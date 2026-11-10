Na Black Friday 2026 Huawei oferuje znaczne obniżki cen na popularne smartwatche z serii Watch GT 7, dostępne już od 599 zł.

Promocje obejmują również fotograficzne smartfony Pura 100 Ultra (4999 zł), tablety MatePad oraz słuchawki FreeBuds w atrakcyjnych cenach.

Akcja trwa do 29 listopada w największych sieciach handlowych, a w oficjalnym sklepie huawei.pl aż do 30 listopada z dodatkowymi ofertami.

To idealna okazja, aby kupić najnowsze i topowe urządzenia Huawei, takie jak Watch GT 7 Pro (879 zł) czy Pura 100 Ultra, z oszczędnościami sięgającymi kilkuset złotych.

Największe hity Black Friday: smartwatche Huawei w niższych cenach

Tydzień wielkich wyprzedaży to dla wielu osób idealny moment na zakup nowego zegarka. Huawei dobrze o tym wie, dlatego na tegoroczny Black Friday przygotował naprawdę solidne obniżki cen swoich smartwatchy. To właśnie one są główną gwiazdą tegorocznej akcji promocyjnej. Tegoroczna wyprzedaż Huawei to przede wszystkim mocna oferta na jedne z najpopularniejszych urządzeń marki, czyli smartwatche.

Firma przeceniła swoją najnowszą i najbardziej popularną serię, czyli Huawei Watch GT 7. W zależności od wersji, można zaoszczędzić kilkaset złotych.

Oto jak wyglądają ceny poszczególnych modeli:

HUAWEI WATCH GT 7 Pro 46 mm Active za 879 zł ,

, HUAWEI WATCH GT 7 41 mm Elegant za 799 zł ,

, HUAWEI WATCH GT 7 (wersje 41 mm Classic, Brown, Active oraz 46 mm Blue, Classic i Active) za 599 zł.

W promocji znalazł się też świetny zegarek na co dzień, czyli HUAWEI WATCH FIT 7 z dużym i czytelnym ekranem. Warianty biały, fioletowy, czarny i zielony będzie można kupić za 699 zł.

Słuchawki i tablety w promocji. Co wybrać do pracy i rozrywki?

Oczywiście Black Friday w Huawei to nie tylko zegarki. Jeśli szukasz dobrych słuchawek bezprzewodowych, też znajdziesz coś dla siebie. W niższej cenie dostępne będą trzy modele z różnych półek cenowych. Za 349 zł kupisz uniwersalne HUAWEI FreeBuds 9i (białe, czarne lub różowe), które łączą dobrą jakość dźwięku z wygodą. Jeśli masz mniejszy budżet, za 179 zł dostępne będą HUAWEI FreeBuds SE 6 ANC (czarne, białe, niebieskie). Z kolei dla najbardziej wymagających przygotowano model HUAWEI FreeBuds Pro 7 z doskonałą redukcją szumów za 699 zł.

W ofercie na Black Friday znalazły się także tablety z matowymi ekranami, które świetnie sprawdzają się do pracy, nauki i rozrywki. Pierwszy z nich to HUAWEI MatePad Air, stworzony do kreatywnych zadań. Jego cena zaczyna się od 2 499 zł. Drugi to potężny HUAWEI MatePad Pro Max 2026, którego ceny startują od 4 699 zł. W zależności od wybranego wariantu, tablety dostępne są także w zestawach z klawiaturą lub rysikiem.

Dla fanów fotografii: smartfony Pura 100 i nova 16 Pro taniej

Huawei od lat słynie ze świetnych aparatów w swoich smartfonach i podczas Black Friday również o tym przypomina. W promocji dostępne będą dwa modele z najnowszej, fotograficznej serii Pura 100. Topowy HUAWEI Pura 100 Ultra został wyceniony na 4 999 zł, a jego nieco tańszy brat, HUAWEI Pura 100 Pro, na 3 499 zł.

To jednak nie koniec, bo obniżka objęła także bardzo popularny model ze średniej półki. Smartfon HUAWEI nova 16 Pro będzie można kupić za 1 999 zł.

Gdzie i do kiedy obowiązują promocje Huawei na Black Friday 2026?

Wszystkie wymienione promocje są ograniczone czasowo i ilościowo. Promocje Huawei na Black Friday 2026 są dostępne do 29 listopada lub do wyczerpania zapasów w największych sieciach handlowych. Urządzenia w niższych cenach znajdziesz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik. Oferta jest także dostępna w oficjalnej strefie marki Huawei na Allegro.

Warto też zajrzeć bezpośrednio do oficjalnego sklepu internetowego huawei.pl. Tam promocja potrwa o jeden dzień dłużej, czyli do Cyber Monday, 30 listopada. Dodatkowo, tylko na huawei.pl dostępne będą specjalne oferty, takie jak:

WATCH GT 7 Pro 46 mm Elite za 999 zł ,

, WATCH GT 7 41 mm Blue za 499 zł ,

, słuchawki FreeBuds 8 za 449 zł ,

, router HUAWEI WiFi Mesh X5 Pro za 649 zł (lub 999 zł w zestawie z satelitą).

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