Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyjmuje faktury wyłącznie na podstawie numeru NIP, nie weryfikując, czy transakcja faktycznie miała miejsce, co pozwala na wystawienie fałszywych dokumentów.

Otrzymanie fikcyjnej faktury w KSeF nie tworzy żadnych zobowiązań dla odbiorcy, ale jej zaksięgowanie lub odliczenie VAT-u natychmiast narazi Cię na poważne problemy podatkowe.

W przypadku otrzymania fałszywej faktury, bezwzględnie jej nie księguj, zabezpiecz dowody, a jeśli kontakt z wystawcą jest niemożliwy, zgłoś sprawę do Urzędu Skarbowego, by uniknąć kłopotów z KAS.

Wystawienie fałszywej faktury w KSeF grozi jej wystawcy koniecznością zapłaty VAT (np. 800 tys. zł), dodatkową sankcją do 100% VAT oraz odpowiedzialnością karną skarbową, włącznie z więzieniem.

Gigantyczna faktura w KSeF dla Kanału Zero i Sławomira Mentzena

Pod koniec czerwca Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero, poinformował, że w Krajowym Systemie e-Faktur znalazł dokument wystawiony na jego firmę oraz kancelarię Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei. Faktura opiewała na kwotę 4,3 mln zł. Stanowski zapewnił, że nie zna wystawcy i nigdy nic od niego nie zamawiał, nazywając całą sytuację prowokacją. Problem w tym, że Krajowy System e-Faktur przyjmuje dokumenty automatycznie, weryfikując jedynie poprawność numeru NIP nabywcy. Nie sprawdza, czy transakcja faktycznie miała miejsce.

– System nie przewiduje akceptacji ani odmowy przyjęcia faktury przez nabywcę. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za wystawioną i doręczoną z chwilą nadania jej numeru KSeF, niezależnie od tego, czy odbiorca się z nią zgadza, czy w ogóle o niej wie – wyjaśnia cytowany przez Puls Biznesu Radosław Żuk, doradca podatkowy i partner w kancelarii Żuk Pośpiech. Ekspert podkreśla, że choć budzi to niepokój, samo otrzymanie faktury nie tworzy żadnego zobowiązania.

Co zrobić, gdy dostaniesz fałszywą fakturę w KSeF?

Najważniejsza zasada jest prosta: zachowaj spokój i pod żadnym pozorem nie podejmuj pochopnych działań. Eksperci są w tej kwestii jednomyślni. Nie płać, nie księguj i nie odliczaj podatku VAT z dokumentu, który budzi twoje wątpliwości. Ryzyko po stronie odbiorcy pojawia się dopiero wtedy, gdy sam zacznie działać na podstawie fikcyjnej faktury.

– Sama faktura w systemie niczego nie uruchamia. Nie powstaje przez nią żaden obowiązek podatkowy ani płatniczy. Kłopot zaczyna się dopiero wtedy, gdy ją zaksięgujemy albo odliczymy z niej VAT – przestrzega Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie. Absolutnie kluczowe jest to, co zrobić z fałszywą fakturą: niczego z niej nie należy ujmować w rozliczeniach, nie wprowadzać do ewidencji, nie odliczać VAT i nie zaliczać do kosztów. Warto za to zabezpieczyć dowody, pobierając dokument z systemu i sporządzając notatkę, że transakcja nie miała miejsca. Można też rozważyć powiadomienie urzędu skarbowego, by uprzedzić ewentualną kontrolę.

Jakie kary grożą za wystawienie fałszywej faktury?

O ile odbiorca fałszywego dokumentu, który zachowa ostrożność, jest względnie bezpieczny, o tyle wystawca może mieć gigantyczne problemy. Konsekwencje takiego "żartu" są niezwykle poważne. Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT, kto wystawia fakturę z wykazanym podatkiem, ten musi go zapłacić, nawet jeśli transakcja nigdy nie istniała. W przypadku faktury na Kanał Zero sam podatek VAT wynosił 800 tys. zł.

To jednak dopiero początek. Wystawca, który wprowadzi do obiegu fałszywą fakturę w KSeF, musi liczyć się z gigantycznymi konsekwencjami: od obowiązku zapłaty VAT, przez sankcje, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Jeśli pominie taką fakturę w swoich rozliczeniach, urząd skarbowy może nałożyć na niego dodatkową sankcję w wysokości 100% kwoty VAT. Oznacza to, że łączny koszt mógłby wzrosnąć do 1,6 mln zł. Do tego dochodzi odpowiedzialność karna skarbowa. Za wystawienie pustej faktury na kwotę powyżej 200 tys. zł grozi nawet 8 lat więzienia i wielomilionowa grzywna.

Źródło: Puls Biznesu

Fałszywa faktura w KSeF: lista kroków dla przedsiębiorcy

Jeśli w systemie KSeF znajdziesz dokument, którego się nie spodziewałeś, działaj według poniższego schematu:

Zablokuj dokument. Natychmiast oznacz fakturę w swoim systemie księgowym jako błędną lub wstrzymaną. Upewnij się, że nie zostanie ona ujęta w deklaracji JPK_V7 ani opłacona. Sprawdź wewnętrznie. Zapytaj w firmie, czy ktokolwiek z innego działu mógł zawierać umowę z wystawcą faktury. Skontaktuj się z wystawcą. Jeśli to zwykła pomyłka (np. błąd w numerze NIP), wystawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą "do zera". Zawiadom urząd skarbowy. Jeśli kontakt z wystawcą jest niemożliwy lub odmawia on współpracy, złóż oficjalne pismo do swojego urzędu skarbowego. Poinformuj, że w KSeF pojawił się dokument, który nie odzwierciedla rzeczywistości. To działanie prewencyjne, które ochroni Cię przed podejrzeniami o udział w oszustwie.

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