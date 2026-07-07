Kolejna fala zmian przed nami

Mamy dobre wieści dla naszych czytelników. Rząd rusza z kolejną falą zmian. W ramach programu „Deregulacja 2.0” ministrowie zapowiedzieli szereg ułatwień dla przedsiębiorców i podatników. Ma być mniej biurokracji, więcej cyfrowych rozwiązań i prostszy kontakt z urzędami.

– Nasze priorytety są jasne, ma być prościej i pewniej – podkreślał minister finansów Andrzej Domański podczas prezentacji nowych rozwiązań.

Darmowa aplikacja zamiast kasy fiskalnej?

Jedną z najgłośniejszych propozycji jest wprowadzenie darmowej aplikacji do wystawiania paragonów. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z niej na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym, bez konieczności kupowania tradycyjnej kasy fiskalnej.

Klienci otrzymają z kolei możliwość odbierania e-paragonów. Według resortu finansów rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia działalności i zmniejszy ilość papierowych dokumentów.

Minister zapewnił jednocześnie, że tradycyjne kasy fiskalne nie znikną. Przedsiębiorcy nadal będą mogli z nich korzystać, jeśli uznają to za wygodniejsze.

Interpretacje podatkowe pod lupą

Zmiany mają objąć również interpretacje podatkowe. Każda z nich będzie otrzymywała określony termin ważności. Standardowo ma on wynosić pięć lat.

Po tym czasie administracja skarbowa sprawdzi, czy interpretacja nadal odpowiada aktualnym przepisom. Jeśli tak, zostanie przedłużona. Jeśli nie, zostanie wycofana, ale przedsiębiorca nie poniesie z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

To ważna zmiana, bo obecnie w systemie funkcjonuje około pół miliona interpretacji, a każdego roku wydawanych jest kolejnych 25 tysięcy.

Koniec z noszeniem papierów między urzędami

Rząd chce także rozprawić się z jednym z najbardziej irytujących obowiązków obywateli. Chodzi o dostarczanie dokumentów, które już znajdują się w państwowych rejestrach.

Według zapowiedzi urzędy mają samodzielnie wymieniać się potrzebnymi informacjami. Obywatel nie będzie musiał pobierać dokumentu z jednego urzędu tylko po to, aby zanieść go do drugiego.

Podatnik pomyli się mniej boleśnie

Dobra wiadomość dla osób, które popełnią błąd w deklaracji podatkowej. Ministerstwo Finansów planuje obniżyć odsetki naliczane podatnikom, którzy sami poprawią swoje pomyłki.

Nowy system ma dodatkowo automatycznie wykrywać proste błędy i wysyłać podatnikom powiadomienia. Jeśli korekta zostanie złożona jeszcze przed kontaktem ze strony urzędnika, odsetki mają zostać obniżone o połowę.

Milcząca zgoda na korzyść obywatela

Kolejna nowość to rozszerzenie zasady tzw. milczącej zgody. Obejmie ona m.in. sprawy związane z odroczeniem terminów podatkowych oraz zgłoszeniem nabycia spadku lub darowizny.

Jeżeli urząd nie odpowie w wymaganym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta na korzyść podatnika. Według zapowiedzi nowe przepisy mogłyby wejść w życie już w pierwszym kwartale 2027 roku.

Ponad 160 zmian już obowiązuje

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek poinformował, że z zapowiedzianych wcześniej 347 zmian deregulacyjnych około dwie trzecie zostało już przeprocedowanych, a ponad 160 weszło w życie.

Rząd przekonuje, że kolejne reformy mają sprawić, że kontakt z fiskusem będzie prostszy, a urzędy zaczną działać szybciej i bardziej przyjaźnie dla obywateli oraz przedsiębiorców.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]