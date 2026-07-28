Koniec z meldunkiem? Rząd szykuje prawdziwą rewolucję

Miliony Polaków czekają zmiany w sprawach urzędowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad przepisami, które mogą całkowicie zmienić sposób zgłaszania miejsca pobytu. Zamiast dobrze znanego adresu zameldowania w państwowych rejestrach ma pojawić się adres zamieszkania.

To rozwiązanie ma uprościć wiele formalności i sprawić, że urzędy będą dysponowały bardziej aktualnymi danymi o tym, gdzie faktycznie mieszkają obywatele.

Meldunek odchodzi do historii

Obowiązek meldunkowy istnieje w Polsce od dziesięcioleci. W czasach PRL był bardzo surowo egzekwowany. Za brak meldunku groziły nawet kara ograniczenia wolności, grzywna lub nagana.

Dziś przepisy są znacznie łagodniejsze. Na zameldowanie po zmianie miejsca pobytu jest 30 dni, ale w praktyce wiele osób tego obowiązku nie dopełnia. Efekt jest taki, że państwowe rejestry często pokazują zupełnie inny obraz niż rzeczywistość.

Wielu Polaków mieszka gdzie indziej niż jest zameldowanych

Problem od lat dotyczy przede wszystkim osób wynajmujących mieszkania. Wielu właścicieli nieruchomości nadal błędnie uważa, że zameldowanie lokatora utrudni późniejszą eksmisję. Choć sądy wielokrotnie podkreślały, że meldunek nie daje takich praw, część wynajmujących wciąż nie chce się na niego zgadzać.

W efekcie tysiące osób przez wiele lat mieszkają w innym mieście, niż wskazują urzędowe dokumenty. Często pierwszy raz zmieniają meldunek dopiero wtedy, gdy kupują własne mieszkanie.

Zgłosisz adres przez telefon

Według zapowiedzi MSWiA nowe rozwiązania mają być znacznie prostsze. Adres zamieszkania będzie można zgłosić za pomocą aplikacji mObywatel, a informacje automatycznie trafią do innych państwowych rejestrów.

Jednocześnie właściciele mieszkań nie stracą kontroli nad swoimi nieruchomościami. Będą mogli sprawdzić, kto zgłosił ich lokal jako miejsce zamieszkania. Za podanie nieprawdziwych informacji mają grozić konsekwencje.

Skorzystają urzędy i rynek nieruchomości

Na zmianach mają zyskać nie tylko mieszkańcy, ale także samorządy i rynek nieruchomości. Obecnie dane dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych gmin są często niepełne, bo wiele osób nigdy nie aktualizuje meldunku po przeprowadzce.

To utrudnia planowanie inwestycji, szkół, komunikacji czy usług publicznych. Dokładniejsze informacje o rzeczywistym miejscu zamieszkania mają pomóc także w analizie rynku mieszkaniowego i zmian demograficznych.

Zmiany dopiero za kilka lat

Choć kierunek reformy jest już znany, na nowe przepisy trzeba jeszcze poczekać. Resort spraw wewnętrznych zapowiada, że cały system ma być gotowy w 2028 roku.

Jeśli reforma zakończy się sukcesem, może zakończyć wieloletni problem z fikcyjnymi meldunkami i sprawić, że urzędowe dane wreszcie będą odzwierciedlały to, gdzie Polacy naprawdę mieszkają.

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