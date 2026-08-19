Klimczak: 250 km/h na CMK w 2027 roku

Prędkość 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej jest coraz bliżej, a pierwsze pociągi pasażerskie mają ją osiągnąć w 2027 roku. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pomyślnie zakończone testy kluczowego systemu bezpieczeństwa przybliżają ten cel. Dla pasażerów oznacza to skrócenie czasu podróży między największymi miastami w Polsce.

Zakończono testy systemu bezpieczeństwa GSM-R

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o pomyślnym zakończeniu nocnych testów systemu transmisji danych GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej. To ważny krok w kierunku uruchomienia regularnych połączeń z prędkością 250 km/h.

System GSM-R jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa, niezbędnym przy prędkościach pociągów przekraczających 160 km/h. Jego sprawne działanie jest warunkiem dalszego przyspieszania polskiej kolei.

Polska kolej przyspiesza – a 250 km/h to dopiero początek - podkreślił Klimczak.

🚆 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej coraz bliżej!Na CMK dzisiaj w nocy przeprowadzono testy systemu transmisji danych GSM-R – jednego z elementów bezpieczeństwa, który wspiera prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h.Już w przyszłym roku… pic.twitter.com/msDpHwB2mg— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) August 18, 2026

Nowy rozkład jazdy 2027/2028 i krótsze czasy przejazdu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu infrastruktury, pociągi mają kursować po CMK z prędkością 250 km/h od grudnia 2027 roku, wraz z wprowadzeniem nowego rocznego rozkładu jazdy 2027/2028. Pozwoli to skrócić czas przejazdu między Warszawą a Krakowem do niecałych dwóch godzin.

Obecnie najszybsze pociągi Pendolino pokonują tę trasę w czasie o około pół godziny dłuższym.

Tak wygląda nowy pociąg PKP Intercity

22

Rola PKP PLK w modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej

Za przebudowę Centralnej Magistrali Kolejowej i jej dostosowanie do wyższych prędkości odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. CMK to linia o kluczowym znaczeniu, która zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem, a także obsługuje ruch regionalny w województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim oraz śląskim.

PKP PLK to państwowy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce. Do jego zadań należy m.in. utrzymanie torów, zarządzanie ruchem pociągów oraz układanie rozkładów jazdy. Według danych na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała siecią o długości prawie 19 tys. km linii kolejowych.

Quiz geograficzny. Rozpoznasz dworzec PKP po zdjęciu i podpowiedzi? Sprawdź się! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Stolica województwa zachodniopomorskiego Koszalin Szczecin Dąbie Szczecin Główny Następne pytanie