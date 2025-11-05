ORLEN uruchomił pierwszy hub szybkiego ładowania ORLEN Charge przy S7 (MOP Olsztynek Południe), który skraca czas ładowania do ok. 20 minut, oferując moc do 400 kW.

Do końca roku ORLEN otworzy kilkanaście kolejnych hubów w całej Polsce, m.in. w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, głównie przy autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Huby ORLEN Charge pozwalają na jednoczesne ładowanie do ośmiu pojazdów dzięki inteligentnemu systemowi dynamicznego podziału mocy, optymalizującemu czas ładowania dla każdego auta.

Inwestycje te, współfinansowane ze środków UE, mają na celu znaczące przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce i niwelowanie barier związanych z długim czasem ładowania

Nowy hub ORLEN Charge. Jak szybko naładuje samochód?

Długi czas ładowania samochodów elektrycznych to jedna z głównych barier dla rozwoju tego segmentu rynku, ale ORLEN ma na to odpowiedź. Koncern właśnie uruchomił swój pierwszy nowoczesny hub szybkiego ładowania, który skraca czas potrzebny na uzupełnienie energii w akumulatorach nawet trzykrotnie. Nowy obiekt powstał przy trasie S7, na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) Olsztynek Południe. Według deklaracji, naładowanie pojazdu do optymalnego poziomu zajmie tam zaledwie około 20 minut.

– Długi czas ładowania baterii to jedna z barier rozwoju elektromobilności. Nowy hub ORLEN Charge w znacznym stopniu niweluje tę niedogodność, oferując czas ładowania zbliżony do tego, jaki średnio spędzają na stacji kierowcy tradycyjnych pojazdów. W perspektywie dwóch lat zamierzamy uruchomić ponad 50 takich hubów wzdłuż głównych tras przejazdowych – powiedział Marek Balawejder, członek zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN.

Jak działają nowe huby ładowania ORLEN?

Pierwszy hub szybkiego ładowania ORLEN w Olsztynku pozwala na jednoczesne zasilanie ośmiu pojazdów, a dzięki zastosowanej technologii proces jest wyjątkowo efektywny. Kluczowym elementem jest dynamiczny system podziału mocy (Dynamic Power Sharing), który automatycznie dostosowuje moc do potrzeb podłączonych aut. Oznacza to, że nawet przy pełnym obłożeniu każde stanowisko dysponuje mocą 200 kW. Jeśli natomiast do ładowarki podłączony jest tylko jeden samochód, może on korzystać z maksymalnej mocy aż 400 kW. Dzięki temu infrastruktura jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie każdego dostępnego na rynku modelu.

– Przy takiej wydajności ładowarek, powoli zaciera się różnica pomiędzy pojazdami elektrycznymi i spalinowymi. Bez względu na to jakim pojazdem podróżujemy, dla bezpieczeństwa naszego i pozostałych podróżnych powinniśmy robić 15 minutowe przerwy co 2 godziny jazdy. Infrastruktura taka jak tu w Olsztynku, pozwala w tym czasie uzupełnić baterie na kolejny odcinek bezpiecznej trasy – mówi Piotr Suchodolski, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu Komercyjnego ORLEN. Hub działa przez całą dobę, a kierowcy mogą korzystać z płatności zbliżeniowych i aplikacji ORLEN Charge do monitorowania procesu.

Gdzie powstaną kolejne huby szybkiego ładowania?

Nowe punkty w ramach sieci ORLEN Charge mają znacząco ułatwić podróżowanie samochodem elektrycznym na długich dystansach, eliminując problem z dostępnością ładowarek przy głównych arteriach komunikacyjnych. Otwarcie huba w Olsztynku to dopiero początek. Koncern zapowiada, że do końca 2025 roku uruchomi jeszcze kilkanaście podobnych obiektów, a większość z nich zostanie zlokalizowana przy autostradach i drogach ekspresowych.

– Rozwijamy infrastrukturę ORLEN Charge tak, by była jak najbardziej komfortowa i efektywna dla użytkowników. Do końca tego roku planujemy uruchomienie kolejnych nowoczesnych hubów ładowania samochodów elektrycznych na terenie całej Polski, m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zgorzelcu i Nowym Dworze Gdańskim – mówi Krzysztof Kaczyński, Dyrektor Wykonawczy ds. Elektromobilności ORLEN. Kolejne lokalizacje to m.in. MOP-y Barnisław, Gruczno Zachód, Morzęcino Zachód, Brzegi i Szumowo. Inwestycja jest częścią projektu „Perun E-mobility”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

