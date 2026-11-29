W połowie listopada przez Stany Zjednoczone przetoczyła się fala awarii informatycznych. Problemy dotknęły lotnictwo, bankowość i usługi Microsoftu. W przypadku tego ostatniego konsekwencje odczuli użytkownicy na całym świecie. Miliony ludzi, a także przedsiębiorstwa i instytucje państwowe na około dobę straciły dostęp do poczty elektronicznej i innych narzędzi. Sprawa była na tyle poważna, że wiceprezydent USA J.D. Vance zrezygnował z udziału w organizowanej przez NYT konferencji DealBook, by uczestniczyć w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa.

Na tej samej konferencji pojawił się jednak Satya Nadella, szef Microsoftu. I to właśnie jego wypowiedzi powinny zainteresować każdego, kto na co dzień korzysta z technologii cyfrowych.

"AI zmienia reguły gry"

Za sprawą sztucznej inteligencji zarówno specjaliści od cyberbezpieczeństwa, jak i przestępcy są w stanie w błyskawicznym tempie odkrywać luki w oprogramowaniu. Producenci muszą więc równie szybko przygotowywać i udostępniać poprawki, a administratorzy systemów informatycznych mają coraz mniej czasu na ich przetestowanie i wdrożenie. To rodzi paradoks: działania podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa mogą same stać się przyczyną awarii.

– Kiedy aktualizowałem krytyczny system bankowy, testowałem poprawkę przez tydzień – wspominał Nadella. Dzisiaj, jak tłumaczył, niektóre aktualizacje trzeba wdrażać natychmiast, ponieważ przestępcy już wykorzystują wykryte luki.

Jeszcze większym problemem jest przestarzała infrastruktura. Do internetu podłączone są dziś urządzenia sterujące transportem, ogrzewaniem, wentylacją czy systemami chłodniczymi. Część z nich wykorzystuje oprogramowanie, którego nie da się już aktualizować. Ryzyko pojawia się nawet podczas fizycznej wymiany sprzętu. Jednym z badanych przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) tropów w sprawie listopadowego paraliżu ruchu lotniczego była instalacja nowego routera w El Dorado w stanie Arkansas.

Szef Microsoftu porównał obecną sytuację do problemu roku 2000, kiedy świat obawiał się masowych awarii komputerów związanych ze zmianą daty. Wówczas jednak chodziło o jeden konkretny problem i jeden dzień. Tymczasem możliwości sztucznej inteligencji stale rosną i trudno dziś wskazać datę, po której sytuacja się ustabilizuje.

Do wielkiego paraliżu nie potrzeba hakerów

Listopadowa awaria Microsoftu nie była skutkiem cyberataku ani działania sztucznej inteligencji. Błąd w oprogramowaniu pojawił się już latem, ale przez kilka miesięcy pozostawał niewykryty. Dał o sobie znać dopiero wtedy, gdy w wyniku dwóch innych problemów technicznych wzrosło obciążenie serwerów.

Jak wynika z ustaleń Reutersa, opisanych również przez Business Insider, nawet najlepsi inżynierowie Microsoftu mieli problemy z koordynacją działań naprawczych. Wymienili ponad 11 tys. wiadomości w 11 różnych czatach Teams, a dane potrzebne do zdiagnozowania awarii były rozproszone między różnymi systemami. W koncernie ogłoszono „kod czerwony”.

Microsoft chce teraz wykorzystać agentów AI, czyli programy zdolne do samodzielnego wykonywania określonych zadań, do szybszego diagnozowania podobnych problemów. Sztuczna inteligencja, która zdaniem Nadelli może przyczyniać się do zwiększenia niestabilności systemów informatycznych, ma jednocześnie pomagać w opanowaniu jej skutków.

Współczesne systemy informatyczne tworzą gigantyczną sieć zależności. Przedsiębiorstwa korzystają z usług tych samych dostawców, a poszczególne aplikacje wymieniają między sobą dane. Polska firma, która nie popełniła żadnego błędu i której infrastruktura działa bez zarzutu, może zostać sparaliżowana przez awarię w centrum danych na drugim końcu świata.

Cyfryzujemy już nawet kanapki. Ale jest druga strona medalu

W najnowszym rankingu cyfrowej administracji ONZ Polska awansowała aż o 16 miejsc, zajmując 21. pozycję na świecie. Wyprzedziliśmy m.in. Japonię, Kanadę i Francję. Autorzy raportu zwrócili szczególną uwagę na aplikację mObywatel, z której korzysta już ponad 13,5 mln osób. W sumie z cyfrowej administracji korzysta 20 mln obywateli, a z pomocą telefonu możemy dzisiaj nie tylko zarządzać pieniędzmi czy płacić BLIK-iem, ale też odbierać recepty, rozliczać podatki, wystawiać faktury w mobilnej aplikacji KSeF czy dopełniać formalności po kolizji drogowej. Uczniowie mogą korzystać z cyfrowych legitymacji szkolnych, a od 18 stycznia 2027 r. w mObywatelu będzie można złożyć wniosek o rejestrację samochodu.

Polska od lat wyróżnia się tempem upowszechniania cyfrowych innowacji. Byliśmy jednym z pierwszych krajów świata, w których testowano płatności zbliżeniowe. W marcu 2019 r. Apple podczas swojej konferencji zaprezentowało dane pokazujące, że niespełna rok po uruchomieniu Apple Pay w Polsce płatności tą metodą akceptowało już 95 proc. punktów handlowych. W Wielkiej Brytanii było to 85 proc., a w USA, gdzie usługa pojawiła się niemal cztery lata wcześniej niż u nas – zaledwie 70 proc.

