Polacy szturmują biura podróży. Sierpniówka rozkręca wakacyjny boom

Kilka dni wolnego wystarczy, by na chwilę uciec od codzienności. Nic więc dziwnego, że długi sierpniowy weekend od lat jest jednym z najgorętszych okresów dla branży turystycznej. W tym roku zainteresowanie wyjazdami jest jeszcze większe. Dane eSky pokazują, że liczba rezerwacji wzrosła o blisko 60 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

To efekt korzystnego układu kalendarza. Choć 15 sierpnia wypada w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, który wielu wykorzystuje w piątek lub poniedziałek. Dzięki temu można zaplanować nawet czterodniowy wyjazd bez konieczności brania długiego urlopu.

Włochy nie mają sobie równych

Największym powodzeniem cieszą się niezmiennie Włochy. Polacy chętnie wybierają zarówno krótkie wypady do Rzymu i Mediolanu, jak i tygodniowe wakacje na Sycylii.

Najtańsze oferty prezentują się bardzo atrakcyjnie. Cztery dni w Mediolanie z przelotem, hotelem i śniadaniem kosztują od 899 zł za osobę, a podobny wyjazd do Rzymu można znaleźć od 919 zł. Z kolei tygodniowy pobyt w Katanii na Sycylii zaczyna się od 1699 zł.

Grecja kusi słońcem i relaksem

Coraz więcej osób wybiera sierpniówkę nie tylko po to, by zwiedzać, ale także naprawdę odpocząć. Popularnym kierunkiem są Saloniki, gdzie czterodniowy pobyt z przelotem, śniadaniami i dostępem do strefy SPA kosztuje od 1439 zł za osobę.

Ci, którzy marzą o pełnym relaksie, stawiają na Chalkidiki. Tygodniowe wakacje w formule all inclusive można zarezerwować od 3839 zł. To propozycja dla osób, które chcą połączyć plażowanie z grecką kuchnią, zabiegami wellness i zwiedzaniem słynnych Meteorów.

Malta zaskoczyła wszystkich

Prawdziwym hitem tego sezonu okazuje się jednak Malta. Liczba osób wybierających tę śródziemnomorską wyspę wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Turystów przyciąga połączenie pięknych plaż, zabytkowych miast i coraz większej liczby połączeń lotniczych z Polski. Czterodniowy city break z przelotem i śniadaniami kosztuje od 1699 zł, a tygodniowy pobyt można zarezerwować od 2619 zł za osobę.

Polacy chcą zwiedzać i wygodnie wypoczywać

Eksperci zauważają, że zmieniają się także podróżnicze zwyczaje. Podczas krótkich wyjazdów większość turystów wybiera hotele ze śniadaniami, dzięki czemu przez resztę dnia może swobodnie zwiedzać i próbować lokalnej kuchni.

Z kolei podczas tygodniowych wakacji coraz więcej osób decyduje się na hotele o wyższym standardzie i ofertę all inclusive. To pokazuje, że Polacy coraz chętniej inwestują w wygodny wypoczynek i chcą jak najlepiej wykorzystać każdy dzień wolny.

Dla branży turystycznej to bardzo dobry sygnał. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna sierpniówka będzie jedną z najbardziej udanych od lat, a samoloty do najpopularniejszych wakacyjnych kurortów będą wypełnione niemal do ostatniego miejsca.

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