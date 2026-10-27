Huawei oficjalnie wprowadził do Polski nowe smartfony Pura 90s i smartwatche WATCH 6, prezentując je 8 października 2026 r. w Warszawie.

Małgorzata Rozenek-Majdan została ambasadorką smartwatchy Huawei WATCH 6, a premierze towarzyszy szeroka kampania marketingowa w TV i internecie.

Seria smartfonów Pura 90s skupia się na zaawansowanej fotografii, oferując w topowym modelu 200-megapikselowy teleobiektyw.

Klienci mogą liczyć na bonusy do 600 zł przy odkupie starego sprzętu oraz darmową ochronę ekranu dla smartfonów lub rozszerzony pakiet serwisowy dla zegarków.

Wielka premiera Huawei w Warszawie. Nowe smartfony i zegarki wchodzą do Polski

Warszawski Pałac Foksal, 8 października 2026 roku. To tu polski oddział Huawei Consumer Business Group zorganizował jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych tego roku w naszym kraju. Firma oficjalnie wprowadziła na rynek swoje najnowsze urządzenia: smartfony z fotograficznej serii Huawei Pura 90s oraz nową generację smartwatchy Huawei WATCH 6. Imprezę, na którą zaproszono blisko 400 gości, poprowadziła dziennikarka radiowa Agnieszka Kołodziejska.

Na scenie pojawili się też goście specjalni. O możliwościach fotograficznych nowych smartfonów opowiadał fotograf Bartłomiej Mazurek, a nową ambasadorką serii zegarków została oficjalnie prezenterka telewizyjna Małgorzata Rozenek-Majdan. Huawei zapowiedziało, że premierze będzie towarzyszyć potężna kampania marketingowa, która obejmie telewizję, internet i współpracę z influencerami.

Co potrafi Huawei Pura 90s? Fotografia w centrum uwagi

Jeśli chodzi o nowe smartfony, wszystko kręci się wokół zdjęć. Motywem przewodnim kampanii jest światło i jego rola w fotografii. Huawei od lat stawia na aparaty w swoich flagowcach i tym razem nie jest inaczej. Marka przekonuje, że seria Pura 90s pozwala odkrywać nieoczywiste perspektywy i wydobywać emocje z każdego kadru. Dlatego do współpracy zaproszono uznanych polskich fotografów, którzy testowali sprzęt jeszcze przed premierą.

Wśród ekspertów znaleźli się m.in. Bartłomiej Mazurek, Piotr Bratosiewicz, Kinga Choińska czy Krzysztof Basel. Skupili się oni na pokazaniu, jak w praktyce działa aparat w topowym modelu Huawei Pura 90s Pro Max, zwracając szczególną uwagę na możliwości 200-megapikselowego teleobiektywu. Promocję najnowszych smartfonów z serii HUAWEI Pura 90s wsparła kampania telewizyjna realizowana we współpracy z siecią Plus, emitowana od 9 do 18 października 2026 roku. Spoty reklamowe pojawiły się na antenach Polsatu oraz w pakiecie TVN Max, co ma zapewnić nowym urządzeniom szeroki zasięg.

Małgorzata Rozenek-Majdan twarzą Huawei WATCH 6

Drugim mocnym filarem kampanii jest promocja smartwatchy, gdzie główną rolę odgrywa nowa ambasadorka. Małgorzata Rozenek-Majdan oficjalnie została twarzą serii Huawei WATCH 6 w Polsce. W tym przypadku marka stawia na połączenie eleganckiego wyglądu z zaawansowanymi funkcjami zdrowotnymi. Zegarki mają być nie tylko stylowym dodatkiem, ale przede wszystkim narzędziem, które pomaga w aktywnym trybie życia i świadomym dbaniu o organizm.

Podczas wydarzenia premierowego ambasadorka Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała, jak HUAWEI WATCH 6 Pro wspiera ją w intensywnym codziennym życiu, pomagając monitorować aktywność, sen i regenerację.

Współpraca obejmuje sesję zdjęciową, materiały marketingowe oraz szeroką komunikację w mediach społecznościowych, gdzie prezenterka będzie pokazywać funkcje nowych zegarków swoim obserwatorom.

Jak Huawei zachęca do zakupu? Bonusy i pakiety serwisowe

Huawei chce przekonać klientów nie tylko nowymi funkcjami, ale też konkretnymi korzyściami finansowymi. Z okazji premiery firma przygotowała specjalne oferty, które mają ułatwić decyzję o zakupie. Najważniejszą z nich jest program odkupu starego sprzętu, w ramach którego można dostać dodatkowy bonus pieniężny.

Oto, jak wyglądają korzyści dla kupujących:

Kupujący smartfony z serii HUAWEI Pura 90s mogą liczyć na bonus 600 zł w programie odkupu starego sprzętu. Otrzymają go dodatkowo, ponad kwotę wyceny odsprzedawanego urządzenia. Do tego dochodzi roczna ochrona HUAWEI Care+, która obejmuje jednorazową, bezpłatną wymianę ekranu w razie przypadkowego uszkodzenia.

Otrzymają go dodatkowo, ponad kwotę wyceny odsprzedawanego urządzenia. Do tego dochodzi roczna ochrona HUAWEI Care+, która obejmuje jednorazową, bezpłatną wymianę ekranu w razie przypadkowego uszkodzenia. W przypadku smartwatchy Huawei WATCH 6 bonus w programie odkupu wynosi 300 zł. Użytkownicy zegarków otrzymują też 24-miesięczny Pakiet Wsparcia Serwisowego, który pozwala na jednorazową naprawę lub wymianę ekranu, tylnej obudowy, koronki, a także wymianę baterii, gdy jej kondycja spadnie.

Nowe produkty są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta oraz u jego partnerów handlowych. Start tak szerokiej kampanii z udziałem znanych twarzy pokazuje, że Huawei zamierza mocno walczyć o polski rynek elektroniki w nadchodzących miesiącach.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj