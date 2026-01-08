Zakończono program dobrowolnych nabyć gruntów pod lotnisko CPK, skupując działki stanowiące 89% powierzchni pierwszego etapu budowy oraz 235 z 310 budynków mieszkalnych.

Łącznie nabyto 2526 działek o powierzchni ponad 2500 hektarów, jednak program kontynuowany jest na innych obszarach, w tym pod linie kolejowe.

Proces wywłaszczeniowy potrwa do 2026 roku, a budowa lotniska ma rozpocząć się w 2026 roku, z planowanym oddaniem do użytku w 2032 roku.

CPK ma obsługiwać 34 mln pasażerów rocznie, a cały projekt, wraz z Kolejami Dużych Prędkości, oszacowano na 131,7 mld zł do 2032 roku

Jakie są wyniki programu dobrowolnych nabyć gruntów pod CPK?

Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) na obszarze objętym decyzją lokalizacyjną dla lotniska został oficjalnie zamknięty. Inicjatywa, jak informuje spółka, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do programu przystąpili właściciele działek stanowiących łącznie ok. 89 proc. powierzchni niezbędnej do budowy pierwszego etapu portu lotniczego. To kluczowy krok w realizacji całej inwestycji.

Dane liczbowe pokazują skalę operacji. Według komunikatu, do końca grudnia 2023 roku spółka nabyła łącznie 2526 działek o powierzchni 2508,5 hektara na terenie objętym rozporządzeniem. Programem objęto również budynki mieszkalne. Spośród 310 domów zlokalizowanych na terenie przyszłego lotniska, udało się sfinalizować transakcje kupna 235 z nich. Oznacza to, że większość mieszkańców skorzystała z oferty dobrowolnej sprzedaży i relokacji.

Co dalej z nieruchomościami na terenie CPK? Ruszają wywłaszczenia

Chociaż główny etap PDN dla lotniska dobiegł końca, proces pozyskiwania gruntów będzie kontynuowany. Właściciele pozostałych nieruchomości, którzy nie zdecydowali się na dobrowolną sprzedaż, zostaną objęci procedurą wywłaszczeniową. Zgodnie z zapowiedziami, proces ten na obszarze pierwszego etapu budowy ma zakończyć się w 2026 roku. Spółka podkreśla jednocześnie, że program dobrowolnych nabyć jest wciąż aktywny na innych terenach. W ramach kolejowego programu dobrowolnych nabyć działania prowadzone są na linii, która połączy lotnisko z Warszawą i Łodzią. To sygnał, że model współpracy z właścicielami będzie stosowany także przy budowie infrastruktury towarzyszącej.

Kiedy polecimy z nowego lotniska? Harmonogram i koszty

Zakończenie skupu gruntów otwiera drogę do kolejnych etapów realizacji megaprojektu. Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale cały zintegrowany system transportowy, którego sercem ma być port zlokalizowany na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, start prac budowlanych zaplanowano na 2026 rok.

W początkowej fazie nowy port lotniczy ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, z opcją dalszej rozbudowy. Jeśli plany zostaną zrealizowane, w 2032 roku ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – Port Polska – Łódź. Szacowany koszt całej inwestycji do tego czasu ma wynieść 131,7 mld zł, co czyni go jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w najnowszej historii kraju.

Tak naprawdę wyglądają tereny, na których powstanie CPK. Część budynków już zburzono

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie