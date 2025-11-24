Black Friday 2025 i zakup sprzętu. Ten błąd może kosztować tysiące złotych

62% Polaków planuje skorzystać z Black Friday, a 70% wstrzymuje się z zakupami, czekając na promocje, by zaoszczędzić pieniądze, zwłaszcza na sprzęcie AGD.

Nie patrz tylko na cenę zakupu, ale na całkowity koszt posiadania: Energooszczędny sprzęt AGD może przynieść realne oszczędności setek złotych rocznie na rachunkach za prąd.

Nowe etykiety energetyczne (od 2021 r.) są kluczowe: Pomagają świadomie wybrać urządzenia, np. lodówka klasy A może zaoszczędzić ponad 4500 zł w ciągu 10 lat w porównaniu do klasy G.

Kupuj mądrze, nie więcej: Dopasuj sprzęt do swoich potrzeb i pamiętaj o recyklingu starych urządzeń, bo "najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy".

Black Friday: Polacy polują na promocje na sprzęt AGD

Listopadowe wyprzedaże zbliżają się wielkimi krokami, a Polacy już zacierają ręce. Zgodnie z najnowszym badaniem PayPo, aż 62% z nas zamierza skorzystać z ofert przygotowanych na Black Friday. Co więcej, 70% kupujących przyznaje, że celowo wstrzymuje się z niektórymi wydatkami, czekając właśnie na listopadowe okazje. Główną motywacją dla 63% konsumentów jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy na zakupach.

W centrum uwagi kupujących tradycyjnie znajduje się elektronika, w tym cieszący się dużą popularnością sprzęt AGD. To właśnie pralki, lodówki czy zmywarki są często celem promocyjnych łowów. Jak jednak podkreśla Wojciech Konecki, prezes organizacji APPLiA Polska zrzeszającej producentów AGD, okres wyprzedaży to nie tylko szansa na tańszy zakup. To przede wszystkim moment, by podejść do wyboru urządzeń w sposób bardziej świadomy i przemyślany.

Ile naprawdę kosztuje sprzęt AGD? Cena to dopiero początek wydatków

Atrakcyjna cena na sklepowej etykiecie to często główny czynnik decydujący o zakupie, zwłaszcza w gorącym okresie Black Friday. Eksperci APPLiA Polska przypominają jednak, że to, ile finalnie kosztuje urządzenie, nie kończy się na kwocie zapłaconej przy kasie. Kluczowe są długoterminowe koszty eksploatacji, które w perspektywie kilku lat mogą wielokrotnie przewyższyć początkową oszczędność.

Cena zakupu to jedno, ale w perspektywie kilku lat dużo większe znaczenie mają koszty użytkowania. Energooszczędny sprzęt może przynieść realne oszczędności – w skali roku nawet kilkaset złotych – podkreśla Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska.To szczególnie ważne dzisiaj, gdy rosnące ceny energii sprawiają, że efektywność urządzeń domowych staje się kluczowa dla domowego budżetu. Dlatego podczas Black Friday warto patrzeć nie tylko na cenę wejściową, ale na całkowity koszt posiadania, bo to on decyduje o faktycznym oszczędzaniu na rachunkach. Zamiast ulegać marketingowym hasłom, warto dokładnie sprawdzić parametry, klasę energetyczną oraz faktyczne zużycie prądu i wody przez urządzenie.

Jak nowe etykiety energetyczne pomagają oszczędzać na rachunkach?

Kluczowym narzędziem, które pozwala podejmować świadome decyzje, są obowiązujące od 2021 roku nowe etykiety energetyczne. Zostały one uproszczone, aby w czytelny i porównywalny sposób pokazywać realną efektywność sprzętu. To właśnie one są najlepszym drogowskazem dla konsumentów polujących na okazje podczas Black Friday.

Do zakupu sprzętu AGD warto podejść na chłodno. To decyzja, która będzie nam towarzyszyć przez wiele lat. Black Friday to dobry moment, by przyjrzeć się nie tylko promocjom, ale również własnym urządzeniom. Od 2021 roku obowiązują nowe etykiety energetyczne i one naprawdę robią różnicę – potrafią pokazać, jak duży potencjał oszczędności tkwi w nowoczesnych, energooszczędnych sprzętach – mówi Wojciech Konecki.Korzyści są konkretne i mierzalne. Przykładowo lodówka, która pracuje bez przerwy, może odpowiadać nawet za 30% zużycia energii w domu. Nowoczesny model klasy A pobiera ok. 110 kWh rocznie, podczas gdy stary lub niskiej klasy G – nawet 500 kWh. W ciągu 10 lat różnica w zużyciu prądu między lodówką klasy A i G może sięgnąć 3900 kWh, co przy cenach energii prognozowanych na 2025 rok przekłada się na realne oszczędzanie na rachunkach w kwocie ponad 4500 zł. Nawet niewielka dopłata do urządzenia o wyższej klasie energetycznej może więc zwrócić się z nawiązką, znacząco obniżając domowe wydatki.

Świadomy wybór zamiast pośpiechu, czyli jak mądrze kupować na wyprzedażach

Pośpiech jest złym doradcą, a atrakcyjnie wyglądająca zniżka nie zawsze oznacza korzystny zakup w dłuższej perspektywie. Dlatego organizacja APPLiA Polska, w ramach prowadzonej od października kampanii edukacyjnej, apeluje o zmianę podejścia do zakupów. Zamiast konsumpcyjnego pośpiechu, eksperci promują świadome decyzje i kształtowanie postawy, w której zakup urządzenia AGD to inwestycja w lepsze jutro.

- Chcemy kształtować podejście, w którym zakup urządzenia AGD to inwestycja w lepsze jutro – niższy ślad węglowy, mniejsze zużycie energii i dłuższa trwałość sprzętu. Zmiana zaczyna się w naszych domach. Black Friday może stać się dobrym impulsem do zmiany, ale pamiętajmy, że chodzi o to by kupować nie więcej, ale mądrzej – wskazuje przedstawiciel APPLiA.

Zanim wrzucimy produkt do koszyka, warto zastanowić się nad codziennymi potrzebami: liczbą domowników, sposobem korzystania ze sprzętu i częstotliwością jego pracy. Dopasowanie urządzenia do stylu życia, a nie do najniższej ceny, pozwala uniknąć rozczarowań i sprawia, że zakup nowego sprzętu AGD staje się inwestycją w wygodę, trwałość i realne oszczędzanie na rachunkach. A jeśli decydujemy się "zmienić na lepsze", należy zadbać o prawidłowe pozbycie się starego urządzenia – nawet 100 proc. materiałów można odzyskać w procesie recyklingu. Jak podsumowują eksperci: „Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy”.

