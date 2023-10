Barceló Warsaw Powiśle pokazuje wnętrza z historycznymi artefaktami

Otwarcie hotelu Barceló Warsaw Powiśle sfinalizowało proces zagospodarowania wszystkich budynków w kompleksie Elektrowni Powiśle, zarządzanym przez Tristan Capital Partners i White Star Real Estate. Inwestycja ta wzmacnia również międzynarodową ekspansję Barcelo Hotel Group w Europie Centralno-Wschodniej. Pierwsi goście zostali tu przyjęci w czerwcu bieżącego roku.

- Nasz hotel to nie tylko przystań dla podróżujących z całego świata, ale także wyraz naszej pasji do piękna i gościnności. Po raz pierwszy Barceló Group wkroczyło na polską scenę hotelową i to w tak szczególnym miejscu. Lokalizacja w kompleksie Elektrowni Powiśle to hołd dla historii tego miejsca, a jednocześnie nowy rozdział w komfortowej podróży i zachęta do odkrywania tego magicznego zakątka Warszawy, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. Barceló Warsaw Powiśle staje się także istotnym centrum biznesowym – mówi Agnieszka Tucharz, Dyrektor Generalny Barceló Warsaw Powiśle.

Wnętrze hotelu zostało zaprojektowane spójnie z koncepcją całego kompleksu dawnej elektrowni miejskiej. - Bardzo nam zależało, aby każdy element wystroju został potraktowany przez architektów z szacunkiem dla jego historycznej wartości. Udało nam się tchnąć drugie życie w stare zawory, izolatory czy rury, które zostały przekształcone przez architektów z White Star Real Estate w efektowne oświetlenie. Dodatkowo w naszym archiwum znaleźliśmy dzienniki codzienne pracowników elektrowni miejskiej z każdego dnia działalności od 1953 roku. Postanowiliśmy wyeksponować je w gablotach na poziomie +1, dzięki czemu możemy obserwować ciekawą zmianę charakteru pisma, począwszy od eleganckiego stylu lat 50. i 60. aż po niewyraźne notatki z lat późniejszych. Hotelowa część inwestycji dopełnia naszą koncepcję stworzenia miejsca, w którym historia spotyka się z nowoczesnością i służy nie tylko lokalnej społeczności, ale też turystom, którzy oprócz Elektrowni Powiśle w najbliższym otoczeniu znajdą jedne z głównych atrakcji turystycznych miasta jak Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto czy Muzeum Chopina. Te wszystkie walory sprawiają, że Elektrownia Powiśle jest ważnym punktem na mapie Warszawy i wizytówką Powiśla – podkreśla Dariusz Domański, Managing Partner, Poland w White Star Real Estate.

Ręcznie pisane dzienniki to niejedyne dziedzictwo kulturowe dawnej elektrociepłowni w hotelu Barceló. Na uwagę zasługują oprawy oświetlenia, które zostały wykonane z perforowanej obudowy transformatorów i dziś tworzą oryginalny wzór na ścianach baru w lobby. Drewniane półki w bibliotece na parterze zawierają wiele przedmiotów z kolekcji historycznych artefaktów Elektrowni Powiśle, w tym kilka mierników Brown Boveri. Były to rzadkie „szwajcarskie zegarki” świata elektryczności, sięgające początków produkcji elektrycznej. W strefie konferencyjnej na poziomie +1 znajduje się rzadki rysunek przedstawiający etapy produkcji energii elektrycznej w elektrowni, począwszy od windy węglowej, przez budynek kotłów (D1), aż po turbinę i generatory w budynku maszyn. Hotel wypełniają historyczne fotografie, z których większość pochodzi z lat 20. i 30. XX wieku. Wzrok przyciągają m.in. zdjęcia warszawskich mostów z lat 30., znajdujące się w strefie konferencyjnej na poziomie +1.

Nad koncepcją projektu pracowali eksperci z APA Wojciechowski Architekci. Budynek hotelu Barceló w naturalny sposób zamyka najbardziej wyeksponowany od strony Wisły fragment kompleksu Elektrowni Powiśle. Narożny „zamek w architekturze” został osiągnięty poprzez starannie przemyślaną kompozycję brył i materiałów. Zarówno kolory, proporcje, jak i detale są w budynku hotelu spójne z projektem Elektrowni Powiśle – cały obiekt stanowi konsekwentną i jednorodną kompozycję funkcjonalno-przestrzenną. Istotne elementy architektury hotelu to przeszklony łącznik, dzięki któremu wyeksponowano historyczną ścianę sąsiedniego budynku D3, basen na dachu, a także tzw. „gwizdek” na parterze, umożliwiający swobodne przejście dziedzińcem Elektrowni Powiśle – mówi Michał Sadowski, wiceprezes, współwłaściciel i architekt-partner w APA Wojciechowski Architekci.

Wnętrza hotelu Barceló Warsaw Powiśle powstały dzięki połączeniu industrialnego stylu charakterystycznego dla kompleksu obiektów Elektrowni Powiśle z elementami nawiązującymi do czasów początku XX wieku w Warszawie oraz atmosfery hoteli hiszpańskiej marki. Materiały takie jak cegła rozbiórkowa, metalowe siatki, czarna blacha walcowana i blacha ryflowana, perforowana oraz rdzawa, beton czy szkło ryflowane zostały zestawione z elementami, które nieco zmiękczają industrialne wykończenie, dodając wnętrzom elegancji. Na szczególną uwagę zasługują zabudowy z dębu oraz komfortowe meble w tkaninach i skórach wysokiej jakości. Założeniem projektowym dla lobby wejściowego, recepcji i strefy wypoczynkowej z przylegającą biblioteką było nie tylko otwarte i ciepłe przyjęcie gości hotelowych, ale także harmonijne współgranie z otoczeniem hotelu, podkreślające widoki na historyczną oraz nową tkankę urbanistyczną Powiśla – wyjaśnia Marta Wierusz, architektka prowadząca zespół wnętrz APA Wojciechowski Architekci.

Na uwagę zasługuje również wystrój pokoi hotelowych – nawiązuje on do stylistyki części wspólnych hotelu. Charakterystycznym elementem są duże industrialne okna. Parapet umiejscowiony nieco powyżej podłogi pozwala na podziwianie zewnętrznych widoków z niemal każdego miejsca w pokoju.

Hotel Barceló Warsaw Powiśle oferuje 151 pokoi, 6 nowoczesnych sal konferencyjnych, restaurację Etiuda z biznesowym menu lunchowym i daniami a la carte, a także bar B-Heaven z sezonowym basenem na dachu i tarasem, z którego widok rozpościera się na panoramę wschodniej części Warszawy.

