Od 2026 r. laptopy w UE będą miały USB-C, ale niewłaściwy kabel to pułapka: jeden może być 160 razy wolniejszy od drugiego, choć wyglądają identycznie.

To kabel USB-C, a nie ładowarka, decyduje o szybkości ładowania i transferu danych, co może drastycznie ograniczyć możliwości Twojego sprzętu.

Moc ładowania (W) i prędkość transferu danych (Gb/s) to dwa niezależne parametry – kabel 240W może oferować transfer na poziomie archaicznego USB 2.0.

Wybieraj kable z nadrukowanymi wartościami mocy (min. 100W z e-markerem dla laptopa) i prędkości (min. 10 Gb/s) oraz oficjalnymi certyfikatami na wtyczce.

Nowe prawo UE i ukryty problem z kablami

Zgodnie z unijną dyrektywą, od 28 kwietnia 2026 roku wszystkie nowe laptopy sprzedawane na terenie Wspólnoty muszą być wyposażone w port ładowania USB-C. To świetna wiadomość, bo oznacza koniec żonglowania różnymi zasilaczami. Jeden standard ma pasować do telefonu, tabletu, słuchawek i wreszcie – do komputera.

Jest jednak pewien haczyk, o którym przepisy milczą. Dyrektywa ujednoliciła gniazdo w urządzeniu, ale zupełnie pominęła sam kabel. A to właśnie on, a nie ładowarka, decyduje o tym, jak szybko naładujesz sprzęt i z jaką prędkością prześlesz pliki. Możesz mieć najnowszego laptopa i potężną ładowarkę, ale jeśli połączysz je nieodpowiednim przewodem, cała moc pójdzie na marne. Wybierając zły kabel, możesz nieświadomie ograniczyć możliwości swojego sprzętu.

Jaka jest różnica między mocą a prędkością kabla USB-C?

Tu dochodzimy do sedna sprawy. Kupując kabel USB-C, trzeba zwracać uwagę na dwie zupełnie różne liczby: moc i prędkość. To, że przewód wygląda solidnie i jest gruby, nie znaczy absolutnie nic.

Kluczowa zasada jest prosta: moc ładowania (wyrażona w watach, W) i prędkość transferu danych (w gigabitach na sekundę, Gb/s) to dwa zupełnie niezależne parametry. Oznacza to, że kabel reklamowany jako „supermocny 240 W” może jednocześnie oferować transfer danych na żenująco niskim poziomie standardu USB 2.0, czyli zaledwie 480 megabitów na sekundę. Do naładowania baterii to wystarczy, ale próba zgrania na dysk filmu nagranego w 4K potrwa wieki.

Aby ładować sprzęt z mocą powyżej 60 W, standard wymaga, by kabel posiadał specjalny mikroczip identyfikacyjny, tzw. e-marker. Jeśli go nie ma, ładowarka ze względów bezpieczeństwa automatycznie obniży moc do 60 W, nawet jeśli i ona, i laptop potrafią znacznie więcej. Różnice w prędkościach są jeszcze bardziej drastyczne – od 480 Mb/s w starym standardzie USB 2.0 do nawet 80 Gb/s w najnowszym Thunderbolt 5. To ponad 160 razy szybciej na kablu, który z zewnątrz może wyglądać identycznie.

Jaki kabel USB-C do laptopa wybrać? Poradnik

Zapomnij o starym nawyku, że „niebieska wtyczka oznacza szybszy port”. Przy USB-C kolor nie ma żadnego znaczenia. Producenci zrezygnowali z kodowania barwami na rzecz konkretnych oznaczeń i certyfikatów. Jak więc nie dać się nabrać?

Przede wszystkim patrz na wtyczki. Na porządnym kablu znajdziesz nadrukowane wartości mocy i prędkości, na przykład „240W” i „40Gbps”. Szukaj też oficjalnych logo standardów, takich jak USB4 czy Thunderbolt. Tani kabel USB-C oznaczony jako „100 W” za kilka złotych najczęściej oszczędza jednocześnie na chipie e-marker, szybkości transferu danych i wzmocnieniu wtyczki.

Warto też zwrócić uwagę na budowę. Dobry kabel powinien być wytrzymały – szukaj informacji o oplocie, wzmocnieniu w miejscu łączenia wtyczki z przewodem i deklarowanej przez producenta liczbie zgięć, jaką jest w stanie przetrwać. Niektóre firmy, jak Verbatim, oferują przewody ze wzmocnionym rdzeniem z Kevlaru, które wytrzymują ponad 30 tysięcy zgięć. Ciekawym rozwiązaniem są też kable z małym wyświetlaczem na wtyczce, który na bieżąco pokazuje, z jaką mocą ładuje się urządzenie.

Kabel to ostatnie ogniwo i najłatwiejsze do przeoczenia – to on wyznacza górny limit całego zestawu. Powtarzam dwie rzeczy: moc i prędkość to osobne liczby, a kabla nie kupuje się po kolorze – liczy się to, co nadrukowane na wtyczce i co siedzi w środku. My postawiliśmy na komplet: 240 W, 40 Gb/s, rdzeń z Kevlaru i wersję z wyświetlaczem mocy. Gdy Unia zrobiła z USB-C standard także w laptopach, jeden dobrze dobrany kabel obsłuży cały sprzęt na lata – podsumowuje Tomasz Branach, Sales Manager Poland & Baltics w Verbatim.

Podsumowując, zanim kupisz kabel, odpowiedz sobie na jedno pytanie: czy potrzebujesz go tylko do ładowania, czy również do szybkiego przesyłania plików? Jeśli planujesz ładować laptopa, wybierz przewód o mocy co najmniej 100 W z chipem e-marker. A jeśli zależy Ci na czasie przy kopiowaniu danych, upewnij się, że obsługuje on transfer na poziomie co najmniej 10 Gb/s. Jeden dobry, uniwersalny kabel to inwestycja, która naprawdę się opłaca.

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