzymałość i czas pracy. Xiaomi chwali się nowym standardem jakości REDMI Titan Quality, który ma gwarantować, że telefon posłuży bezproblemowo przez lata. Modele Pro jako pierwsze w branży otrzymały certyfikat TÜV SÜD 5-Star Titan Quality, potwierdzający wysoką odporność na upadki (nawet z 3 metrów na granit), zalania (normy IP66 i IP68) oraz długą żywotność baterii.

Największe wrażenie robi jednak bateria w topowym modelu REDMI Note 17 Pro Max 5G, która ma pojemność aż 9210 mAh i według producenta ma wystarczyć nawet na trzy dni pracy. Do tego dochodzi superszybkie ładowanie 100 W, które pozwoli naładować telefon na cały dzień w zaledwie 20 minut. Pozostałe modele również mają solidne akumulatory: 8340 mAh w wersji Pro 5G i 7700 mAh w tańszych wariantach. Co ważne, producent gwarantuje, że akumulatory zachowają co najmniej 80% pojemności nawet po 1000 cyklach ładowania, co przekłada się na około sześć lat użytkowania. Dodatkowym atutem jest długie wsparcie – nawet sześć lat aktualizacji zabezpieczeń.

Promocje na start. Co można zyskać?

Xiaomi przygotowało specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup smartfonów z nowej serii tuż po premierze. W zależności od wybranego modelu, można liczyć na atrakcyjne rabaty lub dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. To dobry sposób, by przyciągnąć pierwszych klientów.

Oto jak wyglądają promocje przygotowane na polski rynek:

  • Kupując REDMI Note 17 Pro Max 5G (od 17.09 do 31.10.2026 r.), można dobrać za 1 zł odkurzacz Robot Vacuum S40C.
  • Przy zakupie REDMI Note 17 Pro 5G (od 17.09 do 31.10.2026 r.), za 1 zł można otrzymać frytkownicę beztłuszczową AirFryer 10L lub odkurzacz Stick Vacuum Cleaner 4.
  • Decydując się na REDMI Note 17 5G (od 17.09 do 11.10.2026 r.), można skorzystać z rabatu w wysokości 250 zł.
  • Przy zakupie podstawowego modelu REDMI Note 17 (od 17.09 do 11.10.2026 r.), cena zostanie obniżona o 200 zł.

Dodatkowo producent oferuje możliwość dokupienia ubezpieczenia Xiaomi Care, które chroni urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami i awariami.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]
Sport w liczbach. Sprawdź swoją wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń
Pytanie 1 z 15
Ile kryształowych kul za triumf w Pucharze Świata zdobył w swojej karierze Adam Małysz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

XIAOMI