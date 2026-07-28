Pilny komunikat dla właścicieli tych telewizorów. Wydano ważny apel

Właściciele telewizorów Toshiba i Walker, zakupionych między październikiem 2025 a kwietniem 2026, powinni pilnie sprawdzić swoje urządzenia.

Wykryto wadę bezpiecznika we wtyczce zasilającej, która może stwarzać potencjalne ryzyko pożaru.

Problem dotyczy konkretnych modeli, m.in. Toshiba 65UV1563DB oraz wybranych telewizorów Walker, oznaczonych określonymi numerami partii.

Producent oferuje bezpłatną wymianę wadliwego bezpiecznika lub kabla zasilającego; skontaktuj się z firmą Glen Dimplex.

Pilny apel dla właścicieli telewizorów

Producenci telewizorów Toshiba i Walker opublikowali ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa wybranych urządzeń. Problem obejmuje telewizory sprzedawane w okresie od października 2025 r. do kwietnia 2026 r. i dotyczy elementu znajdującego się we wtyczce zasilającej.

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie: „Stwierdzono problem dotyczący bezpiecznika w niektórych wtyczkach zasilających stosowanych w różnych modelach telewizorów marek Toshiba i Walker. Produkty te były w sprzedaży w okresie od października 2025 r. do kwietnia 2026 r.”

Producent ostrzega również: „Produkt stwarza ryzyko pożaru, ponieważ bezpiecznik może nie działać prawidłowo”.

Modele Toshiba i Walker objęte wycofaniem

Komunikat dotyczy konkretnych modeli oraz wskazanych numerów partii. Na liście znalazły się:

* Toshiba 65UV1563DB – partie: 29456509, 29456510, 29456511,

* Walker WP4K43241BRD – partia: 29324549,

* Walker WP4K50241BRD – partia: 29333803,

* Walker WP4K43251BRD – partie: 29429831, 29437500,

* Walker WPS32241HDBK – partia: 29448017,

* Walker WPS2K32241BK – partia: 29449439,

* Walker WP4K50251BRD – partia: 29458820.

Jeżeli posiadany telewizor znajduje się na tej liście, warto sprawdzić numer partii urządzenia i zastosować się do zaleceń producenta.

Co powinni zrobić właściciele telewizorów?

Za akcję odpowiada firma Glen Dimplex, która zapewnia bezpłatną wymianę elementów objętych wadą. Właściciele wskazanych modeli powinni skontaktować się z firmą, aby otrzymać bezpłatny zamienny bezpiecznik lub nowy kabel zasilający.

Producenci podkreślają, że działanie ma charakter zapobiegawczy i ma wyeliminować ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem bezpiecznika. Dlatego osoby posiadające telewizory z listy nie powinny zwlekać z kontaktem i skorzystać z możliwości bezpłatnej wymiany wadliwego elementu.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]