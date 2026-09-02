Wygraj wspólne oglądanie meczu z Łukaszem Kadziewiczem i TV Sony. Zasady są bardzo proste

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-09-02 12:51

Rusza konkurs Maczfit, w którym do wygrania jest wspólne oglądanie meczu siatkarzy z Łukaszem Kadziewiczem i telewizor Sony BRAVIA. Aby wziąć udział, wystarczy kreatywność i wpis w social mediach. To kolejna odsłona akcji, która jest częścią partnerstwa marki z polską siatkówką.

Filip Antonowicz, Ula Kaczyńska, Łukasz Kadziewicz
Autor: Telewizja Polska, Tvp, Lato Z Radiem I Telewizją Polską, Sierpień 2026, Wakacyjna Trasa "lato Z Radiem I Telewizją Polską": Lublin/ AKPA
  • Główna nagroda: Wygraj wspólne oglądanie meczu siatkarzy z Łukaszem Kadziewiczem w Twoim domu oraz telewizor Sony BRAVIA.
  • Jak wziąć udział: Napisz kreatywny komentarz na Facebooku Maczfit, przekonując Łukasza Kadziewicza, dlaczego to u Ciebie powinien obejrzeć mecz.
  • Co zyskujesz: Niepowtarzalną okazję do rozmów o kulisach siatkówki z legendą sportu oraz szansę na dodatkowe nagrody, w tym vouchery Maczfit.
  • Dlaczego Maczfit: Konkurs to część strategicznego partnerstwa marki z polską siatkówką, mającego na celu budowanie relacji z kibicami i wspieranie kadr narodowych.

Firma cateringowa Maczfit, która od 2026 roku jest oficjalnym partnerem reprezentacji Polski w siatkówce, ponownie daje kibicom szansę na niezwykłe przeżycie. Zorganizowała konkurs, w którym główną nagrodą jest wspólne oglądanie meczu Biało-Czerwonych z byłym reprezentantem Polski i ekspertem siatkarskim, Łukaszem Kadziewiczem. Do zwycięzcy trafi także nowoczesny telewizor. To pomysł marki na budowanie relacji z jedną z najsilniejszych sportowych społeczności w kraju.

Jak obejrzeć mecz z Łukaszem Kadziewiczem i wygrać telewizor?

Pomysł jest prosty: zamienić zwykły wieczór meczowy w coś, co zapamięta się na lata. Już 13 września 2026 roku reprezentacja Polski zmierzy się z Macedonią Północną w ramach Mistrzostw Europy. Zwycięzca konkursu zorganizowanego przez Maczfit spędzi ten wieczór we własnym domu w towarzystwie Łukasza Kadziewicza. Główną nagrodą w konkursie jest wspólne kibicowanie z Łukaszem Kadziewiczem oraz telewizor Sony BRAVIA. To okazja nie tylko do przeżywania sportowych emocji ramię w ramię z legendą siatkówki, ale też do rozmów o kulisach tego sportu.

Jak wziąć udział w konkursie Maczfit? Proste zasady

Mechanizm konkursu jest bardzo prosty i opiera się na kreatywności uczestników. Nie trzeba nic kupować ani wypełniać skomplikowanych formularzy. Wystarczy wejść na oficjalny profil firmy Maczfit na Facebooku i znaleźć post konkursowy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem przekonać Łukasza Kadziewicza, dlaczego to właśnie u Ciebie powinien obejrzeć mecz. Autor najbardziej kreatywnej i przekonującej odpowiedzi wygra spotkanie z siatkarzem oraz wspomniany telewizor i zestaw przekąsek od organizatora.

Firma przygotowała też nagrody pocieszenia:

  • II miejsce: voucher o wartości 500 zł na zamówienia w Maczfit.
  • III miejsce: voucher o wartości 500 zł na zamówienia w Maczfit.

Dlaczego Maczfit inwestuje w siatkówkę?

Dla firmy Maczfit współpraca z polską siatkówką, która oficjalnie rozpoczęła się w 2026 roku, to strategiczna decyzja biznesowa. Marka pełni rolę oficjalnego dostawcy jedzenia dla kadr narodowych kobiet i mężczyzn. Jak tłumaczy Piotr Falęcki, Head of Marketing w Maczfit, siatkówka to sport, który jednoczy Polaków i buduje niezwykle silną społeczność.

Po bardzo pozytywnym odbiorze pierwszej odsłony konkursu postanowiliśmy dać fanom kolejną okazję do spotkania z Łukaszem Kadziewiczem i wspólnego przeżywania meczu reprezentacji Polski – mówi Piotr Falęcki, Head of Marketing w Maczfit.

Firma chce być blisko tych emocji, niezależnie od tego, czy kibice są na hali, czy przed telewizorami. Poza konkursami marka angażuje fanów, pokazując zawodników w mniej formalnych sytuacjach, na przykład podczas wspólnego gotowania.

Łukasz Kadziewicz: "Cieszę się, że obejrzę mecz z perspektywy kibica"

Sam Łukasz Kadziewicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów siatkarskich w Polsce, z entuzjazmem podchodzi do tej inicjatywy. Podkreśla, że choć wielkie mecze przeżywał na parkiecie, to właśnie spotkania z fanami pokazują mu, jak ważny jest ten sport w życiu codziennym.

Przez lata miałem okazję przeżywać wielkie mecze na parkiecie i przed tysiącami widzów, ale to właśnie spotkania z kibicami przypominają mi, jak ważne miejsce siatkówka zajmuje w codziennym życiu wielu Polaków. Cieszę się, że tym razem będę mógł obejrzeć mecz z perspektywy kibica i wspólnie ze zwycięzcą konkursu przeżywać emocje związane z występem reprezentacji. Jestem przekonany, że nie zabraknie adrenaliny, sportowych dyskusji i emocji – komentuje Łukasz Kadziewicz.

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