DAFI partnerem HYROX Katowice. Polska marka inwestuje w fitness

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-08-25 14:04

Polska marka DAFI została partnerem narodowym HYROX Poland na sezon 2026/27. Firma będzie też sponsorem tytularnym zawodów DAFI HYROX Katowice. To strategiczne połączenie sił na dynamicznie rosnącym rynku fitness, a bilety na imprezę właśnie trafiły do sprzedaży.

  • Polska marka DAFI została partnerem narodowym HYROX Poland na sezony 2026/27 i sponsorem tytularnym zawodów DAFI HYROX Katowice.
  • Zawody DAFI HYROX Katowice odbędą się 19-21 lutego 2027 roku, a sprzedaż biletów już ruszyła, z uwagi na błyskawiczne tempo wyprzedawania się innych edycji.
  • Partnerstwo to strategiczne połączenie sił, które ma dotrzeć do zaangażowanej społeczności aktywnie promującej zdrowy styl życia i nawodnienie.
  • Globalny format zawodów HYROX zdobywa w Polsce ogromną popularność, zwiększając liczbę uczestników z 600 do 20 000 w ciągu zaledwie trzech lat.

DAFI partnerem tytularnym HYROX Katowice

To oficjalna informacja. Polska marka DAFI, znana z produkcji systemów do filtrowania wody, wchodzi w strategiczną współpracę z organizatorami zawodów fitness HYROX. W sezonie 2026/27 firma będzie nie tylko partnerem narodowym HYROX Poland, ale również sponsorem tytularnym imprezy w Katowicach. To oznacza, że jedno z kluczowych wydarzeń w kalendarzu będzie nosić nazwę DAFI HYROX Katowice.

Ogłoszeniu współpracy towarzyszy start sprzedaży biletów na katowicką edycję. To ruch, który potwierdza ogromne zainteresowanie zawodami w Polsce. Jak informują organizatorzy, bilety na HYROX Gdańsk są już niemal wyprzedane, a na wydarzenie w Poznaniu sprzedano 75% wejściówek. Partnerstwo z DAFI ma jeszcze bardziej wzmocnić pozycję marki na polskim rynku.

Dlaczego DAFI inwestuje w zawody HYROX?

Decyzja o tak ścisłej współpracy nie jest przypadkowa. Chodzi o dotarcie do konkretnej, bardzo zaangażowanej grupy odbiorców. Uczestnicy HYROX to osoby aktywne, dla których sport i zdrowy styl życia są na porządku dziennym. To idealnie wpisuje się w filozofię marki DAFI, która promuje świadome nawyki, w tym dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu.

HYROX zbudował wokół siebie bardzo zaangażowaną społeczność osób, dla których aktywność fizyczna jest częścią codziennego stylu życia. To grupa bardzo bliska wartościom DAFI, dlatego decyzja o rozszerzeniu współpracy była dla nas naturalnym krokiem – wyjaśnia członek zarządu DAFI, Piotr Ściegienny.

Jak dodaje, firma chce towarzyszyć zawodnikom nie tylko w dniu startu, ale także w codziennych treningach, promując swoje butelki filtrujące. W podobnym tonie wypowiada się Partnership Director HYROX NEE, Mateusz Krogulec. „Woda jest nieodłącznym elementem treningu. Łączy nas podejście, w którym aktywny styl życia idzie w parze ze świadomymi, codziennymi wyborami” – mówi. To partnerstwo, które ma realnie wpłynąć na doświadczenia zawodników.

Kiedy i gdzie odbędą się zawody DAFI HYROX Katowice?

Wszyscy, którzy planują start, powinni zapisać tę datę w kalendarzu. Impreza, działająca pod oficjalną nazwą DAFI HYROX Katowice, odbędzie się w dniach 19-21 lutego 2027 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To właśnie tam tysiące zawodników zmierzy się z wymagającą formułą zawodów.

Sprzedaż biletów właśnie ruszyła. We wtorek uruchomiono tzw. Private Sale dla członków partnerskich siłowni HYROX, a już w czwartek wejściówki trafią do otwartej sprzedaży dla wszystkich chętnych. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim znikają bilety na inne edycje, osoby zainteresowane startem nie powinny zwlekać z decyzją.

Czym jest HYROX i skąd jego popularność w Polsce?

Jeśli nazwa HYROX jeszcze nic ci nie mówi, to wkrótce na pewno się to zmieni. To globalny format zawodów fitness, który w ekspresowym tempie zdobywa popularność na całym świecie, a Polska jest tego świetnym przykładem. Formuła jest prosta i wszędzie taka sama: uczestnicy pokonują osiem kilometrowych odcinków biegu, a każdy z nich przeplatają jednym z ośmiu ćwiczeń funkcjonalnych. Dzięki standaryzacji zawodnicy z różnych krajów mogą porównywać swoje wyniki.

Skalę wzrostu w Polsce najlepiej obrazują liczby. Pierwsze zawody, zorganizowane trzy lata temu, zgromadziły nieco ponad 600 osób. W nadchodzącym sezonie największa edycja HYROX Poland w Warszawie ma przyciągnąć aż 20 tys. zawodników z całego świata.

„HYROX rozwija się niezwykle dynamicznie na całym świecie i Polska jest tego świetnym przykładem. Jednocześnie zwiększa się również zainteresowanie polskich marek” – podsumowuje Country Manager HYROX Poland, Jakub Jandura. Współpraca z DAFI to dowód na to, że rynek dojrzał do partnerstw, które wnoszą realną wartość dla rosnącej społeczności fanów fitnessu.

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