ORLEN Kolej zainwestuje ponad 800 mln zł w zakup 40 nowoczesnych lokomotyw od polskich producentów: PESA Bydgoszcz i Newag, z dostawą w latach 2027-2028.

Zamówione lokomotywy (20 PESA Gama i 20 Newag Dragon 2) będą zużywać o ok. 30% mniej energii, posiadać moduły "last mile" dla większej elastyczności oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Inwestycja ma na celu uniezależnienie ORLEN Kolej od wynajmu taboru, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie zdolności przewozowych do 7,2 mln ton produktów rocznie.

Rekordowy kontrakt, największy tego typu na polskim rynku, zostanie sfinansowany w formule leasingu operacyjnego dzięki współpracy z PKO Leasing.

Rekordowy kontrakt ORLEN Kolej. Kto i za ile dostarczy nowe lokomotywy?

Drugi największy przewoźnik cargo w Polsce podpisał umowę o gigantycznej wartości. Spółka ORLEN Kolej kupi 40 nowych lokomotyw za ponad 800 mln zł, a kontrakt trafił w ręce polskich producentów. Zamówienie zrealizują dwie czołowe firmy z krajowego rynku taboru kolejowego: PESA Bydgoszcz oraz Newag z Nowego Sącza. To strategiczna inwestycja, która ma wzmocnić potencjał logistyczny całej Grupy ORLEN. Nowe pojazdy mają zostać dostarczone w latach 2027-2028. Jak podkreśla koncern, to kolejny element realizacji największego programu inwestycyjnego w jego historii.

– Obiecaliśmy największy program inwestycyjny w historii. Właśnie go realizujemy. [...] To rekordowe zamówienie. Kupujemy 40 lokomotyw od dwóch polskich producentów. [...] Ten zakup z jednej strony zwiększy możliwości naszej spółki ORLEN Kolej, a z drugiej przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego Polski – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN. Kontrakt zakłada, że obie firmy dostarczą po 20 lokomotyw. Zamówienie dla PESA i Newag to także ważny impuls dla polskiej gospodarki, ponieważ w zakładach, gdzie powstaną pojazdy, zatrudnienie znajduje ponad 5,5 tys. osób.

Jakie lokomotywy kupuje ORLEN? Nowoczesny i ekologiczny tabor

Zamówienie zostało równo podzielone między dwóch krajowych liderów. Do floty ORLEN Kolej trafią:

20 lokomotyw 304E Gama produkowanych przez spółkę PESA,

20 lokomotyw E6ACTadnb Dragon 2 produkowanych przez Newag.

Zamówione nowe lokomotywy to zaawansowane jednostki, które zużywają o ok. 30 proc. mniej energii i posiadają moduły dojazdowe do pracy na odcinkach bez trakcji elektrycznej. Silniki o mocy 5,6 MW (PESA) i 5 MW (Newag) zapewniają nie tylko wysoką wydajność, ale także realne oszczędności i korzyści dla klimatu. Wyposażenie pojazdów w tzw. moduły "last mile" pozwoli na obsługę bocznic i terminali bez konieczności zmiany lokomotywy na spalinową, co znacząco zwiększy elastyczność operacyjną.

– Z ogromną satysfakcją kontynuujemy współpracę z ORLEN Kolej [...]. Dostarczone w 2028 roku lokomotywy Dragon 2 wyposażone w moduł ‘last mile’ znacząco zwiększą efektywność operacyjną ORLEN Kolej i będą realnym wsparciem w dalszym rozwoju – podkreśla Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A. Pojazdy będą również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i zaawansowaną diagnostykę pokładową.

Dlaczego ORLEN Kolej inwestuje w nowe lokomotywy?

Inwestycja w nowoczesny tabor jest odpowiedzią na rosnące potrzeby logistyczne Grupy ORLEN oraz kluczowym elementem programu modernizacji infrastruktury. Zakup jest elementem strategii, która ma na celu uniezależnienie się ORLEN Kolej od wynajmu taboru i obniżenie kosztów operacyjnych. Nowoczesne składy elektryczne, spełniające wymagania najnowszych systemów bezpieczeństwa (GSM-R, ETCS), będą systematycznie zastępować przestarzały tabor spalinowy.

Dzięki nowym pojazdom przewoźnik uzyska pełną zdolność do obsługi transportu za pośrednictwem własnych zasobów. Rocznie nowe lokomotywy będą w stanie przewieźć 7,2 mln ton produktów, pokonując przy tym 5,5 mln kilometrów.

– Zakup nowoczesnych lokomotyw elektrycznych z modułem spalinowym znacząco usprawni operacyjnie obsługę Grupy ORLEN [...]. Skupiamy się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które znacząco wpływają na niezawodność transportu, zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz pozwalają nam działać samodzielnie – podkreśla Krzysztof Duszczyk, Prezes Zarządu ORLEN Kolej.

Jak sfinansowano zakup? Rekordowa umowa leasingu z PKO Leasing

Realizacja kontraktu o wartości ponad 800 mln zł jest możliwa dzięki współpracy z PKO Leasing. Projekt jest finansowany w formule leasingu operacyjnego. Jak podkreśla PKO Leasing, jest to transakcja o rekordowej wartości na polskim rynku.

– To z wielu powodów wyjątkowa transakcja – dla PKO Leasing, branży leasingowej i polskiej gospodarki. Jesteśmy dumni z rekordowej wartości finansowania – na polskim rynku dotychczas nie było transakcji o takiej wielkości. [...] Cieszymy się też z zaufania tak renomowanego partnera, jak ORLEN Kolej, a także z udziału w projekcie ze strategicznie istotnego dla kraju sektora kolejowego – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu PKO Leasing. Podpisana umowa jest więc nie tylko kamieniem milowym dla ORLEN Kolej, ale również dowodem na zdolność polskiego sektora finansowego do obsługi projektów o ogromnej skali.

