Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać

– uzasadnił Karol Nawrocki. Jak dodał, jeśli jest potrzebne wzmocnienie przepisów, to rząd powinien przygotować odpowiednie propozycje. Obecne – jak ocenił – nie są poprawą bezpieczeństwa, ale „próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy”.

Prezydent zaznaczył, że ustawa „w normalnych warunkach mogłaby trafić do oceny przez Trybunał Konstytucyjny”. serwisie X.

Ale dziś Trybunału nie ma. Trzeba go dopiero odbudować. Weto było więc jedyną możliwością.

O zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

W dniu 13 listopada 2026 r. Prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki podpisał: ✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. zmieniającą niektóre ustawy w celu wychowania patriotycznego (numer druku sejmowego 671) ✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych (numer druku sejmowego 2870) ✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2998) ✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (numer druku sejmowego 3002) ✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3074) ✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (numer druku sejmowego 3186) Jednocześnie Prezydent odmówił podpisania: ❌ Ustawy z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2693). https://t.co/2r4oEpHmec— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 13, 2026

Nie mam nic przeciwko temu, aby eliminować strony, na których dopuszczono się krzywdzenia dzieci, ale proponowane prawo, które ma prowadzić nas w kierunku eliminowania z przestrzeni sieci poglądów niekompatybilnych z wyobrażeniami rządu, jest dla mnie nie do zaakceptowania

– tłumaczył jeszcze w październiku w Polsacie prezydent, dodając, że podpisze dokument tylko pod warunkiem, że "urzędnik nie będzie mógł decydować o tym, jakie treści są dobre, a jakie niedobre".

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku.

Druga z nich – pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych – została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.

Gawkowski: to przyzwolenie na nienawiść i śmierć

To weto to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie. Za to wszystko Prezydent bierze osobistą odpowiedzialność

– napisał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ocenił weto prezydenta jako „skandaliczne".

Prezydent po raz drugi zablokował ustawę, która miała chronić Polaków przed najgroźniejszymi przestępstwami w internecie. Namawianie do samobójstwa. Zlecenia zabójstwa. Materiały, które krzywdzą dzieci. To nie są opinie ani „kontrowersyjne treści”. To są przestępstwa

- napisał na X Standerski.

DSA obowiązuje. Spór o procedury

Ustawa przewidywała możliwość nakazywania platformom internetowym blokowania określonych nielegalnych treści, m.in. związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, groźbami, nawoływaniem do nienawiści czy nakłanianiem do samobójstwa.

Decyzje miały podejmować m.in. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sądy. W szczególnie poważnych przypadkach nakazy mogły być wykonywane natychmiast, przy zachowaniu możliwości kontroli sądowej.

Przepisy miały uzupełnić wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 roku. Rozporządzenie nakłada na platformy internetowe obowiązki dotyczące m.in. zwalczania nielegalnych treści, przejrzystości moderacji i ochrony użytkowników.

DSA obowiązuje w Polsce niezależnie od prezydenckiego weta; spór dotyczy krajowych procedur jego egzekwowania.