Sejm przychylił się do odroczenia kar za błędy w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), oferując firmom dodatkowy czas na dostosowanie.

Sankcje finansowe za nieprawidłowości w KSeF mają być stosowane dopiero od 1 stycznia 2028 roku, co jest kluczową ulgą dla mikroprzedsiębiorców.

Sprawdź, dlaczego to odroczenie nie oznacza rezygnacji z obowiązkowego e-fakturowania i co dokładnie zmienia się dla Twojej firmy.

Przedsiębiorcy, którzy obawiają się kosztownych pomyłek przy wystawianiu faktur, mogą zyskać więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Sejm zdecydował w środę, 21 października, o skierowaniu do dalszych prac projektu nowelizacji, który przewiduje odroczenie stosowania kar pieniężnych za błędy związane z Krajowym Systemem e-Faktur do 31 grudnia 2027 roku. Oznacza to, że jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone w proponowanym kształcie, sankcje finansowe przewidziane za nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF będą mogły być stosowane dopiero od 1 stycznia 2028 roku.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz powiązanych przepisów trafił do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. To dopiero kolejny etap procesu legislacyjnego, dlatego przedsiębiorcy nie powinni jeszcze traktować wydłużenia okresu bez kar jako przesądzonego.

Proponowane rozwiązanie nie oznacza również rezygnacji z obowiązkowego e-fakturowania. Firmy nadal będą musiały korzystać z systemu zgodnie z obowiązującymi je terminami. Zmienić ma się jedynie moment, od którego za określone błędy będą nakładane kary pieniężne.

Małe firmy dostaną dodatkowy rok

Największe znaczenie planowane zmiany mają dla mikroprzedsiębiorców. Obecnie obowiązuje okres przejściowy dla podatników, których wartość sprzedaży dokumentowana fakturami w poszczególnych miesiącach nie przekracza 10 tys. zł brutto. Okres ten kończy się 31 grudnia 2026 roku.

Od 1 stycznia 2027 roku również przedsiębiorcy korzystający z tego przejściowego rozwiązania mają zostać objęci obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF. Dla wielu najmniejszych firm oznacza to konieczność zmiany dotychczasowego sposobu dokumentowania sprzedaży, przygotowania odpowiedniego oprogramowania i zapoznania się z nowymi procedurami. Podczas pierwszego czytania projektu wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreślił, że proponowana nowelizacja jest szczególnie istotna właśnie dla tej grupy podatników.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wydłużenie okresu bez kar stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców. Firmy potrzebują więcej czasu, aby dostosować procesy księgowe i systemy informatyczne do obowiązkowego e-fakturowania.

W praktyce dodatkowy rok ma pozwolić przedsiębiorcom oswoić się z nowymi zasadami bez ryzyka natychmiastowego ponoszenia sankcji finansowych za błędy objęte projektowanym odroczeniem. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku prawidłowego rozliczania podatków ani przestrzegania pozostałych przepisów.

Co zmieni się dla przedsiębiorców?

Krajowy System e-Faktur służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jego wprowadzenie oznacza istotną zmianę w sposobie dokumentowania transakcji przez polskie firmy. Dla najmniejszych przedsiębiorców szczególnie ważna jest data 1 stycznia 2027 roku. To wtedy kończy się możliwość korzystania z przewidzianego dla nich okresu przejściowego. Nawet jeśli Sejm przyjmie projekt odraczający kary, obowiązek stosowania KSeF pozostanie aktualny.

Warto zatem rozróżnić dwie kwestie: termin obowiązkowego korzystania z systemu oraz termin rozpoczęcia stosowania sankcji pieniężnych za określone nieprawidłowości. Proponowana nowelizacja dotyczy drugiego z tych terminów. Przedsiębiorcy zyskają potencjalnie dodatkowy czas na wyeliminowanie błędów, ale nie kolejny rok na całkowite odłożenie wdrożenia systemu.

Rząd chce przedłużyć ważny mechanizm podatkowy

Projekt obejmuje również zmiany niezwiązane bezpośrednio z e-fakturami. Chodzi o przedłużenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej oraz usług przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Mechanizm ten polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę w określonych transakcjach. Jego stosowanie ma ograniczać ryzyko nadużyć podatkowych na wybranych rynkach.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że utrzymanie tego rozwiązania ma służyć ochronie uczciwych uczestników obrotu gospodarczego, szczelności systemu podatkowego oraz konkurencyjności firm działających na rynku giełdy towarowej. Proponowane przepisy są związane z równoległymi pracami prowadzonymi na poziomie Unii Europejskiej nad możliwością dalszego stosowania odwrotnego obciążenia po 31 grudnia 2026 roku.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z projektem, nowelizacja ma wejść w życie 31 grudnia 2026 roku, czyli tuż przed zakończeniem obecnego okresu przejściowego dla najmniejszych przedsiębiorców. Zanim jednak nowe zasady zaczną obowiązywać, ustawa musi przejść dalsze etapy prac parlamentarnych. Projektem zajmie się teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Dla przedsiębiorców najważniejsza informacja jest taka, że rząd nie zamierza rezygnować z obowiązkowego KSeF, ale proponuje łagodniejsze podejście do błędów popełnianych w okresie wdrażania systemu. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, rok 2027 będzie dla najmniejszych firm czasem obowiązkowego e-fakturowania, ale jeszcze bez stosowania przewidzianych w KSeF kar pieniężnych.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko