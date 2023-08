Novotel Kraków City West świętuje 80. edycję Tour de Pologne. Niezwykły gest Czesława Langa

Historia Tour de Pologne sięga 1928 roku, gdy z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i „Przeglądu Sportowego” zorganizowano I Bieg Kolarski dookoła Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym, a także po wojnie wyścig miał status imprezy amatorskiej. Zmieniło się to dopiero w 1993 roku. Wówczas organizację Tour de Pologne przejął Czesław Lang, wicemistrz Letnich Igrzysk Olimpijskich z 1980 roku, dwukrotny medalista mistrzostw świata i pierwszy polski kolarz zawodowy. Dzięki jego zaangażowaniu wyścig z każdą kolejna edycją zyskiwał coraz większe międzynarodowe uznanie, by od 2011 roku stać się częścią UCI World Tour, cyklu najważniejszych zawodów w profesjonalnym kolarstwie szosowym. Każdego roku na liczących ponad 1000 kilometrów trasach Tour de Pologne, rywalizuje ze sobą ponad setka czołowych kolarzy z całego świata.

Tour de Pologne 2023 to jubileuszowa, 80. edycja wyścigu. Z tej okazji hotel Novotel Kraków City West połączył siły z Czesławem Langiem, by stworzyć niezwykły pokój tematyczny inspirowany najważniejszą imprezą kolarską w Polsce. Już dziś goście mogą spędzić noc w miejscu, które zabierze ich w niezwykłą podróż przez kolejne etapy historii wyścigu od dekad rozbudzającego wyobraźnię niezliczonych miłośników kolarstwa na świecie. To niezwykła, romantyczna opowieść o odwadze i wytrzymałości, o wybitnych jednostkach i pracy zespołowej, o duchu sportowej rywalizacji i triumfie człowieka nad przeciwnościami.

– To kolejny rozdział współpracy naszej marki i naszego hotelu z panem Czesławem Langiem. Jesteśmy dumni, że w ten właśnie sposób możemy wspólnie uczcić tak wspaniały jubileusz. Wierzę, że stworzony przez nas pokój tematyczny nie tylko wzbudzi ciekawość naszych gości, oferując im jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, lecz także przyczyni się do wzbogacenia ich wiedzy o historii polskiego kolarstwa i roli, jaką w promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej odgrywa Tour de Pologne – powiedział Maciej Naziębłło, Dyrektor Generalny Novotel Kraków City West.

Dominantą wystroju nowego pokoju tematycznego w hotelu Novotel Kraków City West jest instalacja artystyczna zdobiąca ścianę znajdująca się za łóżkiem. Przedstawia ona kolejne etapy dziejów Tour de Pologne spięte w oś czasu za pomocą symbolicznego rowerowego łańcucha, a jej najbardziej spektakularnym fragmentem jest centralny element wykonany z prawdziwego roweru szosowego.

– Novotel Kraków City West to prawdziwy przyjaciel polskiego kolarstwa. Cieszę się, że znów działamy razem i możemy uczcić 80. edycję Tour de Pologne w tak niecodzienny i pomysłowy sposób. Jestem przekonany, że pokój, który wspólnie stworzyliśmy, przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom naszego sportu, lecz wszystkim gościom hotelu, którego marka słynie przecież z twórczego podejścia do gościnności – powiedział Czesław Lang, dyrektor generalny firmy Lang Team oraz wyścigu Tour de Pologne, wicemistrz olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata. Pokój inspirowany 80. edycją Tour de Pologne czeka na gości hotelu Novotel Kraków City West od 4 sierpnia 2023 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.