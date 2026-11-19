Po „GTA VI” czas na „Wiedźmin IV”. Polska gra na celowniku świata

Zasada w świecie gier jest dość prosta. Kiedy opadnie kurz po jednej gigantycznej premierze, oczy wszystkich graczy i branżowych mediów zwracają się w stronę kolejnego wielkiego tytułu. Wcześniej był to "Cyberpunk 2077", również od polskiego studia CD Projekt RED. Teraz, jak uważa Piotr Mańkowski z Instytutu Projektów Kreatywnych, ten zaszczyt przypadnie nowej odsłonie przygód ze świata Wiedźmina.

Po premierze „GTA VI” to właśnie „Wiedźmin IV” będzie teraz najbardziej oczekiwaną grą na świecie – mówi.

Prace nad grą, która roboczo nazywana jest "Wiedźminem IV", trwają w Warszawie. To ogromne przedsięwzięcie, realizowane w ścisłej tajemnicy. Oczekiwania są gigantyczne, bo choć o grze Wiedźmin IV wiadomo na razie niewiele, to poprzednie części sagi od CD Projekt RED sprzedały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie. Sukces "Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu" sprawił, że polskie studio stało się globalnym graczem, z którym muszą liczyć się najwięksi.

Fenomen GTA. Budżet gry to ponad 4 miliardy złotych

Żeby zrozumieć, co to właściwie znaczy być "kolejnym wielkim tytułem", trzeba spojrzeć na obecnego króla. A "Grand Theft Auto" to nie jest po prostu gra, to globalne zjawisko kulturowe i finansowy gigant. Skala, o jakiej mówimy przy premierze najnowszej odsłony, jest trudna do wyobrażenia.

Nieoficjalnie mówi się, że budżet szóstej części GTA VI był czterokrotnie większy od poprzedniej i wyniósł około miliarda dolarów, czyli ponad 4 miliardy złotych. To kwoty, których nie powstydziłyby się największe hollywoodzkie superprodukcje. Poprzednia część, "Grand Theft Auto V" z 2013 roku, kosztowała "zaledwie" 260 milionów dolarów, a sprzedała się w liczbie 230 milionów egzemplarzy. Mańkowski szacuje, że łączna liczba graczy, którzy mieli z nią styczność, może zbliżać się do miliarda.

Co ciekawe, początki serii były bardzo skromne. Wszystko zaczęło się w szkockim studiu DMA Design, które wcześniej tworzyło pozbawione przemocy gry dla dzieci, jak słynne "Lemmings". Jak przypomina ekspert, ich kolejna gra, "Race and Chase", miała być prostą samochodówką. Ostatecznie przerodziła się w "Grand Theft Auto" – widzianą z góry, dość prostą grę z elementami gangsterskimi. Przełom nastąpił dopiero przy trzeciej części w 2001 roku. To wtedy seria przeszła do trójwymiaru, dając graczom otwarte miasto i niespotykaną wcześniej swobodę. To był prawdziwy symulator miejskiej dżungli, który na zawsze zmienił branżę.

Jak Polska stała się potęgą w branży gier?

To, że polska gra może aspirować do miana tej najbardziej oczekiwanej na świecie, nie jest przypadkiem. To efekt lat pracy, ogromnych sukcesów i rosnącej siły całego sektora w naszym kraju. W Polsce działa dziś około 500 firm zajmujących się produkcją gier wideo, a potencjał w tej branży został dostrzeżony również na szczeblu instytucjonalnym.

Już parę lat temu w Polsce dostrzeżono, że w przemyśle kreatywnym gier wideo jest bardzo duży potencjał, więc branża ma też wsparcie instytucjonalne – mówi Mańkowski.

Najlepiej świadczą o tym twarde dane. Polska branża gier jest obecnie pierwszą siłą w kontynentalnej Europie, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych w tym sektorze. Jak zaznacza Mańkowski, niedawno wyprzedziliśmy pod tym względem Francję, a wcześniej Niemcy. To pokazuje, jaką drogę przeszliśmy od lat 80., kiedy głównym ośrodkiem była scena w Rzeszowie, do dziś, gdy mamy potężne studia w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, z CD Projekt RED i Techlandem na czele.

Co ciekawe, nasz rynek jest niemal w całości nastawiony na eksport. Aż 97 procent produkcji z Polski trafia za granicę, głównie na dwa największe rynki świata: do Ameryki Północnej i Chin. To właśnie globalny sukces takich tytułów jak "Wiedźmin" czy "Cyberpunk 2077" zbudował fundament, na którym opierają się dzisiejsze, gigantyczne oczekiwania wobec "Wiedźmina IV". Po szaleństwie na punkcie GTA VI, świat znowu spojrzy na Polskę.

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