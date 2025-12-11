Afera CPK. W piątek zostanie podpisany akt notarialny ws. odkupu spornej działki

KOWR odkupuje działkę w Zabłotni, niezbędną dla budowy linii kolejowej CPK.

Transakcja sprzedaży działki wiceprezesowi Dawtony wywołała kontrowersje i zawiadomienia do prokuratury.

Kierownictwo KOWR otrzymało "żółtą kartkę" za opieszałość w sprawie odzyskania gruntu.

Odzyskanie działki ma przybliżyć realizację projektu CPK, którego harmonogram zakłada uruchomienie lotniska w 2032 roku.

Afera gruntowa CPK: KOWR finalizuje odkup działki w Zabłotni

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) poinformował, że w piątek, 12 grudnia, ma dojść do podpisania aktu notarialnego odkupu nieruchomości rolnej w miejscowości Zabłotnia od jej dotychczasowego właściciela, Piotra Wielgomasa. Jak zapowiedziano, po podpisaniu dokumentu KOWR wyda oficjalne oświadczenie, które ma zawierać szczegółowe informacje w tej sprawie. Transakcja ta jest kluczowa dla przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ przez tę działkę ma przebiegać linia kolei dużych prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Sprawa sprzedaży tej konkretnej działki budzi wiele emocji i kontrowersji. W październiku portal Wirtualna Polska ujawnił, że w 2023 roku, tuż przed zmianą władzy, Ministerstwo Rolnictwa wyraziło zgodę na sprzedaż przez KOWR gruntu o powierzchni 160 ha Piotrowi Wielgomasowi, który pełni funkcję wiceprezesa w firmie Dawtona.

Według informacji WP, jeszcze przed finalizacją transakcji ówczesny minister rolnictwa Robert Telus miał odwiedzić siedzibę firmy Dawtona. Transakcję sprzedaży sfinalizowano 1 grudnia 2023 roku, krótko przed przejęciem władzy przez nowy rząd. Wartość działki, jak podaje Wirtualna Polska, mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie i osiągnąć kwotę 400 mln zł.

Działania KOWR i reakcja Ministerstwa Rolnictwa. Działka wróciła za cenę zakupu

Dyrektor generalny KOWR, Henryk Smolarz, poinformował w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona do Ośrodka za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł. Minister Rolnictwa, Stefan Krajewski, przekazał, że w związku z tą sprawą skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury, które mają wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości związane ze sprzedażą działki.

Krajewski ocenił również, że działania kierownictwa KOWR w sprawie odzyskania działki były zbyt opieszałe, choć ostatecznie doprowadzono do jej odzyskania. W związku z tym dyrektor KOWR, Henryk Smolarz, otrzymał od ministra "żółtą kartkę".

- Jeśli mnie zapytacie, czy zdymisjonuję dyrektora Smolarza, odpowiem: dzisiaj nie. Dzisiaj jest męska rozmowa i żółta kartka dla dyrektora i w ogóle dla całego kierownictwa, bo nie będę tolerować opieszałości czy braku reakcji na pisma, które wpływają, na sprawy, które są niezwykle ważne, co potwierdziły wyniki kontroli – mówił w listopadzie szef resortu rolnictwa.

Ponadto, w związku ze sprzedażą działki, 30 października odwołano ze stanowisk dwie osoby: zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem oraz kierownika Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie. Jak informował KOWR, jedna z tych osób przetrzymywała przez ponad 4 miesiące pismo związane ze sprzedażą działki w Zabłotni. Ośrodek podkreślił, że chodzi o wieloletnich pracowników, którzy awanse zawodowe otrzymali w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, a osoby te mają związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu KOWR.

Prezes CPK, Filip Czernicki, pytany w listopadzie o termin przejęcia działki w Zabłotni przez CPK, ocenił, że powinno to nastąpić w ciągu kilku tygodni po podpisaniu aktu notarialnego przez KOWR. Dodał, że obecnie wszystko zależy od działań KOWR.

W ramach Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego planowane jest wybudowanie centralnego lotniska zlokalizowanego między Warszawą i Łodzią oraz systemu Kolei Dużych Prędkości. Zgodnie z harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. Planowane jest, że w 2031 roku port lotniczy uzyska niezbędne certyfikacje, a w 2032 roku zostanie oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

