CPK odsłania karty

Wielka inwestycja nabiera rozpędu. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprosiła pięć wybranych konsorcjów do składania ostatecznych ofert na budowę terminala pasażerskiego nowego lotniska „Port Polska”. To właśnie ten obiekt ma stać się sercem największego portu lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Budowlani ruszyli do walki o miliardy

O gigantyczny kontrakt rywalizuje pięć konsorcjów, którym przewodzą znane firmy budowlane: Budimex, Mirbud, Polimex Mostostal, NDI oraz PORR.

Przez ponad rok eksperci i wykonawcy wspólnie pracowali nad szczegółami inwestycji. Teraz rozpoczął się najważniejszy etap – składanie ofert cenowych i technicznych.

Firmy mają 60 dni na przedstawienie swoich propozycji. Następnie eksperci CPK będą oceniać nie tylko cenę, ale również zastosowane technologie, organizację prac oraz długość gwarancji.

Terminal większy niż 60 boisk piłkarskich

Skala projektu robi ogromne wrażenie. Terminal pasażerski ma mieć około 450 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To tyle, co ponad 63 pełnowymiarowe boiska piłkarskie.

W pierwszym etapie powstanie niemal 50 rękawów prowadzących bezpośrednio do samolotów. Lotnisko będzie przygotowane zarówno do obsługi popularnych maszyn pasażerskich, jak i największych samolotów dalekiego zasięgu.

Nawet 34 miliony pasażerów rocznie

Nowy terminal od początku ma być przygotowany na ogromny ruch. Według planów w pierwszej fazie obsłuży aż 34 mln pasażerów rocznie.

Do dyspozycji podróżnych będzie 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. Projekt zakłada jednak dalszą rozbudowę. W przyszłości przepustowość lotniska ma wzrosnąć do 44 mln pasażerów rocznie.

To więcej niż obecnie obsługuje większość największych portów lotniczych w tej części Europy.

Budowa ruszy już w przyszłym roku

Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, pierwsze poważne prace budowlane rozpoczną się w 2026 roku. Jeszcze wcześniej ruszą roboty przygotowawcze związane ze wzmacnianiem gruntu pod przyszły terminal.

Główne prace budowlane mają zakończyć się w 2031 roku. Następnie przewidziano testy, odbiory techniczne oraz proces certyfikacji lotniska. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z nowego portu w 2032 roku.

Koszt zwala z nóg

Największe emocje budzą jednak pieniądze. Sam terminal pasażerski w pierwszym etapie ma kosztować około 43 mld zł.

Jeszcze bardziej imponująco wygląda koszt całego programu CPK. Według aktualnych szacunków budowa lotniska, infrastruktury towarzyszącej i innych elementów projektu pochłonie do 2032 roku około 131,7 mld zł.

To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w historii naszego kraju. Jej zwolennicy mówią o cywilizacyjnym skoku Polski, a krytycy zwracają uwagę na ogromne koszty. Jedno jest pewne – budowa CPK wkracza właśnie w decydującą fazę.

Afera CPK! Nie zauważyli, że KURDE działki na środku nie mają! | Super Ring