Prezes ZUS Liwiusz Laska ujawnił wysokość swojej prognozowanej emerytury.

Przez 18 lat prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzał składki od minimalnej podstawy. Dziś postąpiłby inaczej.

Szef ZUS alarmuje również w sprawie rosnącej liczby emerytur niższych od minimalnej. Aż 70 proc. z nich trafia do kobiet.

Wysokie zarobki i prestiżowe stanowisko nie zawsze idą w parze z wysoką emeryturą. Pokazuje to przykład samego prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformował ZUS w serwisie X, Liwiusz Laska podczas konferencji OPZZ „System emerytalny a zróżnicowany przebieg karier zawodowych” podzielił się własnymi doświadczeniami związanymi z odprowadzaniem składek.

– Po 18 latach odprowadzania składek z działalności gospodarczej moja prognoza emerytalna wynosi 4200 zł – dużo mniej niż u osoby z przeciętnym wynagrodzeniem – zaznaczył prezes ZUS.

Szef Zakładu nie ukrywał, że z perspektywy czasu inaczej podszedłby do kwestii zabezpieczenia finansowego na starość. Jego przykład pokazuje, jak duże znaczenie dla wysokości przyszłego świadczenia mają decyzje podejmowane na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Aż 98 proc. przedsiębiorców tak robi

Niższe składki oznaczają więcej pieniędzy w kieszeni przedsiębiorcy, ale w dłuższej perspektywie mogą okazać się kosztownym wyborem. Jak wskazał Liwiusz Laska, aż 98 proc. przedsiębiorców opłaca składki od minimalnej podstawy. Sam również należał do tej grupy. Przyznał, że gdyby mógł cofnąć się w czasie, odprowadzałby wyższe składki.

W obecnym systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od zgromadzonego i zwaloryzowanego kapitału emerytalnego oraz średniego dalszego trwania życia przyjętego do obliczeń. Wysokie dochody z działalności gospodarczej nie muszą więc automatycznie oznaczać wysokiej emerytury, jeśli przez lata przedsiębiorca odprowadzał niskie składki. Prezes ZUS zwrócił również uwagę na to, że Polacy zbyt rzadko interesują się wysokością swoich przyszłych świadczeń, choć mogą sprawdzić prognozę emerytalną za pośrednictwem portalu eZUS.

– Ludzie nie sprawdzają informacji o stanie konta i prognozie emerytalnej. To najprostsze – przez portal eZUS, cztery kliknięcia. A jednak nie patrzą – zauważył Liwiusz Laska.

Już 458 tys. emerytur poniżej minimum! Niepokojące dane ZUS

Własna emerytura prezesa ZUS nie była jedynym mocnym wątkiem poruszonym podczas konferencji. Liwiusz Laska zwrócił uwagę na rosnącą liczbę osób, które po zakończeniu aktywności zawodowej otrzymują świadczenia niższe od ustawowej emerytury minimalnej.

– Martwi mnie rosnący udział emerytur niższych niż minimalna. Od 2018 roku do ubiegłego roku mamy ponad dwukrotny wzrost – to jest 458 tysięcy w 2025 roku. 70 proc. tych emerytur należy do kobiet – podkreślił prezes ZUS.

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie gwarantuje bowiem otrzymania najniższej ustawowej emerytury. Aby ZUS podwyższył świadczenie do obowiązującego minimum, kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat, a mężczyźni 25 lat wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Masz 57–58 lat? Prezes ZUS mówi o ukrytym wypychaniu z rynku pracy

Liwiusz Laska nie gryzł się w język również w kwestii traktowania starszych pracowników. Zwrócił uwagę na mechanizm, który może utrudniać kobietom poprawę ich sytuacji finansowej jeszcze przed przejściem na emeryturę. Chodzi o ograniczanie możliwości rozwoju zawodowego pracownicom zbliżającym się do wieku emerytalnego.

– Mamy mechanizm ukrytego wypychania z rynku pracy, szczególnie kobiet. Kobieta ma 57–58 lat i pracodawca już myśli: „Niedługo będzie na emeryturze, to jej nie wyślę na szkolenie, nie awansuję” – zauważył prezes ZUS.

Tymczasem dłuższa aktywność zawodowa i dalsze odprowadzanie składek mogą przełożyć się na wyższe świadczenie. Warto więc zainteresować się prognozowaną wysokością swojej emerytury odpowiednio wcześnie, kiedy wciąż można podjąć decyzje, które poprawią sytuację finansową na starość.

🗨️ Ludzie nie sprawdzają informacji o stanie konta i prognozie emerytalnej. To najprostsze – przez portal eZUS, cztery kliknięcia. A jednak nie patrzą. 98 proc. przedsiębiorców płaci składkę od minimalnej podstawy. Sam jestem wśród tych przedsiębiorców. Po 18 latach odprowadzania składek z działalności gospodarczej moja prognoza emerytalna wynosi 4200 zł – dużo mniej niż u osoby z przeciętnym wynagrodzeniem – zaznaczył podczas konferencji @OPZZofficial prezes ZUS Liwiusz Laska. Dodał, że gdyby mógł cofnąć się w czasie, płaciłby wyższe składki. 🗨️ Martwi mnie rosnący udział emerytur niższych niż minimalna. Od 2018 roku do ubiegłego roku mamy ponad dwukrotny wzrost – to jest 458 tysięcy w 2025 roku. 70 proc. tych emerytur należy do kobiet – podkreślił.— ZUS (@zus_pl) November 24, 2026

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