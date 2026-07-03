Skarbówka śledzi twoje auto przez kamery. Wezwania do zapłaty przychodzą pocztą

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-07-03 12:23

Przedsiębiorcy dostają wezwania z urzędów skarbowych w sprawie rozliczeń aut. Kontrola skarbowa samochodu firmowego wchodzi na nowy poziom. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, kwestionując pełne odliczenie VAT. Konsekwencje mogą być kosztowne.

Ręce osoby trzymającej dokumenty przy samochodzie. O kontrolach kilometrówek przez fiskusa przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dłonie trzymają czarną podkładkę z kilkoma białymi kartkami papieru przymocowanymi metalowym klipsem, umieszczone w otwartym oknie ciemnoniebieskiego samochodu. Samochód stoi na tle szarego, rozmytego otoczenia, a w jego wnętrzu widoczna jest kierownica i część deski rozdzielczej. Lewe lusterko boczne samochodu odbija jasne światło i fragmenty otoczenia.
  • Urząd skarbowy weryfikuje ewidencję przebiegu samochodów firmowych, porównując ją z danymi z kamer ANPR, co może skutkować wezwaniami dla przedsiębiorców.
  • Pełne (100%) odliczenie VAT od aut firmowych wymaga bezwzględnego wykazania wyłącznie służbowego użytkowania pojazdu i perfekcyjnej "kilometrówki".
  • Niezgodności w dokumentacji mogą prowadzić do utraty prawa do pełnego odliczenia VAT, konieczności zwrotu podatku i korekty rozliczeń.
  • W obliczu rosnącej cyfryzacji fiskusa, rzetelna dokumentacja jest kluczowa, aby uniknąć kosztownych problemów podatkowych związanych z samochodami firmowymi.

"Oczy" skarbówki na drogach. Wezwania trafiają do firm

Część polskich przedsiębiorców mogła się ostatnio zdziwić, otwierając korespondencję z urzędu skarbowego. Zamiast standardowego pisma, w środku znajdowało się wezwanie do wyjaśnienia rozbieżności w dokumentacji samochodu firmowego. To nie przypadek, a efekt nowego podejścia fiskusa. Urzędnicy, jak informują media na przykładzie krakowskiej skarbówki, zaczęli aktywnie korzystać z danych pochodzących z Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPR). System ten, złożony z sieci kamer, rejestruje przejazdy pojazdów w różnych punktach kraju. Jeśli kamera zarejestruje auto firmowe w weekend, w środku nocy lub w miejscu, którego nie ma w ewidencji przebiegu, dla urzędu jest to sygnał alarmowy. A to może podatnika słono kosztować.

Polecany artykuł:

Sejm zdecydował ws. „lex szarlatan”. Ustawa o prawach pacjenta przegłosowana
STANOWSKI KONTRA SKARBÓWKA! PROF. MODZELEWSKI: STOJĘ PO STRONIE URZĘDNICZEK. WINNY JEST SYSTEM! 

Pełne odliczenie VAT a kilometrówka. O co w tym chodzi?

Żeby zrozumieć, skąd całe zamieszanie, trzeba przypomnieć zasady. Przedsiębiorca ma dwie główne opcje rozliczania samochodu osobowego w firmie. Pierwsza, prostsza, to odliczanie 50% podatku VAT od zakupu i wszystkich kosztów eksploatacyjnych. W tym modelu ustawodawca zakłada, że auto jest wykorzystywane do celów mieszanych – zarówno służbowo, jak i prywatnie. Dlatego nie trzeba prowadzić żadnych dodatkowych rejestrów. Druga opcja, znacznie korzystniejsza podatkowo, to odliczenie 100% VAT. Tu jednak warunki są znacznie bardziej surowe. Samochód musi być zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26 i wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Warunkiem odliczenia 100% podatku jest między innymi prowadzona rzetelnie ewidencja przebiegu pojazdu, która ma potwierdzać wyłącznie służbowe wykorzystanie auta. I to właśnie ta ewidencja, zwana potocznie "kilometrówką", znalazła się teraz pod lupą skarbówki.

Polecany artykuł:

Hakerzy ruszają na łowy. Uważaj na te oszustwa w wakacje

Co grozi za błędy w ewidencji? Kosztowna pomyłka

Konsekwencje wykrycia przez urząd skarbowy niezgodności między "kilometrówką" a faktycznymi przejazdami mogą być bardzo dotkliwe. Jeśli przedsiębiorca nie będzie w stanie w przekonujący sposób wyjaśnić, dlaczego jego auto firmowe znalazło się w miejscu lub czasie niewykazanym w ewidencji, fiskus może zakwestionować jego prawo do pełnego odliczenia podatku. W praktyce nieprawidłowości w rozliczeniu VAT za samochód firmowy oznaczają konieczność zwrotu części podatku wraz z odsetkami. Urząd nakaże skorygowanie wszystkich wcześniejszych deklaracji i potraktowanie samochodu tak, jakby od początku był on rozliczany w systemie 50/50. Dla firmy, która odliczała pełen VAT przez kilka lat, może to oznaczać konieczność zwrotu wielu tysięcy złotych. Cyfryzacja administracji skarbowej postępuje, a to oznacza jedno: dbałość o rzetelną dokumentację jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: Spidersweb.pl, Radio ZET

Dodatki do emerytur
Galeria zdjęć 10
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Garaż
Ferrari straciło miliardy? Nowe prawo i Audi Q7! GARAŻ
Garaż
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

URZĄD SKARBOWY