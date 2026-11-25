Ponowne odroczenie kar za błędy w Krajowym Systemie e-Faktur do końca 2027 roku.

Udzielenie 1,5 mld zł nieoprocentowanej pożyczki dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej z systemem ulg i przywilejów.

Podwyżka wskaźnika wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących.

Kiedy wejdą w życie kary za błędy w KSeF?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie to pytanie. Wygląda na to, że mają jeszcze trochę czasu na przygotowania. Senat zajął się nowelizacją ustawy, która po raz kolejny przesuwa termin wprowadzenia kar za błędy związane z nowym systemem fakturowania.

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2027 roku Krajowy System e-Faktur staje się obowiązkowy dla wszystkich firm w Polsce. To prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Koniec z papierowymi dokumentami, wszystko ma trafiać do centralnego systemu prowadzonego przez administrację skarbową. Koniec 2026 roku to także koniec okresu przejściowego dla najmniejszych przedsiębiorców, których miesięczna sprzedaż nie przekraczała 10 tys. zł brutto.

Początkowo obawiano się, że już od nowego roku za pomyłki w e-fakturach posypią się dotkliwe kary. Jednak senatorowie pracują nad rozwiązaniem, które ma dać firmom dodatkowy rok na wdrożenie się w nowe przepisy. Zgodnie z projektem, kary pieniężne za błędy związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będą odroczone aż do 31 grudnia 2027 roku. To ukłon w stronę biznesu. Rząd Donalda Tuska daje w ten sposób przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie swoich systemów księgowych i procesów wewnętrznych do wymogów KSeF. Wiele firm, zwłaszcza tych mniejszych, wciąż zgłaszało problemy z wdrożeniem, a perspektywa wysokich kar finansowych spędzała sen z powiek niejednemu właścicielowi.

Miliardowa pożyczka dla PAŻP

To nie koniec ważnych zapisów, jakie znalazły się w ustawie okołobudżetowej. Jednym z kluczowych jest potężny zastrzyk finansowy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o ogromne pieniądze, które mają uratować płynność finansową tej strategicznej instytucji, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na polskim niebie.

Skąd nagle takie kłopoty agencji? Sprawa jest skomplikowana i ma swoje źródło w zupełnie innej dziedzinie. Wszystko przez przegrany przez Polskę proces sądowy dotyczący kontraktu na szczepionki przeciw COVID-19. Po wyroku belgijskiego sądu, europejska organizacja Eurocontrol, która zarządza ruchem lotniczym w Europie, zajęła wpływy z opłat trasowych należne Polsce. Mówiąc prościej: pieniądze, które linie lotnicze płacą za przelot nad naszym krajem, zamiast trafiać do PAŻP, są blokowane na poczet zobowiązań wynikających z tego wyroku.

To cios w finanse agencji. Bez tych środków PAŻP nie byłaby w stanie normalnie funkcjonować. Dlatego rząd zdecydował się na interwencję. Ustawa okołobudżetowa na 2027 r. umożliwia ministrowi finansów udzielenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 1,5 mld zł. Ta gigantyczna pożyczka dla PAŻP ma być finansowym mostem, który pozwoli agencji przetrwać trudny czas i zapewnić ciągłość kontroli ruchu lotniczego nad Polską.

Nowe przepisy dla mundurowych i nauczycieli

Ustawa okołobudżetowa to nie tylko sprawy KSeF i PAŻP. To cały pakiet zmian, które mają wpłynąć na życie wielu Polaków. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na nowe przywileje dla rodzin mundurowych oraz zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli.

Rząd premiera Tuska chce docenić służbę żołnierzy, policjantów, strażaków i innych funkcjonariuszy. Dlatego Senat pracuje nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej. Dzięki niej mundurowi i ich najbliżsi zyskają szereg ulg i ułatwień. Co konkretnie przewiduje projekt?

Bezkolejkowy dostęp do lekarzy w placówkach wojskowych i resortowych.

Tańsze bilety na pociągi (37 proc. zniżki na jednorazowe, 49 proc. na miesięczne).

Zniżki przy opłatach paszportowych (50 proc. dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci).

Pierwszeństwo dla dzieci w przedszkolach po zmianie miejsca zamieszkania.

To nie wszystko. Zmiany czekają także nauczycieli. Nowelizacja Karty Nauczyciela ma zagwarantować, że pensje początkujących pedagogów będą rosły w tym samym tempie, co ich bardziej doświadczonych kolegów. Wskaźnik do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących zostanie podniesiony do 122,76 proc. kwoty bazowej. W praktyce oznacza to dla nich waloryzację o 3 proc. w 2027 roku.

Co jeszcze Senat ma na agendzie?

Poza kluczowymi dla przedsiębiorców i finansów państwa ustawami, senatorowie zajmą się także innymi istotnymi projektami. Jednym z nich jest nowelizacja, która ma na celu wzmocnienie uprawnień Żandarmerii Wojskowej. Nowe przepisy pozwolą żołnierzom ŻW m.in. na legitymowanie cywilów będących świadkami incydentów na terenach wojskowych (np. wtargnięcia dronów), a także na ściganie zmów przetargowych w zamówieniach dla armii, nawet jeśli nie biorą w nich udziału żołnierze. Zmiany przewidują też wprowadzenie kamer nasobnych dla żandarmów.

Inna ważna zmiana dotyczy uczelni publicznych. Planowane jest dalsze zamrożenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla pracowników tych placówek. Odpisy miałyby pozostać na poziomie z 2018 roku aż do końca 2032 roku. Równocześnie senatorowie pochylą się nad zmianami w statusie doktorantów, które mają uelastycznić zasady zawieszania kształcenia i umożliwić korzystanie z infrastruktury uczelni nawet po utracie statusu doktoranta.

W porządku obrad znalazły się też zapisy dotyczące krajowego systemu sankcji. Projekt zakłada stworzenie tzw. "konstytucji sankcyjnej", która określi nowe przesłanki wpisu na listę sankcyjną (np. za dezinformację) oraz kary za obchodzenie nałożonych restrykcji. Oprócz tego, Senat będzie pracował nad nowelizacją ustawy o archiwach, której celem jest zrównanie mocy prawnej dokumentów cyfrowych z ich papierowymi oryginałami, co ma usprawnić pracę administracji.

Na koniec, senatorowie rozpatrzą projekt ustanowienia nowego święta państwowego – 10 lutego miałby stać się Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem.

Złoty Laur 2026 - Ambasador Polski - Wladimir Semirunnij