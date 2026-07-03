Polskie hotele odnotowały rekordowe zainteresowanie w 2025 roku, przyjmując ponad 28,2 mln gości, co stanowi wzrost o 7,2% rok do roku.

W ciągu dekady (od 2015 r.) liczba gości hotelowych w Polsce wzrosła aż o 61%, umacniając naszą pozycję na europejskiej mapie turystycznej.

Liczba zagranicznych turystów zwiększyła się o 9,4%, a najwięcej przybyło ich z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA i Czech.

W Polsce działa już ponad 2,6 tys. hoteli, a dynamiczny wzrost liczby gości z Włoch (+30%) i Japonii (+27,1%) wskazuje na rosnącą atrakcyjność kraju.

Ile osób odwiedziło hotele w Polsce w ubiegłym roku?

Liczby mówią same za siebie. Zgodnie z najnowszym raportem przygotowanym przez firmę doradczą Emmerson Evaluation, miniony rok był dla polskiego hotelarstwa absolutnie wyjątkowy. W obiektach hotelowych w całym kraju zameldowało się łącznie ponad 28,2 mln osób. To o 7,2 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Żeby zrozumieć skalę tego wzrostu, wystarczy spojrzeć na dane sprzed dekady. W 2015 roku z usług hotelowych skorzystało 17,4 mln gości. Oznacza to, że w ciągu dziesięciu lat branża zanotowała imponujący wzrost na poziomie 61 proc., co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się turystyka w Polsce.

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Kto najchętniej odwiedza Polskę?

Choć zagraniczni goście coraz chętniej spoglądają w kierunku Polski, to wciąż Polacy najchętniej wypoczywają w kraju. Turyści krajowi stanowili aż 75,8 proc. wszystkich osób, które w ubiegłym roku zatrzymały się w hotelach.

Jednak to, co szczególnie przykuwa uwagę, to rosnąca popularność Polski na arenie międzynarodowej. Liczba gości z zagranicy zwiększyła się w ciągu roku o 9,4 proc. Na czele, bez większego zaskoczenia, znaleźli się Niemcy, którzy odpowiadali za 22 proc. całego ruchu zagranicznego. Tuż za nimi uplasowali się turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Czech. Te pięć nacji to ponad połowa wszystkich zagranicznych gości w polskich hotelach.

Źródło: Rzeczpospolita

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