Zabezpiecz swoją firmę przed cyberatakiem

Sztuczna inteligencja przyspiesza rozwój cyberprzestępczości. Cyberprzestępcy łatwiej znajdują słabe punkty systemu. CERT Polska (narodowy zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który chroni polską przestrzeń internetową) także nie próżnuje i wykorzystuje wyspecjalizowane modele AI do obrony.

– W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2026 r. na świecie odnotowano blisko 55 tys. nowych podatności. To już więcej niż przez cały 2024 rok, a z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że i zeszłoroczny rekord nie ma szans się utrzymać – wskazuje Marcin Dudek, szef CERT Polska w NASK. – Przy takiej skali zagrożeń polskie firmy, instytucje, ale przede wszystkim obywatele nie mogą zostać z tym problemem sami. Dlatego w CERT Polska stale rozwijamy dostępne narzędzia i tworzymy nowe rozwiązania, które pomagają zapobiegać incydentom, a kiedy już do nich dojdzie – skutecznie reagować. Wszystko po to, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w sieci - zapewnia.

Jak się przygotować na cyberatak?

Odpowiedź na to pytanie oraz wiele bardzo przydatnych porad będzie można znaleźć w nowym serwisie wiedza.cert.pl.

Portal gromadzi materiały dotyczące m.in. podatności, ransomware oraz innych najczęstszych cyberzagrożeń, ale nie skupia się wyłącznie na reagowaniu na ataki. Znajdą się w nim również wskazówki dotyczące zabezpieczania infrastruktury i budowania odporności organizacji. Baza będzie stale rozwijana i aktualizowana wraz ze zmianą krajobrazu zagrożeń. NASK rozwija także działający od półtora roku serwis moje.cert.pl.

CERT pomaga zachować bezpieczeństwo

Dotychczas jego zarejestrowani użytkownicy mogli m.in. zlecać skanowanie bezpieczeństwa swoich zasobów, otrzymywać informacje o wyciekach haseł użytkowników w swoich domenach oraz sprawdzać informacje dotyczące infrastruktury, w tym domen i adresów IP. Teraz serwis zyskuje moduł „Podatności w używanych technologiach”. Jak to działa?

Podmioty zgadzają się na wykorzystanie informacji o swojej infrastrukturze, dzięki czemu system może zestawiać je z na bieżąco gromadzonymi informacjami o nowych lukach bezpieczeństwa.

– Każdego dnia pojawiają się informacje o nowych podatnościach. Administrator nie powinien jednak przekopywać się przez setki komunikatów i zastanawiać, które z nich dotyczą właśnie jego infrastruktury. Chcemy wykonać dużą część tej pracy za niego – mówi Krzysztof Zając, ekspert CERT Polska w NASK.2

Dzięki temu osoby odpowiedzialne za infrastrukturę będą mogły łatwiej ustalać priorytety i w pierwszej kolejności usuwać podatności, które stanowią największe zagrożenie.