Polska była również poligonem doświadczalnym dla cyfrowych innowacji w... gastronomii. To właśnie u nas w latach 2012-13 McDonald's opracowywał program modernizacji restauracji, obejmujący m.in. samoobsługowe kioski do składania zamówień. Jak mówił w 2018 r. „Rzeczpospolitej” Adam Pieńkowski, ówczesny szef McDonald's Polska, rozwiązania wypracowane w naszym kraju stały się wzorem dla innych rynków, w tym amerykańskiego.

Mamy powody do zadowolenia. Ale wraz z cyfryzacją rośnie również cena potencjalnej awarii. Niedostępność jednego państwowego rejestru może utrudnić pracę wielu instytucjom i przedsiębiorstwom korzystającym z jego danych, a awaria infrastruktury obsługującej płatności – odbić się na funkcjonowaniu całych branż.

Polskie firmy nie odrobiły pracy domowej

Z Ogólnopolskiego Badania Cyberbezpieczeństwa 2026, przeprowadzonego przez Bitdefender Polska i Blackpartners wśród 1256 organizacji, wyłania się niepokojący obraz. Aż 58,4 proc. ankietowanych nie ma wydzielonego budżetu na cyberbezpieczeństwo, 41,5 proc. nie prowadzi żadnych testów ani audytów zabezpieczeń, a 42,2 proc. nie weryfikuje bezpieczeństwa swoich dostawców usług informatycznych!

Szczególnie wymowne są dane dotyczące kopii zapasowych. Wykonuje je 75,4 proc. badanych organizacji, ale możliwość odtworzenia danych sprawdza zaledwie 47,7 proc. Co ciekawe, w niemal 84 proc. badanych organizacji decyzje o inwestycjach w cyberbezpieczeństwo podejmują zarządy lub dyrektorzy generalni.

W takim układzie zarząd nie tyle zarządza ryzykiem, ile je akceptuje, często nie znając jego skali, bo dostaje raporty techniczne zamiast potwierdzenia, że ochrona działa – mówi Mikołaj Lipiński, prezes Bitdefender Polska.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika z kolei, że co piąta firma z sektora MŚP, która doświadczyła kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych, odnotowała przestój w pracy, a 17 proc. poniosło straty finansowe. Wśród tych ostatnich 61 proc. oszacowało straty na 10–100 tys. zł. Tymczasem niemal co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo nie ma żadnego planu postępowania na wypadek cyberataku.

Szara strefa sztucznej inteligencji

Nowym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest też sztuczna inteligencja, na przykład zjawisko Shadow AI, czyli szara strefa sztucznej inteligencji. Pracownicy, chcąc usprawnić sobie wykonywanie obowiązków służbowych, korzystają z narzędzi AI poza kontrolą pracodawcy, np. za pośrednictwem prywatnych kont. Problem staje się szczególnie poważny, gdy do takich narzędzi trafiają poufne dokumenty, dane klientów czy tajemnice przedsiębiorstwa.

Według badania Bitdefendera, pracownicy korzystają z AI w niemal 80 proc. ankietowanych organizacji, ale ponad połowa z nich nie ma żadnych zasad jej używania. W 44,3 proc. badanych organizacji dane firmowe trafiły już do narzędzi sztucznej inteligencji, częściej nieświadomie (29,7 proc.) niż świadomie (14,6 proc.).

Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia, szkolenia i jasno określić zasady przetwarzania firmowych danych. Nie wystarczy jednak przeszkolić pracowników, trzeba jeszcze sprawdzać ich wiedzę w praktyce. Choć niemal 79 proc. badanych organizacji prowadzi szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, tylko około 40 proc. robi to regularnie. Podobny odsetek przeprowadza symulowane próby wyłudzenia danych (testy phishingowe), pozwalające sprawdzić, jak pracownicy reagują na podejrzane wiadomości.

Za bezpieczeństwo cyfrowe odpowiada każdy z nas

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo cyfrowe w coraz większym stopniu spoczywa również na zwykłych obywatelach. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z 16 listopada już ponad 9 mln osób skorzystało z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL, ograniczając w ten sposób ryzyko zaciągnięcia kredytu na ich dane.

Jeszcze niedawno podstawowe kompetencje cyfrowe oznaczały umiejętność obsługi komputera czy smartfona. Dzisiaj powinny obejmować także stosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), korzystanie z różnych haseł do poszczególnych usług, aktualizowanie oprogramowania, wykonywanie kopii zapasowych czy rozpoznawanie prób wyłudzenia danych.

Równie ważne jest przygotowanie się na zwykłe awarie. Warto mieć przy sobie trochę gotówki, wiedzieć, jak odzyskać dostęp do najważniejszych kont po utracie telefonu, czy zadbać o możliwość dostępu do ważnych dokumentów bez połączenia z internetem.

Nie cofniemy cyfryzacji i nie zatrzymamy rozwoju sztucznej inteligencji. Musimy jednak nauczyć się nie tylko korzystać z technologii i odpowiednio ją zabezpieczać, lecz również funkcjonować wtedy, gdy przestaje działać.

KARPACZ 2026 Radosław Nielek