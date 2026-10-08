Huawei Pura 90s w Polsce. Potężny aparat i ogromna zniżka na start

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-10-08 10:51

Seria HUAWEI Pura 90s oficjalnie w Polsce. Nowe smartfony kuszą potężnymi aparatami, a model Pro Max ma teleobiektyw 200 MP. W promocji na start cena HUAWEI Pura 90s Pro jest niższa o 1000 zł, a wersji Pro Max aż o 1500 zł.

  • Seria HUAWEI Pura 90s (Pro i Pro Max) oficjalnie debiutuje w Polsce, stawiając na zaawansowane możliwości fotograficzne i technologię XMAGE.
  • Model Pro Max wyróżnia się potężnym teleobiektywem 200 MP, natomiast wersja Pro oferuje ultrajasny teleobiektyw z funkcją makro do zdjęć z bliska (od 5 cm).
  • Smartfony wyposażono w duże ekrany OLED 120 Hz, pojemną baterię 5270 mAh z szybkim ładowaniem oraz odporność na wodę i kurz (IP68/IP69).
  • Do 15 listopada 2026 r. trwa promocja, obniżająca cenę Pura 90s Pro o 1000 zł (do 3999 zł), a Pura 90s Pro Max o 1500 zł (do 5499 zł).

Huawei Pura 90s debiutuje w Polsce. Co oferują nowe smartfony?

Huawei wraca do gry o serca fanów mobilnej fotografii. Dziś w Polsce oficjalnie debiutuje nowa seria smartfonów HUAWEI Pura 90s, która ma ambicje, by ponownie namieszać na rynku. Do sprzedaży trafiają dwa modele: HUAWEI Pura 90s Pro oraz potężniejszy HUAWEI Pura 90s Pro Max. Oba urządzenia stawiają na zaawansowane możliwości fotograficzne, charakterystyczny design z trójkątną wyspą aparatów i wydajne podzespoły.

Producent chwali się, że dzięki autorskiej technologii XMAGE zdjęcia mają być niezwykle wierne rzeczywistości. Smartfony wyposażono też w funkcję Kompozycji AI, która ma podpowiadać, jak ustawić kadr, by zdjęcie wyszło jak najlepiej. Całość uzupełniają duże ekrany OLED z odświeżaniem 120 Hz, pojemna bateria 5270 mAh z bardzo szybkim ładowaniem oraz odporność na wodę i kurz potwierdzona certyfikatami IP68 i IP69.

Aparat to podstawa. Czym różni się wersja Pro od Pro Max?

Choć oba modele wyglądają podobnie i dzielą główny aparat 50 MP, to właśnie w pozostałych obiektywach tkwią największe różnice. To one decydują, dla kogo przeznaczony jest dany telefon. Największa różnica między modelami kryje się w teleobiektywach – HUAWEI Pura 90s Pro Max otrzymał potężny sensor 200 MP, a wersja Pro stawia na ultrajasny teleobiektyw z funkcją makro.

Co to oznacza w praktyce? Model HUAWEI Pura 90s Pro Max z teleobiektywem 200 MP to propozycja dla osób, które uwielbiają robić zdjęcia z dużym przybliżeniem. Taki aparat pozwala uchwycić detale obiektów znajdujących się daleko, zachowując przy tym wysoką jakość. Z kolei HUAWEI Pura 90s Pro ma nieco inne zadanie. Jego teleobiektyw z funkcją makro pozwala robić nie tylko ostre zdjęcia z daleka, ale także fotografować obiekty z bardzo małej odległości, nawet 5 cm, odkrywając świat, którego nie widać gołym okiem.

Ile kosztują Huawei Pura 90s? Cena i promocja na start

Przejdźmy do konkretów. Standardowe ceny nowych smartfonów Huawei nie należą do najniższych. Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI Pura 90s Pro Max to 6999 zł, a modelu HUAWEI Pura 90s Pro – 4999 zł. Producent przygotował jednak bardzo atrakcyjną ofertę na start.

W ramach oferty premierowej, która potrwa do 15 listopada 2026 r., cena HUAWEI Pura 90s Pro Max została obniżona do 5499 zł, a modelu Pro do 3999 zł. Oznacza to, że na starcie można zaoszczędzić odpowiednio 1500 zł i 1000 zł. Smartfony są dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl, u operatorów Play i Plus oraz w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt czy x-kom. Co ważne, urządzenia działają pod kontrolą systemu HarmonyOS, ale producent zapewnia, że bez problemu można na nich doinstalować sklep Google Play i korzystać z pełni jego zasobów.

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