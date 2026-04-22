Pierwsze pieniądze od CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała, że pierwsi właściciele nieruchomości otrzymali już zaliczki odszkodowań za działki i domy znajdujące się na obszarze planowanej inwestycji Port Polska.

Kwoty są niemałe. Zaliczki wynoszą aż 85 proc. wartości odszkodowania, które wcześniej ustalił wojewoda. Pieniądze trafiły do właścicieli jeszcze zanim musieli oddać swoje nieruchomości spółce.

Zaliczki nawet przed oddaniem działki

CPK wypłaca odszkodowania właścicielom nieruchomości pod budowę wielkiego lotniska. Możliwość szybkiej wypłaty pojawiła się dzięki zmianie przepisów. Po nowelizacji ustawy o CPK właściciele mogą wystąpić o zaliczkę zaraz po decyzji o wysokości odszkodowania wydanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Spółka podkreśla, że pieniądze są wypłacane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Na tym nie koniec zmian. Nawet po przyjęciu zaliczki właściciel nadal może odwołać się od wyceny, jeśli uważa ją za zbyt niską.

Samo przekazanie nieruchomości następuje dopiero 120 dni po wydaniu decyzji odszkodowawczej przez wojewodę.

Setki działek już w rękach CPK

Budowa lotniska postępuje także na innych frontach. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka CPK kupiła już 2592 działek o łącznej powierzchni ponad 2787 hektarów.

Na terenie planowanego portu lotniczego pozyskano już około 65 proc. potrzebnego obszaru. Z 310 budynków mieszkalnych znajdujących się w granicach inwestycji wykupiono 235 domów, czyli aż 76 proc.

Kiedy ruszy budowa?

Gigantyczny projekt realizowany przez Centralny Port Komunikacyjny zakłada powstanie centralnego lotniska między Warszawą a Łodzią, na terenach trzech gmin: Baranowa, Wiskitek i Teresina.

Według planów budowa ma ruszyć jeszcze w 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, port lotniczy uzyska certyfikaty w 2031 r., a pierwsi pasażerowie polecą stąd w 2032 roku.

PTNW - Renata Kaznowska