Pilny komunikat dla właścicieli tych telewizorów. Wydano ważny apel

- Właściciele telewizorów Toshiba i Walker, zakupionych między październikiem 2025 a kwietniem 2026, powinni pilnie sprawdzić swoje urządzenia.
- Wykryto wadę bezpiecznika we wtyczce zasilającej, która może stwarzać potencjalne ryzyko pożaru.
- Problem dotyczy konkretnych modeli, m.in. Toshiba 65UV1563DB oraz wybranych telewizorów Walker, oznaczonych określonymi numerami partii.
- Producent oferuje bezpłatną wymianę wadliwego bezpiecznika lub kabla zasilającego; skontaktuj się z firmą Glen Dimplex.
Pilny apel dla właścicieli telewizorów
Producenci telewizorów Toshiba i Walker opublikowali ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa wybranych urządzeń. Problem obejmuje telewizory sprzedawane w okresie od października 2025 r. do kwietnia 2026 r. i dotyczy elementu znajdującego się we wtyczce zasilającej.
Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie: „Stwierdzono problem dotyczący bezpiecznika w niektórych wtyczkach zasilających stosowanych w różnych modelach telewizorów marek Toshiba i Walker. Produkty te były w sprzedaży w okresie od października 2025 r. do kwietnia 2026 r.”
Producent ostrzega również: „Produkt stwarza ryzyko pożaru, ponieważ bezpiecznik może nie działać prawidłowo”.
Modele Toshiba i Walker objęte wycofaniem
Komunikat dotyczy konkretnych modeli oraz wskazanych numerów partii. Na liście znalazły się:
* Toshiba 65UV1563DB – partie: 29456509, 29456510, 29456511,
* Walker WP4K43241BRD – partia: 29324549,
* Walker WP4K50241BRD – partia: 29333803,
* Walker WP4K43251BRD – partie: 29429831, 29437500,
* Walker WPS32241HDBK – partia: 29448017,
* Walker WPS2K32241BK – partia: 29449439,
* Walker WP4K50251BRD – partia: 29458820.
Jeżeli posiadany telewizor znajduje się na tej liście, warto sprawdzić numer partii urządzenia i zastosować się do zaleceń producenta.
Co powinni zrobić właściciele telewizorów?
Za akcję odpowiada firma Glen Dimplex, która zapewnia bezpłatną wymianę elementów objętych wadą. Właściciele wskazanych modeli powinni skontaktować się z firmą, aby otrzymać bezpłatny zamienny bezpiecznik lub nowy kabel zasilający.
Producenci podkreślają, że działanie ma charakter zapobiegawczy i ma wyeliminować ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem bezpiecznika. Dlatego osoby posiadające telewizory z listy nie powinny zwlekać z kontaktem i skorzystać z możliwości bezpłatnej wymiany wadliwego elementu.