ORLEN odebrał 400. dostawę LNG w Świnoujściu, co stanowi historyczny rekord i potwierdza rosnące znaczenie skroplonego gazu ziemnego dla polskiej energetyki.

Import gazu LNG do Polski dynamicznie rośnie, stanowiąc już około połowy całego surowca sprowadzanego do kraju, z 71 dostawami tylko w tym roku.

Rozbudowa terminalu w Świnoujściu zwiększyła jego przepustowość do 8,3 mld m³ rocznie, co czyni go jedną z najefektywniej pracujących instalacji tego typu na świecie.

Dywersyfikacja dostaw LNG (głównie z USA i Kataru) umacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, uniezależniając ją od jednego dostawcy i zapewniając stabilność.

Historyczny rekord w Świnoujściu. ORLEN umacnia pozycję na rynku gazu

Niedzielny wieczór 16 listopada przejdzie do historii polskiej energetyki. To właśnie wtedy do terminalu w Świnoujściu zawinął gazowiec Aktoras, przywożąc z USA 400. ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla Grupy ORLEN. Dostawa blisko 160 tys. metrów sześciennych LNG, co po regazyfikacji odpowiada około 91 mln metrów sześciennych gazu, jest symbolicznym potwierdzeniem nowej, gazowej rzeczywistości Polski.

Ten jeden statek to ekwiwalent około 1 TWh energii. Jednak prawdziwą skalę operacji widać, gdy spojrzymy na łączny wolumen wszystkich 400 dostaw. Od momentu uruchomienia terminalu ORLEN sprowadził do Polski prawie 31 mln ton LNG, co przekłada się na ponad 40 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. To ilość, która pozwoliłaby na zaspokojenie potrzeb wszystkich gospodarstw domowych w kraju korzystających z tego paliwa przez ponad osiem lat.

Dynamiczny rozwój operacji na rynku LNG jest jednym z priorytetów koncernu, co podkreśla Grzegorz Bujnowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu Gazem w ORLEN. - Naszym priorytetem jest zapewnienie odbiorcom ORLEN pewnych i stabilnych dostaw gazu. Dlatego zwiększamy tempo odbioru ładunków LNG w Świnoujściu. Rosnący import skroplonego gazu ziemnego potwierdza coraz silniejszą pozycję ORLEN na międzynarodowym rynku LNG. Dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw a także własnej flocie gazowców możemy elastycznie reagować na potrzeby rynku i optymalizować nasz portfel w celu poprawy wyników ORLEN w segmencie handlu gazem

Jak rośnie import gazu LNG do Polski?

Dane dotyczące dostaw skroplonego gazu do Świnoujścia najlepiej obrazują, jak dynamicznie zmienia się polski rynek energetyczny. Jeszcze w 2016 roku, czyli pierwszym pełnym roku funkcjonowania terminalu, ORLEN odebrał zaledwie dziewięć ładunków LNG. Dla porównania, tylko w tym roku do Świnoujścia dotarła już rekordowa liczba 71 dostaw – to o dziesięć więcej niż w całym, również rekordowym, 2023 roku. Skala wzrostu jest więc ogromna.

Ten imponujący wynik jest możliwy dzięki systematycznemu zwiększaniu mocy regazyfikacyjnych terminalu. Jeszcze niedawno jego przepustowość wynosiła 6,2 mld metrów sześciennych rocznie, a obecnie, po rozbudowie, wzrosła do 8,3 mld metrów sześciennych. Co więcej, ORLEN wykorzystuje te moce w ponad 99 procentach, co czyni gazoport w Świnoujściu jedną z najefektywniej pracujących instalacji tego typu na świecie.

W efekcie tych działań import gazu LNG stanowi już około połowy całego surowca sprowadzanego do Polski. To kluczowa zmiana, która pokazuje, jak skroplony gaz ziemny stał się fundamentem krajowego systemu energetycznego, zastępując inne, mniej stabilne kierunki dostaw.

Dywersyfikacja dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne Polski

Wzrost wolumenu importu LNG to tylko jedna strona medalu. Druga, równie istotna, to dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie źródeł, z których gaz trafia do Polski. Elastyczne podejście ORLEN do zakupów pozwala optymalizować portfel dostaw i skutecznie reagować na sytuację rynkową. Blisko 65 proc. wszystkich dotychczasowych ładunków LNG zostało zrealizowanych w ramach kontraktów długoterminowych. Pozostałe 35 proc. wolumenu koncern zakupił na globalnym rynku spot, wykorzystując korzystne w danym momencie warunki cenowe.

Taka strategia przekłada się na stabilność i przewidywalność. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw to fundament, na którym opiera się dziś bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki niej kraj uniezależnił się od jednego, dominującego dostawcy i zyskał dostęp do globalnego rynku LNG. Główne kierunki, z których ORLEN sprowadza skroplony gaz, to:

Stany Zjednoczone,

Katar.

Portfel dostaw jest regularnie uzupełniany ładunkami z innych państw, takich jak Nigeria, Egipt czy Gwinea Równikowa. Historyczna, 400. dostawa jest więc nie tylko firmowym rekordem, ale przede wszystkim namacalnym dowodem na to, że Polska zbudowała solidne podstawy swojej niezależności energetycznej na nadchodzące lata.

