Młodych nie stać na mieszkanie

Polska bogaci się w imponującym tempie, ale dla wielu młodych ludzi nie oznacza to łatwiejszego startu w dorosłość.

Najnowsze dane pokazują, że aż 51 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat nadal mieszka z rodzicami. To jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej.

Co drugi młody Polak nie wyprowadził się z domu

Eksperci nie mają wątpliwości. Wysoki odsetek tzw. „gniazdowników” jest sygnałem, że sytuacja mieszkaniowa młodych wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Choć coraz więcej osób kończy studia, znajduje pracę i zarabia więcej niż kilka lat temu, zakup własnego mieszkania lub nawet wynajem na wolnym rynku nadal często przekracza ich możliwości finansowe. Efekt jest taki, że dorośli ludzie zostają pod jednym dachem z rodzicami znacznie dłużej niż chcieliby.

W Europie wyprzedzają nas tylko nieliczni

Według danych Eurostatu wyższy odsetek młodych mieszkających z rodzicami notują jedynie Chorwacja, Grecja i Słowacja. Niewiele lepiej sytuacja wygląda we Włoszech czy Hiszpanii.

Polska znalazła się więc w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej. Co gorsza, w ostatnich latach sytuacja u nas nie poprawiała się tak szybko jak w wielu innych krajach regionu.

Sąsiedzi poradzili sobie lepiej

Szczególnie imponujące wyniki osiągnęła Litwa. Tam odsetek „gniazdowników” spadł w ciągu kilku lat do zaledwie 16 proc. Dużą poprawę zanotowały również Czechy, Rumunia, Węgry czy Łotwa.

W Polsce trend był odwrotny. Jeszcze kilka lat temu z rodzicami mieszkało około 47 proc. młodych dorosłych. Dziś jest ich już ponad połowa.

Dlaczego młodzi nie mogą się usamodzielnić?

Eksperci wskazują przede wszystkim na kwestie finansowe. Ceny mieszkań i czynsze przez lata rosły szybciej niż możliwości wielu młodych osób. Do tego dochodzą wysokie wymagania banków wobec kredytobiorców oraz późniejsze osiąganie stabilizacji zawodowej.

W praktyce oznacza to, że nawet osoby mające pracę często nie są w stanie zgromadzić wkładu własnego lub uzyskać wystarczająco wysokiego kredytu hipotecznego.

Jest światełko w tunelu

Są jednak także dobre wiadomości. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba „gniazdowników” w Polsce spadła z około 54 proc. do 51 proc. Eksperci wiążą to z poprawą zdolności kredytowej oraz wolniejszym wzrostem cen mieszkań.

To jednak dopiero początek drogi. Specjaliści podkreślają, że bez trwałej poprawy dostępności mieszkań i kredytów Polska może jeszcze długo pozostawać jednym z europejskich liderów życia „na garnuszku rodziców”.

A to oznacza, że mimo rosnącego dobrobytu tysiące młodych Polaków nadal będą odkładać marzenia o własnym kącie na później.

Młodzi Polacy SFRUSTROWANI! Mamy mieszkać z MAMĄ? Nigdy nie będzie nas stać na mieszkanie!|Komentery